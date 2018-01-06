Поэт Вулых, обвинивший Пугачеву в плагиате, решил «зарыть топор войны»

6 Янв. 2018 2018-01-06T18:18:44+03:00

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Уже который день бушует скандал с новогодней песней Аллы Пугачевой «Я летала». Кашу заварил поэт Александр Вулых, обвинивший певицу в плагиате. Мол, песня звезды похожа на его с Игорем Сарухановым давний хит «Придуманная Любовь».

Правда потом Вулых свой скандальный пост из Фейсбука удалил.

Как выяснилось, поэту позвонила Алла Борисовна и заверила Вулых, что ничего не знала о похожести двух песен. Казалось, конфликт исчерпан. Но Саруханов продолжал «махать шашкой» в своём Фейсбуке. Мол, пойду в суд, накажу композитора Пугачевой Олега Влади.

Последний, кстати, божится, что никогда не слышал песню Саруханова и считает случившееся заговором против певицы.

Саруханов продолжал «махать шашкой» в своём ФейсбукеФото: Евгения ГУСЕВА

В канун Рождества снова взял слово поэт Вулых. На сей раз поэт обвиняет во всем журналистов. Удобная позиция.

- Друзья, я, конечно, не Далай-лама и не Кофи Аннан, но я тоже против каких-либо военных действий в мирной жизни, - написал зачинщик скандала с новогодним «плагиатом». - К чему я клоню - нетрудно догадаться. Любой конфликт можно решить мирным путем, если у людей есть разум и добрая воля. Я считаю всех участников невероятно курьёзного новогоднего конфликта с песней Аллы Пугачевой разумными и порядочными людьми. В нашей жизни могут происходить странные совпадения, но в данном случае я не вижу злого умысла. Так получилось. Совпали запевы двух разных песен буквально нота в ноту. Все в шоке от этой ситуации! Такого не бывает, но это произошло! СМИ охотно подхватили скандал, и, как снежный ком, он стал обрастать взаимными обидами и чудовищными обвинениями в каких-то заговорах. «Гиенам пера», понятное дело, это на руку, но разумным людям-то зачем? Так вот. Пока эта история не засветилась на какой-то телепомойке, я предлагаю прекратить этот неконструктивный спор между авторами, признать факт случайного совпадения музыки и протянуть друг другу руки. Тем более - в канун Рождества.

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Скандал с новогодним хитом Аллы Пугачевой «Я летала», который для Примадонны написал Олег Влади, набирает обороты. Пока новогодний клип собрал более миллиона просмотров на Ютубе и попал в топ-10 российского iTunes, коллеги Пугачевой ругаются из-за мелодии. Напомним: поэт Александр Вулых заявил, что новая песня Пугачевой похожа на его с Игорем Сарухановым давнюю песню «Придуманная любовь». Потом Вулых удалил скандальный пост и рассказал «КП», что претензий к Пугачевой не имеет. Мол, Алла Борисовна ему позвонила и объяснила, что не знала о схожести двух композиций. Однако Игорь Саруханов все же имеет претензии к композитору Олегу Влади, написавшему для Пугачевой «Я летала». Саруханов подчеркнул в своём Фейсбуке, что намерен наказать Влади по закону. (подробности)