2018-01-07T04:50:55+03:00
Звезды

Не в своем уме: Самые сумасшедшие поступки звезд

Знаменитости, оказавшиеся на грани из-за проблем с психикой
Ирина СУХАНОВА
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Слева направо: Бритни Спирс, Вайнона Райдер, Аманда Байнс, Василий Степанов.Слева направо: Бритни Спирс, Вайнона Райдер, Аманда Байнс, Василий Степанов.

Их карьера когда-то была на взлете, а потом ушла в глубокое пике – хотя, казалось бы, фортуна им только благоволила, подарив известность, богатство и удачу. Их обожали миллионы, но первые «тревожные звоночки» - странное поведение, бессмысленные слова и шокирующие поступки – к, сожалению, ясно указывали на то, что эти любимцы публики не дружат с головой. Проблемы ментального характера сгубили немало звезд, хрупкую психику которых вдобавок к тяжелому бремени славы зачастую расшатывают алкоголь и наркотики. Кому-то из них удалось укротить недуг, попрощаться с пагубными привычками и продолжить работу, а кто-то скрылся от публики и стал затворником. Мы вспомнили знаменитостей с ментальными проблемами и отчаянные поступки, на которые их толкнула болезнь.

ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВ

Василий Степанов прославился после роли в фильме Федора Бондарчука "Обитаемый остров". Фото: кадр фильма.

Василий Степанов прославился после роли в фильме Федора Бондарчука "Обитаемый остров". Фото: кадр фильма.

Казалось, после премьеры «Обитаемого острова» перед звездой фильма Федора Бондарчука откроются все двери. Красавцу Василию Степанову прочили блестящую карьеру, но вместо этого молодой актер надолго пропал с экранов. Близкие утверждали: Вася впал в депрессию из-за невостребованности в кино. Родные водили Степанова по психологам, но парню становилось все хуже. В декабре 2017 года Василий, по словам родственников, поскользнулся на улице, упал и сломал позвоночник. Долгие месяцы Вася пролежал в гипсе. А в апреле 2017 года Степанов снова попал в больницу: 31-летний актер выпал из окна, якобы пытаясь достать с подоконника убежавшую кошку. Однако все факты говорили о том, что Степанов спрыгнул сам.

Лишь недавно знакомые Василия заговорили о его проблемах с психикой. По словам бывшего агента Степанова Сергея Рублева, у актера с его внешностью не было недостатка в предложениях – его часто приглашали сниматься в клипах и сериалах. Но Вася либо отказывался, либо проваливал пробы.

Режиссеры часто предлагали актеру роли, но он либо отказывался, либо заваливал работу. Фото: Инстаграм.

Режиссеры часто предлагали актеру роли, но он либо отказывался, либо заваливал работу. Фото: Инстаграм.

- После пары-тройки проб я понял, что человек абсолютно неадекватен, – рассказал Сергей Рублев. – Бывало, режиссер спрашивал его мнение о персонаже фильма, в который он пробовался, а Василий начинал рассказывать какую-то непонятную историю о том, как шел по улице с братом на концерт и в луже увидел бомжа. Я долго прикрывал его перед режиссерами, якобы это мировоззрение и прочее.

ШИННЕД О`КОННОР

Шиннед всегда была бунтаркой. Фото: EAST NEWS

Шиннед всегда была бунтаркой.Фото: EAST NEWS

Ирландская певица всегда была бунтаркой: Шиннед могла позволить себе отказаться от четырех премий «Грэмми» или порвать в телеэфире портрет папы Римского Ионанна Павла II. Артистка была замужем четыре раза, но так и не нашла счастья. Долгое время странности звезды списывали на ее общественную позицию, пока сама Шиннед не призналась, что страдает биполярным расстройством и перепадами настроения. Певица не раз пыталась покончить с собой. В 2015 году она написала в Фейсбуке, что приняла смертельную дозу таблеток из-за «ужасающей жестокости мужа и детей». Артистку тогда откачали. Год спустя, 10 августа 2017 года Шиннед опубликовала в Фейсбуке душераздирающее видео, снятое в номере гостиницы на окраине Нью-Джерси. 50-летняя звезда рыдала и говорила, что собирается покончить с собой.

