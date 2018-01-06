Россиянин Андрей Ларьков стал вторым на предпоследнем этапе "Тур де Ски"
В субботу, 6 января, в итальянском Валь-ди-Фьемме состоялся предпоследний этап лыжной многодневки "Тур де Ски". Эти соревнования входят в общий зачет Кубка мира. В гонке на 15 километров с общего старта первое место занял Алексей Полторанин из Казахстана. Россиянин Андрей Ларьков - второй.
Казахский лыжник преодолел дистанцию за 38 минут 40,3 секунды. Андрей Ларьков уступил ему в финишном створе - и проиграл 0,4 секунды. Бронза этой гонки - у канадца Алекса Харви, уступившего 0,9 секунды. Лидер общего зачета "Тура" Дарио Колонья стал четвертым, уступив 2,3 секунды.
Шедший до этого этапа на втором месте в общем зачете "Тур де Ски" Сергей Устюгов занял 14 место, уступив победителю 42,8 секунды. И перед завтрашней гонкой преследования Устюгов - третий. Он уйдет на старт с отставанием в 1 минуту 21,5 секунды от лидера швейцарца Дарио Колоньи. Вторым же сейчас идет Алексей Полторанин - он уступает лидеру 1 минуту 14,4 секунды.
Финальный этап "Тур де Ски" состоится завтра, 7 января, гонкой преследования в горных условиях на дистанцию 9 километров.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
«Тур де Ски»
Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины
Масс-старт
15 км, классический стиль
1. Алексей Полторанин (Казахстан) – 38.40,3
2. Андрей Ларьков (Россия) – 0,4
3. Алекс Харви (Канада) – 0,9
4. Дарио Колонья (Швейцария) – 2,3
5. Александр Большунов (Россия) – 15,0
6. Даниэль Рикардссон (Швеция) – 20,2
7. Франческо де Фабиани (Италия) – 23,1
8. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 26,4
9. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 27,0
10. Никлас Дюрхауг (Норвегия) – 28,6
11. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 28,9
12. Алексей Червоткин (Россия) – 33,9...
14. Сергей Устюгов (Россия) – 42,8
15. Денис Спицов (Россия) – 47,3...
18. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 57,2...
20. Маркус Хельнер (Швеция) – 1.01,0...
22. Станислав Волженцев (Россия) – 1.02,4...
24. Алексей Виценко (Россия) – 1.26,2
25. Морис Манифика (Франция) – 1.35,9
26. Иван Якимушкин (Россия) – 1.39,8...
28. Андрей Мельниченко (Россия) – 1.40,6
29. Глеб Ретивых (Россия) – 1.51,7
Общий зачет
1. Дарио Колонья (Швейцария) – 2:20.37,7
2. Алексей Полторанин (Казахстан) – 1.14,4
3. Сергей Устюгов (Россия) – 1.21,5
4. Алекс Харви (Канада) – 1.22,7
5. Александр Большунов (Россия) – 1.39,4
6. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 1.42,2
7. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 2.12,9
8. Алексей Червоткин (Россия) – 2.33,9
9. Даниэль Рикардссон (Швеция) – 2.54,7
10. Жан Марк Гайар (Франция) – 3.00,0
11. Франческо де Фабиани (Италия) – 3.03,0
12. Андрей Ларьков (Россия) – 3.04,7
13. Маркус Хельнер (Швеция) – 3.19,0
14. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 3.26,7
15. Морис Манифика (Франция) – 3.48,6
16. Никлас Дюрхауг (Норвегия) – 3.53,1...
20. Андрей Мельниченко (Россия) – 5.11,9
21. Денис Спицов (Россия) – 5.14,5
22. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 5.23,8
23. Алексей Виценко (Россия) – 5.25,4
25. Иван Якимушкин (Россия) – 5.41,3...
32. Станислав Волженцев (Россия) – 6.43,3...
41. Глеб Ретивых (Россия) – 8.54,0