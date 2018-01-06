«Извините, пресс не нарисовала»: супруга Басты показала идеальную фигуру в бикини

6 Янв. 2018 2018-01-07T01:46:29+03:00

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Многие звезды шоу-бизнеса по традиции на новогодние праздники полетели в ОАЭ, где персонал пятизвездочных отелей настолько привык к праздничному «десанту» знаменитостей, что уже легко и непринужденно разговаривает по-русски. Однако, в отличие от всегда высокого сервиса, погода и море в этом году в Дубае «подкачало». Сначала на холода в своем сторис пожаловалась Ольга Бузова, сняв на видео друга, которые кутается в одеяло на пляже. А чуть позже супруга Василия Вакуленко - Басты Елена Пинская опубликовала фото детей с ироничной подписью: «Обещали, что можно будет купаться». Однако, если учесть, что сейчас в столице ОАЭ всего 15 градусов, погода к водным процедурам явно не располагает. А вот к загару вполне.

Чем и решила воспользоваться супруга Басты заодно запечатлевшись в своем микроблоге в красивом золотом бикини. Надо отметить, что снимок вызвал ажиотаж среди поклонников. 38-летняя фигура мамы двоих детей выглядит великолепно в купальнике: высокая грудь, тонкая талия, стройная фигура. Но Пинская и в подписи под этим снимком не удержалась от ироничной интонации: «Извините, забыла нарисовать пресс».

Фолловеры в комментариях тут же написали, что плоского живота достаточно, все и так как надо. «Многие мечтают о такой фигуре, и уже не вспоминают о кубиках», «Фигура супер», «Ты и так прекрасна!», - оставили они свои мнения.

К слову, Елена Пинская всегда выглядит на все сто. Дочь соучредителя виноторгового бренда, она получила образование во Франции, и планировала унаследовать от родителя его бизнес. Но чтобы понять все его тонкости, начала работу с продавца в винном бутике, постепенно поднимаясь по карьерной лестнице. В итоге будущая избранница ростовского рэпера дослужилась до специалиста, в обязанности которого входит комплектация погребов. Этим она занималась до момента, пока не ушла в декрет. С Бастой Пинская познакомилась в клубе «Симачев» . Там частенько выступал и рэпер, и его творчество очень нравилось богатой наследнице. Однажды она увидела Василия в клубе с девушкой. Дождавшись, пока спутница отойдет, она пробралась к Басте и выразила ему свое восхищение. И завертелось. По странному стечению обстоятельств, Баста жил рядом с Еленой в съемной двухкомнатной квартире. Лена стала приходить к реперу в гости.

elena_pinskayavakulenko_ Извините, забыла нарисовать пресс

Многие из круга общения Елены не поняли ее выбора: «Бритый гопник из Ростова, ты с ума сошла!», — говорили ей. Но были люди, поддержавшие ее и поверившие, с ними девушка дружит до сих пор. Вырвавшись из круга «золотой молодежи», девушка вдруг открыла для себя новый мир. Оказывается, здесь тоже есть жизнь, есть возможность добиваться высот и расти. Да, условия, далекие от тепличных, но Елена оказалась не столь уж рафинированной барышней, как могла показаться. Она продолжала работать в своем винном бизнесе, материально полностью себя обеспечивая, а Баста проявлял чудеса работоспособности. Он брал любую работу, чтобы заработать любую копейку и соответствовать уровню своей женщины. |

Сейчас Елена занимается воспитанием двух дочерей – Маши и Василисы, и помогает в продвижении звукозаписывающего лейбла мужа «Gazgolder». |

elena_pinskayavakulenko_ Обещали что можно будет купаться...

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