10 августа 2017 года Шиннед опубликовала в Фейсбуке душераздирающее видео, снятое в номере гостиницы на окраине Нью-Джерси.

10 августа 2017 года Шиннед опубликовала в Фейсбуке душераздирающее видео, снятое в номере гостиницы на окраине Нью-Джерси.

- Я чувствует себя абсолютно одинокой, моя семья относится ко мне как к дерьму, - плакала звезда. - У меня никого нет, кроме моего психиатра — лучшего человека на земле, который говорит, что я — его герой. Это единственная чертова вещь, которая заставляет меня жить на данный момент.

После этого срыва исполнительницу поместили в клинику, выйдя из которой через месяц Шиннед сделала новое шокирующее заявление. В эфире телешоу звезда рассказала, что в детстве неоднократно подвергалась насилию и мучениям - ее истязала собственная мать, причем в специальной «комнате пыток».

- Ей доставляло особое удовольствие причинять мне боль, - расплакалась в эфире О`Коннор.

Мать звезды погибла в автокатастрофе, когда Шиннед было 19 лет. По словам артистки, после гибели мамы она испытала облегчение.

АМАНДА БАЙНС

На протяжении четырёх лет шоу Аманды оставалось одним из самых популярных на канале Nickelodeon. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На протяжении четырёх лет шоу Аманды оставалось одним из самых популярных на канале Nickelodeon.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ее называли самой талантливой юной комедийной актрисой начала 2000-х и прочили ей блестящее будущее в Голливуде. Аманда с детства выступала на сцене, а уже в 13 лет стала ведущей своего собственной программы на ТВ - «Шоу Аманды». На протяжении четырёх лет ее проект оставался одним из самых популярных на канале Nickelodeon, а Аманда четыре раза становилась лауреатом детской премии Kids' Choice в категории «Любимая телевизионная актриса». Затем последовали роли в молодежных голливудских комедиях, которые сделали ее известной во всем мире.

Аманда Байнс с Колином Фертом в фильме "Чего хочет девушка". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аманда Байнс с Колином Фертом в фильме "Чего хочет девушка".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Проблемы начались, когда на страничках Аманды в соцсетях вдруг появились оскорбительные записи в адрес коллег. Тогда же стало известно, что актриса подсела на наркотики. Из-за запрещенных препаратов она резко прибавила в весе, стала выглядеть опухшей. В 2009 году Аманда перестала сниматься, а в 2010 году заявила о прекращении карьеры. Плюс ко всему у старлетки начались проблемы с законом: она была задержана за езду в состоянии наркотического опьянения и получила в суде три года условно. Через несколько дней после суда швейцар дома, где жила Байнс, обратился в полицию с заявлением о том, что Аманда употребляет наркотики вне своей квартиры.

Аманда начала выкладывать странные фотографии в Твиттере. Фото: EAST NEWS

Аманда начала выкладывать странные фотографии в Твиттере.Фото: EAST NEWS

Дело приняло серьезный оборот когда в 2014 году Аманда облила бензином своего чихуахуа и попыталась поджечь питомца у дверей соседского дома. Тревогу подняли случайные прохожие, которые вызвали «скорую». Актрису госпитализировали в психиатрическую клинику в Пасадине (Калифорния), где у нее диагностировали шизофрению.

