2018-01-06T22:39:00+03:00
Звезды

Киркоров, рассказал, почему его преследовала американская поклонница: «Это просто хамство!»

Артист поделился фотографиями своей семьи на отдыхе
Игорь ПОЛЯКОВ
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Американская фанатка пригрозила Киркорову судомАмериканская фанатка пригрозила Киркорову судомФото: Евгения ГУСЕВА
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В канун Рождества снова грянул скандал с Киркоровым. Американская поклонница артиста отловила своего кумира в Майями и записала странное видео. Женщина, оскорбляя певца, преследует его по улицам Майами.

Мол, извинись, такой-сякой, что послал меня, когда я подошла к тебе познакомиться.

В финале ролика Киркоров скрывается от дамы в бутике. Женщина напоследок грозит своему кумиру судом за мифическое оскорбление.

Обиженная поклонница набросилась на Киркорова в Майами .

А было оно или нет - плёнка зафиксировала только ор фанатки Киркорова. Сам артист все время молчит.

Филипп, комментируя неприятную историю, пояснил, мол, стал жертвой «безумной поклонницы».

- Всех своих поклонников с наступающим Рождеством, и спасибо за их настоящую любовь ко мне, понимание на мое право на отдых и спокойствие на каникулах, ну а кто этого, увы не понимает, мне откровенно жаль, но и их я тоже прощаю, за их назойливость, бестактность, за отсутствие чувства меры и даже хамство, ведь они никогда в жизни не ощущали и вряд ли ощутят счастье и блаженство от полных залов и оваций после шоу... - написал в своём Инстаграме Киркоров. - Люди, будьте добрее! И тогда, Мир улыбнётся вам в ответ и все у вас получится!

Плюс ко всему Киркоров показал своим подписчикам, как он проводит новогодние каникулы с детьми. На семейных кадрах наследники Киркорова 6-летняя Алла-Виктория и 5-летний Мартин купаются в бассейне и дурачатся в детской с 5-летней дочерью Кристины Орбакайте Клавдией Земцовой.

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