Не в своем уме: Самые сумасшедшие поступки звезд

7 Янв. 2018 2018-01-07T04:50:55+03:00

Их карьера когда-то была на взлете, а потом ушла в глубокое пике – хотя, казалось бы, фортуна им только благоволила, подарив известность, богатство и удачу. Их обожали миллионы, но первые «тревожные звоночки» - странное поведение, бессмысленные слова и шокирующие поступки – к, сожалению, ясно указывали на то, что эти любимцы публики не дружат с головой. Проблемы ментального характера сгубили немало звезд, хрупкую психику которых вдобавок к тяжелому бремени славы зачастую расшатывают алкоголь и наркотики. Кому-то из них удалось укротить недуг, попрощаться с пагубными привычками и продолжить работу, а кто-то скрылся от публики и стал затворником. Мы вспомнили знаменитостей с ментальными проблемами и отчаянные поступки, на которые их толкнула болезнь.

ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВ

Василий Степанов прославился после роли в фильме Федора Бондарчука "Обитаемый остров". Фото: кадр фильма.

Казалось, после премьеры «Обитаемого острова» перед звездой фильма Федора Бондарчука откроются все двери. Красавцу Василию Степанову прочили блестящую карьеру, но вместо этого молодой актер надолго пропал с экранов. Близкие утверждали: Вася впал в депрессию из-за невостребованности в кино. Родные водили Степанова по психологам, но парню становилось все хуже. В декабре 2017 года Василий, по словам родственников, поскользнулся на улице, упал и сломал позвоночник. Долгие месяцы Вася пролежал в гипсе. А в апреле 2017 года Степанов снова попал в больницу: 31-летний актер выпал из окна, якобы пытаясь достать с подоконника убежавшую кошку. Однако все факты говорили о том, что Степанов спрыгнул сам.

Лишь недавно знакомые Василия заговорили о его проблемах с психикой. По словам бывшего агента Степанова Сергея Рублева, у актера с его внешностью не было недостатка в предложениях – его часто приглашали сниматься в клипах и сериалах. Но Вася либо отказывался, либо проваливал пробы.

Режиссеры часто предлагали актеру роли, но он либо отказывался, либо заваливал работу. Фото: Инстаграм.

- После пары-тройки проб я понял, что человек абсолютно неадекватен, – рассказал Сергей Рублев. – Бывало, режиссер спрашивал его мнение о персонаже фильма, в который он пробовался, а Василий начинал рассказывать какую-то непонятную историю о том, как шел по улице с братом на концерт и в луже увидел бомжа. Я долго прикрывал его перед режиссерами, якобы это мировоззрение и прочее.

ШИННЕД О`КОННОР

Шиннед всегда была бунтаркой.Фото: EAST NEWS

Ирландская певица всегда была бунтаркой: Шиннед могла позволить себе отказаться от четырех премий «Грэмми» или порвать в телеэфире портрет папы Римского Ионанна Павла II. Артистка была замужем четыре раза, но так и не нашла счастья. Долгое время странности звезды списывали на ее общественную позицию, пока сама Шиннед не призналась, что страдает биполярным расстройством и перепадами настроения. Певица не раз пыталась покончить с собой. В 2015 году она написала в Фейсбуке, что приняла смертельную дозу таблеток из-за «ужасающей жестокости мужа и детей». Артистку тогда откачали. Год спустя, 10 августа 2017 года Шиннед опубликовала в Фейсбуке душераздирающее видео, снятое в номере гостиницы на окраине Нью-Джерси. 50-летняя звезда рыдала и говорила, что собирается покончить с собой.

10 августа 2017 года Шиннед опубликовала в Фейсбуке душераздирающее видео, снятое в номере гостиницы на окраине Нью-Джерси.

- Я чувствует себя абсолютно одинокой, моя семья относится ко мне как к дерьму, - плакала звезда. - У меня никого нет, кроме моего психиатра — лучшего человека на земле, который говорит, что я — его герой. Это единственная чертова вещь, которая заставляет меня жить на данный момент.

После этого срыва исполнительницу поместили в клинику, выйдя из которой через месяц Шиннед сделала новое шокирующее заявление. В эфире телешоу звезда рассказала, что в детстве неоднократно подвергалась насилию и мучениям - ее истязала собственная мать, причем в специальной «комнате пыток».

- Ей доставляло особое удовольствие причинять мне боль, - расплакалась в эфире О`Коннор.

