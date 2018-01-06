2018-01-06T22:25:34+03:00
Спорт

"Барселона" купила у "Ливерпуля" бразильца Филипе Коутиньо за 160 миллионов евро

Полузащитник сборной Бразилии подписал контракт на 5,5 лет с каталонским клубом
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Филипе Коутиньо переехал в "Барселону" из "Ливерпуля".Филипе Коутиньо переехал в "Барселону" из "Ливерпуля".Фото: REUTERS
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В субботу, 6 января, грянула первая трансферная футбольная "бомба" в Европе. "Барселона" объявила о том, что ее состав пополнил талантливый полузащитник сборной Бразилии Филипе Коутиньо. 25-летний бразилец перешел из "Ливерпуля", подписав контракт на 5,5 лет.

Согласно условиям трансфера, в контракте Коутиньо прописаны условия, что за досрочный разрыв соглашения полагается выплата 400 миллионов евро. По сообщениям СМИ, сумма сделки между английским и испанским клубом составила 160 миллионов евро. Это второй в истории мирового футбола трансфер. Рекорд был установлен прошлым летом - за 222 миллиона евро из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен" переехал бразилец Неймар.

Британцы уже на своем сайте официально объявили о том, что Коутиньо покидает команду и получил право для того, чтобы уладить последние формальности по своему переезду в Испанию. "Барселона" же, в свою очередь, уже анонсировала скорую информацию о деталях контракта с новым игроком и сведения о том, когда состоится презентация звездного новичка.

Отметим, что первые слухи о переходе Коутиньо в "Барселону" появились еще прошлым летом как раз после ухода Неймара. Однако сделки летом не состоялось.

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