Во время нервного срыва Аманда обрила голову. В зале суда, когда слушалось ее дело о вождении в состоянии наркотического опьянения, она сидела в длинном белом парике. Фото: EAST NEWS

Во время нервного срыва Аманда обрила голову. В зале суда, когда слушалось ее дело о вождении в состоянии наркотического опьянения, она сидела в длинном белом парике.Фото: EAST NEWS

После долгого лечения Байнс вышла из клиники в 2016 году. Однако, судя по внешнему виду 31-летней Аманды, со здоровьем у нее по-прежнему не все в порядке.

Аманда вышла из психиатрической лечебницы в 2010 году. Судя по виду актрисы, ее проблемы со здоровьем так и не закончились. Фото: EAST NEWS

Аманда вышла из психиатрической лечебницы в 2010 году. Судя по виду актрисы, ее проблемы со здоровьем так и не закончились.Фото: EAST NEWS

МЭТЬЮ ПЕРРИ

Актер десять лет подряд играл обаятельного Чендлера в сериале «Друзья». Потом были роли в комедиях «Девять ярдов» и «Девять ярдов 2», в которых он снялся на пару с Брюсом Уиллисом. Популярность «Друзей» была настолько оглушительной, что последние два сезона, с 2002 по 2004 годы, Мэттью получал за каждую серию по миллиону долларов. Актер обзавелся особняком площадью 865 квадратных метра, за который он отдал 20 миллионов долларов. Перри крутил романы с первыми красавицами Голливуда, от Джулии Робертс до партнерши по «Друзьям» Кортни Кокс, но к своим 48 годам так и остался холостяком.

Мэтью Перри заработал состояние на сериале "Друзья". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэтью Перри заработал состояние на сериале "Друзья".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первые странности за ним стали замечать в 2015 году — актер тогда много пил и постоянно срывал съемки. Как-то папарацци сфотографировали его на улице - Перри вел себя странно, если не сказать пугающе. Стоя посреди улицы, актер разговаривал сам с собой и гримасничал. Мэттью тогда поразил поклонников неухоженным видом - былой красавчик сильно поправился, под глазами появились мешки, лицо опухло.

В 2015 году папарацци сфотографировали его на улице - Мэтью гримасничал и разговаривал сам с собой. Фото: EAST NEWS

В 2015 году папарацци сфотографировали его на улице - Мэтью гримасничал и разговаривал сам с собой.Фото: EAST NEWS

В Голливуде ни для кого не секрет, что проблемы с психикой у Перри появились из-за многолетнего употребления наркотиков. Актер несколько раз ложился в клинику на лечение, но каждый раз срывался снова. Впервые он попал в лечебницу еще в 1997 году, во время съемок в «Друзьях». А на днях с прессой разоткровенничалась британская порноактриса Мэдди О`Рэйли, с которой Мэттью время от времени встречался, начиная с 2013 года.

- Две недели назад он прислал мне сообщение, которое меня напугало, - рассказала труженица индустрии для взрослых. - Он попросил меня достать болеутоляющие таблетки, содержащие опиаты. Он пообещал: «Я заплачу за них любые деньги. В зависимости от того, что ты сможешь достать». Мэттью просил меня найти для него викодин, роксикодон и оксикодон (обезболивающие препараты, быстро проникающие в мозг и вызывающие эйфорию, а затем стойкое привыкание — Ред.). Я была шокирована, ведь Мэттью говорил, что он давно завязал.

ОУЭН УИЛСОН

Оуэн Уилсон буквально сошел с ума от любви. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оуэн Уилсон буквально сошел с ума от любви.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейчас 49-летний белокурый красавец счастлив и благополучен: он один из самых популярных актеров голливудских комедий, два года назад его подруга Кэролайн Линдквист родила ему второго сына. Но так было не всегда – когда-то Оуэн буквально сошел с ума от любви. Уилсон встречался с первой красоткой Голливуда, актрисой Кейт Хадсон. А когда она объявила, что уходит от него, Оуэн попытался покончить с собой.

