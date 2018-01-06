2018-01-06T13:08:43+03:00
Звезды

Катя Гордон напала на Анастасию Волочкову: «Настя, ты больна. Нужно лечиться!»

Музыкант и телеведущая прокомментировала пост балерины в Инстаграме
Игорь ПОЛЯКОВ
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Что с тобой?! Набери мне или напиши в вотсап. Я помогу, - написала Волочковой ГордонЧто с тобой?! Набери мне или напиши в вотсап. Я помогу, - написала Волочковой ГордонФото: Евгения ГУСЕВА
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Устав от негативных комментариев в соцсетях, Анастасия Волочкова перед вылетом на Мальдивы, сфотографировалась со своим новым поклонником и выложила в Инстаграм гневный пост, обращённый к своим злопыхателям:

«Мои хорошие! Вам же больше нравится мой кураж? Ждите. Папарацци не нужны. Я все вам сама от первого лица лучше. Это честнее и правдивей! Смотрите. Это - я. Настоящая и искренняя. Поездка на Мальдивы - мне! Пишу из самолета - это тоже мне. Подаренный мне белый «Майбах» - мне! Черный тоже будет для гармонии! Не переживайте. Он уже есть! Любимые белые розы - тоже мне! И мои! Объятия любимого человека - тоже мне! Спортивный костюм лично ему подарила, не нервничайте. Дарите своим добро. Если есть кому... По-настоящему.. Так и счастье - мне! Любви вам, дорогие! И радости! И умейте не завидовать, а радоваться успехам других! А всё, что у меня есть ,я - ЗАСЛУЖИЛА! Неимоверным трудом! И, милые мои, после всего того, что я достигла и совершила и станцевала, поверьте, мне можно всё.

В комментариях тут же «нарисовалась» телеведущая и музыкант Катя Гордон.

- Насть, я как психолог считаю своим долгом предложить помощь. Клянусь без негатива всякого. Это уже реально болезнь... Какие «Майбахи», мои хорошие, я заслужила... Кому ты доказываешь?!!! Что с тобой?! Набери мне или напиши в вотсап. Я помогу, - написала Волочковой Гордон. - Иначе ты будешь бить лысая зонтиком в стекло «Майбаха» бывшему как Бритни в лучшем случае...

В комментариях тут же «нарисовалась» телеведущая и музыкант Катя Гордон

В комментариях тут же «нарисовалась» телеведущая и музыкант Катя Гордон

Поклонники Волочковой тут же ответили Гордон, мол, кто бы говорил. Дескать, Екатерина тоже любительница пожаловаться публично на своих мужчин, продемонстрировать синяк и другие личные проблемы.

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