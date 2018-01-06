Хоккеистки молодежной сборной России победили Канаду на ЧМ-2018 со счетом 3:2

6 Янв. 2018 2018-01-06T19:29:08+03:00

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В субботу, 6 января, в подмосковном городе Дмитров стартовал чемпионат мира по хоккею среди молодежных женских сборных. Наша команда в первой же игре сразилась с невероятно грозным соперником - командой Канады, которая в последние 10 лет регулярно играет в финалах чемпионатов мира.

На 7-й минуте россиянки открыли счет - шайбу забросила Мария Александрова. На 33-й Дарья Белоглазова удвоила преимущество. Канадки смогли отыграться, отличившись на 44-й минуте. Но Оксана Братищева на 51-й вновь сделала преимущество нашей команды в две щайы - 3:1. На 53-й Макикерн сократила разрыв до минимума, но на этом точка. Россиянки смогли отстоять победный счет 3:2 и добились исторической победы. В третьем периоде счет по броскам был 15:4 в пользу канадок.

Уже завтра, 7 января, россиянки выйдут на лед во второй игре. Соперницами нашей команды будут хоккеистки сборной США. Последние три чемпионата мира американки неизменно побеждали на мировых первенствах.

СПРАВКА "КП"

Система турнира такова, что в нем принимают участие 8 сборных, которые разбиты на две группы. В квартете "А" играют США, Канада, Швеция и Россия. Две лучших команды из этой группы выходят в полуфинал.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Бобарико, главный тренер сборной России

- Благодаря работе Федерации хоккея России мы сыграли с канадками и очень многому у них научились в плане тренировочного процесса. Ну и самое главное, что у нас команда второй сезон как единый коллектив, одна семья. Если мы плохо играем, то никуда это не выносим, все остается в коллективе. Девчонки старались выполнять игровое задание: команда противника играла в быстрый, агрессивный хоккей, но нас сильно выручил вратарь. Но все равно наделали достаточно много ошибок. О полуфинале мы не думаем: есть еще две игры, и ничего не понятно, нужно двигаться поступательно.

(в интервью ТАСС)

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ЖМЧМ-2018. Канада - Россия 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

0:1 Александрова (Мезенцева, Головкина) 06:33

0:2 Белоглазова (Проворова) 32:46 ГБ

1:2 Филлье (Ворстер) 44:53 ГБ

1:3 Братищева (Лобур, Орлова) 50:35 ГБ

2:3 Макикерн (Коннорс, Коррея) 52:24

Вратари: Макартур - Фахрутдинова

Броски: 36-14

Штраф: 14-10