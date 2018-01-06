2018-01-06T16:40:41+03:00
Здоровье

Как избежать развития остеохондроза

Какие простые упражнения нужно выполнять, чтобы не болела спина, рассказывает д.м.н., врач-кинезитерапевт Сергей Бубновский
Анна КУКАРЦЕВА
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А упражнения, которые нужно делать каждый день, очень простыА упражнения, которые нужно делать каждый день, очень простыФото: Иван ВИСЛОВ
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- Я часто сравниваю остеохондроз со ржавчиной позвоночника, - говорит Сергей Бубновский. - Она откладывается в течении жизни, если человек выполняет упражнения от случая к случаю, по чуть-чуть. И на позвоночнике откладываются остеофиты, межпозвонковые диски и суставы тела высыхают. И вроде внешне человек с развивающимся внутри него остеохондрозом выглядит вполне как обычно, а наклониться полноценно не может. "Проржавели" суставы позвоночника и его глубокие мышцы затвердели. И потом начинаются таблетки, уколы, корсеты... А на самом деле нужно просто избавиться от мышечной недостаточности. Не лениться и выполнять простые упражнения каждый день. Правильные упражнения в достаточном объеме рассчитаны на ритмичное дыхание, что влияет на нормализацию правильного ритма работы сердца, объема и скорости кровотока, снижая при этом нагрузку с сердечной мышцы. То есть помимо помощи позвоночнику, мы еще и тренируем сердце.

А упражнения, которые нужно делать каждый день, очень просты:

1. Верхний пресс.

Лягте на пол, прижмите поясницу к полу, закиньте ноги на стул или кровать. Руками возьмитесь за голову и постарайтесь подтянуть плечи к коленям так близко, насколько можете. Это упражнения улучшает кровообращение и разрабатывает мышцы спины. Повторите 15-20 раз.

2. Полумостик.

Лягте на пол, колени согните, пятки плотно прижмите к полу, на выдохе приподнимайте бедра как можно выше, ощущая напряжение спины. Вернитесь в исходное положение. Повторите минимум 20 раз.

3. Наклоны и растяжка.

Встаньте, ноги на ширине плеч. На выдохе наклонитесь к правой ноге, потом к левой. Так 10-15 раз.

Потом также на выдохе склонитесь к ноге, взявшись рукой за носок и потянитесь как можно лучше, ощущая мышцы спины и ноги.

Эти простые упражнения помогут мышцам спины, если делать их каждый день, но без рывков, плавно, стараясь не перенапрячься. С каждым днем постепенно увеличивайте количество повторов, доведя до 50-60 повторов, можно больше.

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