Мать звезды погибла в автокатастрофе, когда Шиннед было 19 лет. По словам артистки, после гибели мамы она испытала облегчение.

АМАНДА БАЙНС

На протяжении четырёх лет шоу Аманды оставалось одним из самых популярных на канале Nickelodeon.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ее называли самой талантливой юной комедийной актрисой начала 2000-х и прочили ей блестящее будущее в Голливуде. Аманда с детства выступала на сцене, а уже в 13 лет стала ведущей своего собственной программы на ТВ - «Шоу Аманды». На протяжении четырёх лет ее проект оставался одним из самых популярных на канале Nickelodeon, а Аманда четыре раза становилась лауреатом детской премии Kids' Choice в категории «Любимая телевизионная актриса». Затем последовали роли в молодежных голливудских комедиях, которые сделали ее известной во всем мире.

Аманда Байнс с Колином Фертом в фильме "Чего хочет девушка".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Проблемы начались, когда на страничках Аманды в соцсетях вдруг появились оскорбительные записи в адрес коллег. Тогда же стало известно, что актриса подсела на наркотики. Из-за запрещенных препаратов она резко прибавила в весе, стала выглядеть опухшей. В 2009 году Аманда перестала сниматься, а в 2010 году заявила о прекращении карьеры. Плюс ко всему у старлетки начались проблемы с законом: она была задержана за езду в состоянии наркотического опьянения и получила в суде три года условно. Через несколько дней после суда швейцар дома, где жила Байнс, обратился в полицию с заявлением о том, что Аманда употребляет наркотики вне своей квартиры.

Аманда начала выкладывать странные фотографии в Твиттере.Фото: EAST NEWS

Дело приняло серьезный оборот когда в 2014 году Аманда облила бензином своего чихуахуа и попыталась поджечь питомца у дверей соседского дома. Тревогу подняли случайные прохожие, которые вызвали «скорую». Актрису госпитализировали в психиатрическую клинику в Пасадине (Калифорния), где у нее диагностировали шизофрению.

Во время нервного срыва Аманда обрила голову. В зале суда, когда слушалось ее дело о вождении в состоянии наркотического опьянения, она сидела в длинном белом парике.Фото: EAST NEWS

После долгого лечения Байнс вышла из клиники в 2016 году. Однако, судя по внешнему виду 31-летней Аманды, со здоровьем у нее по-прежнему не все в порядке.

Аманда вышла из психиатрической лечебницы в 2010 году. Судя по виду актрисы, ее проблемы со здоровьем так и не закончились.Фото: EAST NEWS

МЭТЬЮ ПЕРРИ

Актер десять лет подряд играл обаятельного Чендлера в сериале «Друзья». Потом были роли в комедиях «Девять ярдов» и «Девять ярдов 2», в которых он снялся на пару с Брюсом Уиллисом. Популярность «Друзей» была настолько оглушительной, что последние два сезона, с 2002 по 2004 годы, Мэттью получал за каждую серию по миллиону долларов. Актер обзавелся особняком площадью 865 квадратных метра, за который он отдал 20 миллионов долларов. Перри крутил романы с первыми красавицами Голливуда, от Джулии Робертс до партнерши по «Друзьям» Кортни Кокс, но к своим 48 годам так и остался холостяком.

Мэтью Перри заработал состояние на сериале "Друзья".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первые странности за ним стали замечать в 2015 году — актер тогда много пил и постоянно срывал съемки. Как-то папарацци сфотографировали его на улице - Перри вел себя странно, если не сказать пугающе. Стоя посреди улицы, актер разговаривал сам с собой и гримасничал. Мэттью тогда поразил поклонников неухоженным видом - былой красавчик сильно поправился, под глазами появились мешки, лицо опухло.

В 2015 году папарацци сфотографировали его на улице - Мэтью гримасничал и разговаривал сам с собой.Фото: EAST NEWS

В Голливуде ни для кого не секрет, что проблемы с психикой у Перри появились из-за многолетнего употребления наркотиков. Актер несколько раз ложился в клинику на лечение, но каждый раз срывался снова. Впервые он попал в лечебницу еще в 1997 году, во время съемок в «Друзьях». А на днях с прессой разоткровенничалась британская порноактриса Мэдди О`Рэйли, с которой Мэттью время от времени встречался, начиная с 2013 года.