Оуэн перерезал вены, когда от него ушла его подруга Кейт Хадсон. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оуэн перерезал вены, когда от него ушла его подруга Кейт Хадсон.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

26 августа 2007 года его доставили в больницу Санта-Моники в критическом состоянии. Актер наглотался сильнодействующих препаратов, а затем вскрыл себе вены на обоих запястьях. К счастью, его спасли. И даже Кейт, потрясенная его поступком, вернулась и попыталась возобновить отношения. Но у пары так ничего и не получилось – спустя несколько месяцев Уилсон и Хадсон все же расстались. На этот раз обошлось без кровавых жертв. Чтобы привести свою жизнь в порядок, Оуэну потребовались годы психотерапии.

БРИТНИ СПИРС

Кадры Бритни Спирс с зонтиком в руках облетели весь мир. Фото: EAST NEWS

Кадры Бритни Спирс с зонтиком в руках облетели весь мир.Фото: EAST NEWS

Эти снимки в феврале 2007 года облетели все таблоиды планеты: обритая наголо Бритни Спирс колотит зонтиком в окно машины папарацци. Этот месяц стал для Бритни по-настоящему черным: бывший муж Кевин Федерлайн отсудил у нее детей, получив временную опеку над 5-месячным Джейденом и 17-месячным Шоном Престоном. Кевин запретил Бритни встречаться с малышами, потому что не хотел, чтобы они видели мать под кайфом. Певица принимала кокаин, экстази и другие тяжелые наркотики, которыми ее заботливо снабжал менеджер Сэм Лутфи. Наркотики Бритни запивала алкоголем и заедала горстями транквилизаторов. Потеря сыновей стала последней каплей для Спирс и спровоцировала мощнейший нервный срыв. Для начала Бритни отправилась в парикмахерский салон и обрила себя наголо.

В феврале 2007 года Бритни пришла в салон, взяла в руки машинку и обрила себя наголо. Фото: EAST NEWS

В феврале 2007 года Бритни пришла в салон, взяла в руки машинку и обрила себя наголо.Фото: EAST NEWS

Это был лишь первый звоночек: всего за один месяц звезда поп-музыки объявила себя сатаной, попыталась покончить с собой и заявила, что собирается родить третьего ребёнка. Бритни дважды сбегала из реабилитационных клиник, сделала две новых татуировки, а также составила список людей, которым она желает скорейшей смерти. В клинике в Малибу, куда ее поместили насильно, Бритни нарисовала число 666 на своей лысой голове и кричала: «Я – Антихрист», а потом соорудила петлю из простыней и попыталась повеситься. К счастью, ее вовремя спас персонал лечебницы.

Глядя сейчас на снимки здоровой и улыбающейся Бритни, обнимающей своих сыновей, сложно представить, что в ее жизни был весь этот ужас. Певица вернула опеку над детьми, но потеряла право контролировать свою жизнь и свои доходы – ее отец Джейми Спирс остается не только ее менеджером, но и пожизненным опекуном. Артистка, которая только в 2017 году заработала 34 млн. долларов, не может потратить ни цента из своего внушительного состояния без согласования с отцом.

ВАЙНОНА РАЙДЕР

Карьера Вайноны была на взлете, пока ее не погубил случай в магазине. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Карьера Вайноны была на взлете, пока ее не погубил случай в магазине.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 1993-м (тогда Вайноне было 22 года) она впервые номинировалась на «Оскар», а в 1994-м получила «Золотой глобус». Карьера голливудской красавицы уверенно шла в гору. Но скандальная история с кражей в магазине едва не стоила ей работы. В декабре 2001 года Райдер поймали при попытке вынести одежду, сумки и украшения на сумму пять с половиной тысяч долларов из нью-йоркского магазина Saks на Пятой авеню. Все это голливудская звезда легко могла бы купить, но дело было не в деньгах. На позорный поступок ее толкнула болезнь. Суд приговорил Райдер к трем годам условного заключения, штрафу в десять тысяч долларов и принудительному лечению от клептомании.

