2018-01-06T20:29:14+03:00
Спорт

Россиянин Андрей Ларьков стал вторым на предпоследнем этапе "Тур де Ски"

Нашего спортсмена опередил Алексей Полторанин из Казахстана
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Андрей Ларьков стал вторым на "Тур де Ски".Андрей Ларьков стал вторым на "Тур де Ски".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 6 января, в итальянском Валь-ди-Фьемме состоялся предпоследний этап лыжной многодневки "Тур де Ски". Эти соревнования входят в общий зачет Кубка мира. В гонке на 15 километров с общего старта первое место занял Алексей Полторанин из Казахстана. Россиянин Андрей Ларьков - второй.

Казахский лыжник преодолел дистанцию за 38 минут 40,3 секунды. Андрей Ларьков уступил ему в финишном створе - и проиграл 0,4 секунды. Бронза этой гонки - у канадца Алекса Харви, уступившего 0,9 секунды. Лидер общего зачета "Тура" Дарио Колонья стал четвертым, уступив 2,3 секунды.

Шедший до этого этапа на втором месте в общем зачете "Тур де Ски" Сергей Устюгов занял 14 место, уступив победителю 42,8 секунды. И перед завтрашней гонкой преследования Устюгов - третий. Он уйдет на старт с отставанием в 1 минуту 21,5 секунды от лидера швейцарца Дарио Колоньи. Вторым же сейчас идет Алексей Полторанин - он уступает лидеру 1 минуту 14,4 секунды.

Финальный этап "Тур де Ски" состоится завтра, 7 января, гонкой преследования в горных условиях на дистанцию 9 километров.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

«Тур де Ски»

Валь-ди-Фьемме, Италия

Мужчины

Масс-старт

15 км, классический стиль

1. Алексей Полторанин (Казахстан) – 38.40,3

2. Андрей Ларьков (Россия) – 0,4

3. Алекс Харви (Канада) – 0,9

4. Дарио Колонья (Швейцария) – 2,3

5. Александр Большунов (Россия) – 15,0

6. Даниэль Рикардссон (Швеция) – 20,2

7. Франческо де Фабиани (Италия) – 23,1

8. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 26,4

9. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 27,0

10. Никлас Дюрхауг (Норвегия) – 28,6

11. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 28,9

12. Алексей Червоткин (Россия) – 33,9...

14. Сергей Устюгов (Россия) – 42,8

15. Денис Спицов (Россия) – 47,3...

18. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 57,2...

20. Маркус Хельнер (Швеция) – 1.01,0...

22. Станислав Волженцев (Россия) – 1.02,4...

24. Алексей Виценко (Россия) – 1.26,2

25. Морис Манифика (Франция) – 1.35,9

26. Иван Якимушкин (Россия) – 1.39,8...

28. Андрей Мельниченко (Россия) – 1.40,6

29. Глеб Ретивых (Россия) – 1.51,7

Общий зачет

1. Дарио Колонья (Швейцария) – 2:20.37,7

2. Алексей Полторанин (Казахстан) – 1.14,4

3. Сергей Устюгов (Россия) – 1.21,5

4. Алекс Харви (Канада) – 1.22,7

5. Александр Большунов (Россия) – 1.39,4

6. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 1.42,2

7. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 2.12,9

8. Алексей Червоткин (Россия) – 2.33,9

9. Даниэль Рикардссон (Швеция) – 2.54,7

10. Жан Марк Гайар (Франция) – 3.00,0

11. Франческо де Фабиани (Италия) – 3.03,0

12. Андрей Ларьков (Россия) – 3.04,7

13. Маркус Хельнер (Швеция) – 3.19,0

14. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 3.26,7

15. Морис Манифика (Франция) – 3.48,6

16. Никлас Дюрхауг (Норвегия) – 3.53,1...

20. Андрей Мельниченко (Россия) – 5.11,9

21. Денис Спицов (Россия) – 5.14,5

22. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 5.23,8

23. Алексей Виценко (Россия) – 5.25,4

25. Иван Якимушкин (Россия) – 5.41,3...

32. Станислав Волженцев (Россия) – 6.43,3...

41. Глеб Ретивых (Россия) – 8.54,0

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