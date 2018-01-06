Француз Мартен Фуркад выиграл гонку преследования в Оберхофе, укрепив лидерство в Кубке мира

6 Янв. 2018 2018-01-06T20:00:38+03:00

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В немецком городе Оберхоф в субботу, 6 января, прошла мужская гонка преследования на этапе Кубка мира по биатлону. Победу в ней на дистанции 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами одержал француз Мартен Фуркад.

Лучший биатлонист совремнности финишировал с результатом 32 минуты 23,6 секунды, допустив один промах. Для него это - четвертая победа в нынешнем розыгрыше Кубка мира. Вторая позиция осталась за норвежцем Йоханнесом Бе - 6,3 секунды отставания при трех промахах. Третье место - у его родного брата Тарьей Бе, который отстал на 30,9 секунды, ни разу не промахнувшись. Он впервые в это сезоне занял место в призовой тройке на этапе Кубка мира.

Антон Шипулин стал лучшим из россиян в этой гонке - 12 место и отставание в 1 минуту 43,1 секунды при одном промахе на последнем огневом рубеже. Другие наши спортсмены остались далеко позади - Александр Логинов 18-й, Матвей Елисеев на 26 позиции, за ним - Алексей Волков (28), Максим Цветков (45), Антон Бабиков (55).

После этой гонке Мартен Фуркад с 552 очками - лидер общего зачета Кубка мира. Йоханнес Бе с 514 баллами второй. Яков Фак из Словении - третий с 372 очками. Россиянин Антон Шипулин занимает четвертое место, набрав 311 зачетных баллов.

Завтра, 7 января, в Оберхофе пройдут две эстафетные гонки, после чего программа первого немецкого посленовогоднего этапа будет завершена.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон Шипулин: "Промах на последнем рубеже стоил мне пятого места"

- В целом неплохая гонка. Сегодня почувствовал себя лучше, чем во вчерашнем спринте. Думаю, что состояние будет улучшаться и дальше. Плохо, что выбирался с 28–го места, допустил один промах на последнем рубеже. Это стоило мне, наверное, пятого места. На последнем круге недоволен своим самочувствием. На финиш меня немножко не хватило. Конечно, я очень хотел побороться, достать впереди идущих спортсменов. Но, к сожалению, потратил очень много сил на втором и третьем кругах.

Матвей Елисеев: "Не сказал бы, что эта гонка веселее вчерашней"

- В целом не сказал бы, что эта гонка была веселее вчерашней. Четвертый круг вообще был провальным из-за физического состояния. Хотя мне понравилось, что я смог последний круг дотерпеть.

Алексей Волков: "Произошли изменения в лучшую сторону сегодня"

- На первом круге тяжело было вработаться. Потом уже более-менее мог терпеть, добавить. Не скажу, что у меня сейчас супер-самочувствие. Но какие-то изменения в лучшую сторону сегодня произошли.

Доверие со стороны тренерского штаба есть. Мы находимся в постоянном контакте, общаемся и всегда находим точки соприкосновения. Я понимаю, что в Оберхоф меня вызывали ради эстафеты. И понимаю, что основой для попадания в олимпийскую команду должен быть спортивный результат.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Кубок мира по биатлону. Оберхоф (Германия)

Гонка преследования. Мужчины

1. Мартен Фуркад (Франция) – 32.23,6 (1)

2. Йоханнес Бё (Норвегия) +6,3 (3)

3. Тарьей Бё (Норвегия) +30,9 (0)

12. Антон Шипулин (Россия) +1.43,1 (1)

18. Александр Логинов (Россия) +2.06,4 (3)

26. Матвей Елисеев (Россия) +3.11,6 (3)

28. Алексей Волков (Россия) +3.15,7 (0)

45. Максим Цветков (Россия) +4.23,7 (1)

55. Антон Бабиков (Россия) +5.35,9 (7)