- Две недели назад он прислал мне сообщение, которое меня напугало, - рассказала труженица индустрии для взрослых. - Он попросил меня достать болеутоляющие таблетки, содержащие опиаты. Он пообещал: «Я заплачу за них любые деньги. В зависимости от того, что ты сможешь достать». Мэттью просил меня найти для него викодин, роксикодон и оксикодон (обезболивающие препараты, быстро проникающие в мозг и вызывающие эйфорию, а затем стойкое привыкание — Ред.). Я была шокирована, ведь Мэттью говорил, что он давно завязал.

ОУЭН УИЛСОН

Оуэн Уилсон буквально сошел с ума от любви.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейчас 49-летний белокурый красавец счастлив и благополучен: он один из самых популярных актеров голливудских комедий, два года назад его подруга Кэролайн Линдквист родила ему второго сына. Но так было не всегда – когда-то Оуэн буквально сошел с ума от любви. Уилсон встречался с первой красоткой Голливуда, актрисой Кейт Хадсон. А когда она объявила, что уходит от него, Оуэн попытался покончить с собой.

Оуэн перерезал вены, когда от него ушла его подруга Кейт Хадсон.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

26 августа 2007 года его доставили в больницу Санта-Моники в критическом состоянии. Актер наглотался сильнодействующих препаратов, а затем вскрыл себе вены на обоих запястьях. К счастью, его спасли. И даже Кейт, потрясенная его поступком, вернулась и попыталась возобновить отношения. Но у пары так ничего и не получилось – спустя несколько месяцев Уилсон и Хадсон все же расстались. На этот раз обошлось без кровавых жертв. Чтобы привести свою жизнь в порядок, Оуэну потребовались годы психотерапии.

БРИТНИ СПИРС

Кадры Бритни Спирс с зонтиком в руках облетели весь мир.Фото: EAST NEWS

Эти снимки в феврале 2007 года облетели все таблоиды планеты: обритая наголо Бритни Спирс колотит зонтиком в окно машины папарацци. Этот месяц стал для Бритни по-настоящему черным: бывший муж Кевин Федерлайн отсудил у нее детей, получив временную опеку над 5-месячным Джейденом и 17-месячным Шоном Престоном. Кевин запретил Бритни встречаться с малышами, потому что не хотел, чтобы они видели мать под кайфом. Певица принимала кокаин, экстази и другие тяжелые наркотики, которыми ее заботливо снабжал менеджер Сэм Лутфи. Наркотики Бритни запивала алкоголем и заедала горстями транквилизаторов. Потеря сыновей стала последней каплей для Спирс и спровоцировала мощнейший нервный срыв. Для начала Бритни отправилась в парикмахерский салон и обрила себя наголо.

В феврале 2007 года Бритни пришла в салон, взяла в руки машинку и обрила себя наголо.Фото: EAST NEWS

Это был лишь первый звоночек: всего за один месяц звезда поп-музыки объявила себя сатаной, попыталась покончить с собой и заявила, что собирается родить третьего ребёнка. Бритни дважды сбегала из реабилитационных клиник, сделала две новых татуировки, а также составила список людей, которым она желает скорейшей смерти. В клинике в Малибу, куда ее поместили насильно, Бритни нарисовала число 666 на своей лысой голове и кричала: «Я – Антихрист», а потом соорудила петлю из простыней и попыталась повеситься. К счастью, ее вовремя спас персонал лечебницы.

Глядя сейчас на снимки здоровой и улыбающейся Бритни, обнимающей своих сыновей, сложно представить, что в ее жизни был весь этот ужас. Певица вернула опеку над детьми, но потеряла право контролировать свою жизнь и свои доходы – ее отец Джейми Спирс остается не только ее менеджером, но и пожизненным опекуном. Артистка, которая только в 2017 году заработала 34 млн. долларов, не может потратить ни цента из своего внушительного состояния без согласования с отцом.

ВАЙНОНА РАЙДЕР

Карьера Вайноны была на взлете, пока ее не погубил случай в магазине.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 1993-м (тогда Вайноне было 22 года) она впервые номинировалась на «Оскар», а в 1994-м получила «Золотой глобус». Карьера голливудской красавицы уверенно шла в гору. Но скандальная история с кражей в магазине едва не стоила ей работы. В декабре 2001 года Райдер поймали при попытке вынести одежду, сумки и украшения на сумму пять с половиной тысяч долларов из нью-йоркского магазина Saks на Пятой авеню. Все это голливудская звезда легко могла бы купить, но дело было не в деньгах. На позорный поступок ее толкнула болезнь. Суд приговорил Райдер к трем годам условного заключения, штрафу в десять тысяч долларов и принудительному лечению от клептомании.

