Что ждет российские банки в 2018 году

6 Янв. 2018 2018-01-06T22:01:08+03:00

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Аналитики рейтинговых агентств считают, что в 2018 году банки будут активнее кредитовать граждан. Особенно вырастет сфера автокредитования и потребительских кредитов. Реальные доходы у людей хоть и не увеличиваюттся, но хотя бы перестали падать. А этого уже достаточно, чтобы у населения проснулся интерес к крупным покупкам.

Ожидается, что ЦБ снизит ключевую ставку в наступившем году минимум до 7% (сейчас 7,75%). Так что ставки по кредитам и банковским депозитам тоже опустятся.

- Центробанку, скорее всего, удастся удержать инфляцию на низком уровне – как минимум до лета она будет ниже 3%, - предполагает Владимир Осаковский, главный экономист Bank of America Merrill Lynch. - На этом фоне ЦБ продолжит политику снижения ставок - ожидаем к концу года ключевую ставку на уровне 7%. Основным риском следующего года, так называемым «черным лебедем» может стать расширение западных санкций, но такое развитие событий мы все же считаем маловероятным.

«Зачистку» банковского сектора обещала продолжить в конце декабря глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, чтобы привести систему в порядок, понадобится еще примерно 2 года.

- Внутри российской банковской системы еще много серьезных дисбалансов, - считает Дмитрий Мирошниченко, научный сотрудник Центра развития ВШЭ – «Мирным» способом решения этих сложностей может стать ускорение экономического роста. Прежде всего, в частном секторе экономики. Это приведет к росту клиентской базы частных банков, как крупных, так и средних. И позволит избежать дальнейшей волны их «падения». Если такого сценария мы не увидим, то в ближайшее время станем свидетелями очередных громких уходов с рынка или санаций банков.