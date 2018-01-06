Олег Табаков чувствует себя намного лучше: ест с аппетитом, общается с посетителями

6 Янв. 2018 2018-01-06T01:26:11+03:00

Но речь о выписке из больницы пока не идёт, рассказал заместитель мэра Москвы и заслуженный врач России Леонид Печатников

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Любимый миллионами россиян актер Олег Табаков, который с 27 ноября прошлого года находится в Первой градской больнице с воспалением легких, чувствует себя уже намного лучше: он с аппетитом ест и общается с посетителями, температура нормализовалась. Рядом с 82-летним артистом его жена, дети, он со всеми общается.

О состоянии здоровья худрука Московского Художественного театра (МХТ) имени Чехова и театра-студии «Табакерка» рассказал заместитель мэра Москвы по социальным вопросам, заслуженный врач России Леонид Печатников.

«Сегодняшнее состояние Олега Павловича значительно лучше, чем при госпитализации. Тогда его состояние оценивалось как чрезвычайно тяжелое. Сейчас состояние Табакова существенно лучше, у него нормальная температура, сохраняется аппетит, он в сознании, общается. Но совокупность болезней пока делает прогноз не очень ясным. Так что в ближайшее время мы не ждем выписки из больницы», - уточнил он.

При этом заммэра опроверг появившуюся в некоторых СМИ информацию о том, что худрук МХТ впал в кому: «Никакой комы нет, Табаков абсолютно в сознании, просто прогнозы делать пока рано».

Леонид Печатников отметил, что лично курирует этого пациента Первой градской больницы, но лечат знаменитого актера и режиссера доктора: «Там замечательные врачи». Кроме того, по его словам, в Москву «недавно приезжал специально приглашенный доктор из Германии, медицинское светило».

«Так вот, когда он увидел нашу аппаратуру и ознакомился с курсом лечения, проведенным Табакову, то признал, что в Германии врачам вряд ли бы удалось справиться с инфекцией, сразившей этого пациента», - приводит слова Печатникова ТАСС.

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2 декабря на одном Интернет-портале появилось сообщение, что 82-летний Олег Табаков впал в так называемое «состояние глубокого оглушения» — это ещё не кома, но уже не сознание. В театре МХТ им. Чехова, которым руководит Олег Павлович, очень удивились этой информации. По их данным, Табакову, наоборот, в последние дни стало лучше.

Он по-прежнему находится в первой градской больнице в реанимации. Врачи поставили ему трахеостому, подобрали антибиотики, которые стали действовать. У него даже улучшился цвет лица (подробности).