- Психологически я дошла до ручки, мне нужно было остановиться. Должно быть, я подсознательно искала выход из игры, – объяснила Вайнона свое состояние в момент кражи в интервью, которое она дала пятнадцать лет спустя.

Вайнону задержали в магазине, когда она пыталась вынести вещей на 5 тысяч долларов. Фото: TMZ.com.

Сейчас актриса говорит, что вынужденный простой в работе (она снова начала сниматься только в 2006 году) пошел ей на пользу: в ее жизни появились другие интересы помимо кино. Вайнона так и не вышла замуж – актриса уверяет, что боится идти к алтарю в страхе перед разводом. Видимо, разрыв с любовью всей ее жизни – Джонни Деппом – дался ей слишком тяжело. Тем не менее, она счастлива в гражданском браке с дизайнером Скоттом Маккинлеем Каном.

ДЖЕК ЛЛОЙД

В 9 лет Джек снялся в роли Энакина Скайуокера в фильме «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза».Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Слава пришла к Джеку очень рано – после того, как он в 9 лет снялся в роли Энакина Скайуокера в фильме «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза». Картина вышла на экраны в 1999 году, а уже через два года Джек заявил о завершении карьеры в кино. Якобы роль Скайуокера разрушила его жизнь и измотала многочисленными интервью. Ллойду тогда было всего 12 лет. После окончания школы он некоторое время учился в Колумбийском Колледже Чикаго, где изучал кино и психологию.

Джек Ллойд в 2010 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Истинные причины исчезновения симпатичного мальчика с экранов вскрылись в 2015 году, когда полиция задержала 25-летнего Джека за превышение скорости, гонки на дороге и аварию. Актёру предъявили сразу несколько обвинений - вождение без лицензии, проезд на красный свет и сопротивление при аресте. Во время суда его мать рассказала, что Ллойд страдает от шизофрении, но отказывается принимать лекарства, и у него началось обострение. Женщина так же заявила, что Джек опасен - сын напал на неё в её доме, когда находился в состоянии аффекта из-за болезни. В апреле 2016 года Джек Ллойд был помещен в психиатрическую клинику.

ЕКАТЕРИНА САВИНОВА

Роль Фроси Бурлаковой в фильме "Приходите завтра" сделала Екатерину Савинову звездой советского экрана. Фото: кадр фильма.

Роль Фроси Бурлаковой, принесшая ей любовь миллионов зрителей и статус звезды советского экрана, была списана с нее самой. Уроженка маленького села Ельцовка Алтайского края приехала покорять Москву и пробилась во ВГИК, преодолев сумасшедший конкурс. Первая заметная работа – роль Любочки в «Кубанских казаках» (1949 год) - оказалась для нее роковой. На красавицу сибирячку положил глаз всемогущий режиссер Иван Пырьев. А когда неприступная Катя ответила ему отказом (актриса к тому времени уже была влюблена в своего будущего мужа - однокурсника Евгения Ташкова), разъяренный мэтр закрыл для нее все дороги в кино. Савинову долго не снимали. В 1957 году у нее родился сын Андрей, и она некоторое время пробыла в декрете, однако запрет Пырьева оставался по-прежнему в силе. И тогда супруг Евгений Ташков специально для любимой жены написал сценарий фильма «Приходите завтра». В 1963 году, когда картина вышла на экраны, образ Фроси Бурлаковой назвали лучшей ролью года.

Ещё во время съёмок этой картины здоровье Савиновой серьезно пошатнулось. Врачи разводили руками и не могли поставить точный диагноз. Актрисе становилось все хуже, из-за болезни съемки даже прервали на год. Как выяснилось позже, перед началом работы над фильмом Екатерина выпила парного молока с рынка и заразилась бруцеллёзом. Из-за неточного диагноза болезнь долго не лечили, и она дала осложнения на мозг. У Савиновой развилось состояние, сходное с шизофренией. Актриса была вынуждена по четыре месяца в год проводить в психиатрической больнице. В периоды ремиссии она пыталась гастролировать по стране с концертами, но ее состояние стремительно ухудшалось. Понимая, что на карьере поставлен крест, и что для близких она становится обузой, артистка в 1970 году уехала к сестре в Новосибирск. 25 апреля 1970 года Фрося Бурлакова бросилась под поезд на узловой станции Новосибирска. Екатерине Савиновой было 43 года.