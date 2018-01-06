Мартен Фуркад выиграл спринт в Германии, россияне остались в третьем десятке

6 Янв. 2018 2018-01-06T01:28:24+03:00

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В пятницу, 5 янвваря, старт на четвертом этапе Кубка мира по биатлону взяли мужчины. Им предстояло пройти спринтерскую дистанцию на 10 километров с двумя огневыми рубежами. Российские биатлонисты в очередной раз не смогли занять более-менее высокие места. К финишу лучший из наших, Матвей Елисеев, пришел на 21 месте. С отставанием в почти полторы минуты и без промахов на огневых рубежах. Наш же лидер Антон Шипулин на 28 позиции. Единственный позитивный момент - в общем зачете Кубка мира Шипулин теперь поднялся на 4 место. Победа же в очередной раз - на счету француза Мартена Фуркада. Его итоговый результат - 25 минут 3,3 секунды. Второе место - у норвежца Эмиля Хегле Свендсена, а третьим стал его напарник Йоханнес Бе. 6 января в Оберхофе пройдет гонка преследования, на старт которой выйдут 60 лучших спортсменов по итогам мужской спринтерской гонки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Матвей Елисеев: "Трасса ужасная, никакого удовлетворения от результата нет"

- От результата никакого удовлетворения. Даже если бы я был шестым среди нашей команды, но на том же двадцатом месте, я был бы рад больше. Трасса ужасная. Здесь никаких вопросов нет. Конечно, это мешает. Приходится все время думать, как пройти – справа, слева. В центре трассы просто болото, где его нет – там лед и лыжи соскальзывают.

Что касается погоды – в итоге впереди почти все те же спортсмены. Так что, похоже, погода на результаты не влияет. Перед преследованием у меня нормальная позиция. Главное, чтобы я дошел до конца этой дистанции. Сегодня мне очень тяжело было

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Итоги спринтерской гонки на 10 км. с 2 огневыми рубежами.

1. Мартен Фуркад (Франция) – 25.03,3 (0)

2. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) +8,1 (0)

3. Йоханнес Бё (Норвегия) +10,2 (2)

21. Матвей Елисеев (Россия) +1.27,5 (0)

23. Александр Логинов (Россия) +1.30,6 (3)

28. Антон Шипулин (Россия) +1.42,5 (2)

29. Антон Бабиков (Россия) +1.44,8 (1)

44. Максим Цветков (Россия) +2.04,2 (1)

55. Алексей Волков (Россия) +2.19,4 (1)