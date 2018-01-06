Погребняк разделась на Мальдивах, а Лопырева томится в одиночестве в Таиланде

6 Янв. 2018 2018-01-06T11:11:16+03:00

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Светская львица и многодетная мама Мария Погребняк, как всегда, радует подписчиков своего Инстаграма фотографиями в купальниках. На Мальдивы жена футболиста Павла Погребняка, судя по всему, взяла около 10 купальных костюмов. Благо, красотке есть, что показать. Позагорав на Мальдивах, семья Погребняк держит путь в Эмираты.

Такой роскошный отдых семья спортсмена может себе позволить. Если верить спортивной прессе, за каждую минуту игрового времени Павел получил в прошлом сезоне 800 тысяч рублей.

mariapoga_ Мария Погребняк

Пока не ясно, что за кошка пробежала между Николаем Басковым и фотомоделью Викторией Лопыревой. За несколько дней до Нового года парочка рассказывала, что отметит праздник вместе, потом поедет отдыхать в тёплые края. Однако, судя по Инстаграму Виктории, на отдых она улетела одна. Да ещё и приболела там. Теперь томится в одиночестве в Таиланде. Ну как томится, судя по свежим фотографиям красотки в купальнике, на Пхукете Виктория неплохо проводит время. Солнце, океан, вкусная еда - отличный релакс после декабрьских корпоративов.

lopyrevavika Виктория Лопырева

Не унывает в Таиланде и бывшая жена Прохора Шаляпина Лариса Копенкина.

Дама улетела в отпуск одна, без бывшего супруга, но настроение у пенсионерки отличное.

- Девочки, у меня самый великолепный возраст. Уже все можно и ничего не страшно. Понимаешь, что мало себе знать цену, нужно ещё и пользоваться спросом. С годами ты уже не флиртуешь, а с лёгкостью флиртуешь! - поделилась со своими подписчиками бизнесвумен Лариса Копенкина.

larakopenkina Лариса Копенкина

А вот соперница знаменитой пенсионерки певица Анна Калашникова отправилась в круиз. Красотка держит путь на Карибы. Дама не скрывает, что загорает вместе со своим новым мужчиной, состоятельным столичным бизнесменом.

annakalash Анна Калашникова

А телеведущая Виктория Боня на сей раз отправилась в Эмираты, откуда постит соблазнительные фото в бикини.

victoriabonya Виктория Боня

В свою очередь бывшая жена шоумена и режиссёра Фёдора Бондарчука Светлана демонстрирует стройные формы на Бали. Там главред модного глянца отдыхает вместе со своей подругой Надеждой Оболенцевой.