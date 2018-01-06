2018-01-06T18:29:43+03:00
Политика

Поклонская опровергла наличие украинского гражданства

Она пожелала киевским депутатам разобраться со своими американскими паспортами
Роман ГОЛОВАНОВ
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Поклонская поразилась нежеланием незалежной расставаться с ней – «особо опасным преступником»Поклонская поразилась нежеланием незалежной расставаться с ней – «особо опасным преступником»Фото: Евгения ГУСЕВА
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В незалежной очередной переполох. Депутат Верховной Рады Сергей Лещенко взялся «разоблачать» бывшего крымского прокурора Наталью Поклонскую. Мол, не могла она пройти в Госдуму, не получив российский паспорт.

Лещенко провел свое «беспристрастное расследование», направил письмо в Государственную миграционную службу Украины. И ему оттуда пришёл ответ, что чиновники не имеют основанию для лишения Поклонской гражданства.

- У них нет данных о том, что она нарушила закон о гражданстве Украины о двойном гражданстве, - сказал Лещенко киевским журналистам.

Выходит, Киев хочет поневоле оставить российскому депутату украинский паспорт. После слово взяла сама Поклонская. Она поразилась нежеланием незалежной расставаться с ней – «особо опасным преступником».

- Хочу расстроить депутата Рады, гражданство у меня одно – России, и, действительно, как указано в ответе Государственной миграционной службы Украины, на который ссылается депутат, закон о гражданстве ни мной, ни крымчанами, не нарушался, - поделилась с «КП» Поклонская. - Крымчане же все в установленном законом порядке вышли из украинского гражданства и на основании проведенного референдума, а также Федерального Закона РФ номер 4 приобрели гражданство РФ (более 2,5 миллионов граждан, проживающих в Крыму и Севастополе). К сведению депутата, волнующегося за мое гражданство, скажу, что народы России и Украины неделимы. Мы один народ, веками вместе! Могу пожелать депутатам Рады разобраться со своим американским гражданством.

Депутат Госдумы уверена, что пришедшие после майдана власти уже давно сделали ручными следователей и судей, иначе бы многие украинские чиновники сидели на скамье подсудимых.

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