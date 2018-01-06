2018-01-06T13:47:54+03:00
Общество

С 1 января изменились правила прохождения медосмотров в школах

Теперь доступ к результатам проверок получат сами учебные заведения
Ксения КОНЮХОВА
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Результаты ежегодных медосмотров учащихся будут передаваться в школыРезультаты ежегодных медосмотров учащихся будут передаваться в школыФото: Олег УКЛАДОВ
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С 1 января 2018 года вступил в силу приказ Минздрава «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» № 514н. Согласно этому приказу, результаты ежегодных медосмотров учащихся будут передаваться в школы.

Раньше доступ к ним имел только врач и родители ребенка (если тому еще не исполнилось 18 лет). Теперь же всю информацию будут получать и школьные врачи. При этом сами учителя будут знать лишь самую общую информацию о здоровье ребенка.

Предполагается, что это позволит лучше дозировать нагрузку на детей, например, на уроках физкультуры. С такой инициативой ранее выступила министр образования и науки Ольга Васильева.

- Сейчас у нас будут "группы здоровья" для физкультуры, чтобы мы могли дозировать нагрузку, - сообщила министр. - Как правило, много несчастных случаев связано с физкультурой, потому что педагог не знает физическое состояние ребенка. Педагог будет знать о "группе здоровья", какая она — первая, вторая у ребенка "группа здоровья" или ему требуется лечебная физкультура, мы про это говорим. А то, что доктор будет знать, это очень правильно. Именно врач и расскажет учителю физкультуры о том, какую нагрузку по какой "группе здоровья" ребенок может получить.

Во время таких плановых медосмотров выявляются заболевания и определяется группа здоровья ребенка. Кроме того, все ученики проходят проверку на употребление наркотиков.

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