- Психологически я дошла до ручки, мне нужно было остановиться. Должно быть, я подсознательно искала выход из игры, – объяснила Вайнона свое состояние в момент кражи в интервью, которое она дала пятнадцать лет спустя.

Вайнону задержали в магазине, когда она пыталась вынести вещей на 5 тысяч долларов. Фото: TMZ.com.

Вайнону задержали в магазине, когда она пыталась вынести вещей на 5 тысяч долларов. Фото: TMZ.com.

Сейчас актриса говорит, что вынужденный простой в работе (она снова начала сниматься только в 2006 году) пошел ей на пользу: в ее жизни появились другие интересы помимо кино. Вайнона так и не вышла замуж – актриса уверяет, что боится идти к алтарю в страхе перед разводом. Видимо, разрыв с любовью всей ее жизни – Джонни Деппом – дался ей слишком тяжело. Тем не менее, она счастлива в гражданском браке с дизайнером Скоттом Маккинлеем Каном.

ДЖЕК ЛЛОЙД

В 9 лет Джек снялся в роли Энакина Скайуокера в фильме «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 9 лет Джек снялся в роли Энакина Скайуокера в фильме «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза».Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Слава пришла к Джеку очень рано – после того, как он в 9 лет снялся в роли Энакина Скайуокера в фильме «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза». Картина вышла на экраны в 1999 году, а уже через два года Джек заявил о завершении карьеры в кино. Якобы роль Скайуокера разрушила его жизнь и измотала многочисленными интервью. Ллойду тогда было всего 12 лет. После окончания школы он некоторое время учился в Колумбийском Колледже Чикаго, где изучал кино и психологию.

Джек Ллойд в 2010 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Джек Ллойд в 2010 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Истинные причины исчезновения симпатичного мальчика с экранов вскрылись в 2015 году, когда полиция задержала 25-летнего Джека за превышение скорости, гонки на дороге и аварию. Актёру предъявили сразу несколько обвинений - вождение без лицензии, проезд на красный свет и сопротивление при аресте. Во время суда его мать рассказала, что Ллойд страдает от шизофрении, но отказывается принимать лекарства, и у него началось обострение. Женщина так же заявила, что Джек опасен - сын напал на неё в её доме, когда находился в состоянии аффекта из-за болезни. В апреле 2016 года Джек Ллойд был помещен в психиатрическую клинику.

ЕКАТЕРИНА САВИНОВА

Роль Фроси Бурлаковой в фильме "Приходите завтра" сделала Екатерину Савинову звездой советского экрана. Фото: кадр фильма.

Роль Фроси Бурлаковой в фильме "Приходите завтра" сделала Екатерину Савинову звездой советского экрана. Фото: кадр фильма.

Роль Фроси Бурлаковой, принесшая ей любовь миллионов зрителей и статус звезды советского экрана, была списана с нее самой. Уроженка маленького села Ельцовка Алтайского края приехала покорять Москву и пробилась во ВГИК, преодолев сумасшедший конкурс. Первая заметная работа – роль Любочки в «Кубанских казаках» (1949 год) - оказалась для нее роковой. На красавицу сибирячку положил глаз всемогущий режиссер Иван Пырьев. А когда неприступная Катя ответила ему отказом (актриса к тому времени уже была влюблена в своего будущего мужа - однокурсника Евгения Ташкова), разъяренный мэтр закрыл для нее все дороги в кино. Савинову долго не снимали. В 1957 году у нее родился сын Андрей, и она некоторое время пробыла в декрете, однако запрет Пырьева оставался по-прежнему в силе. И тогда супруг Евгений Ташков специально для любимой жены написал сценарий фильма «Приходите завтра». В 1963 году, когда картина вышла на экраны, образ Фроси Бурлаковой назвали лучшей ролью года.

Ещё во время съёмок этой картины здоровье Савиновой серьезно пошатнулось. Врачи разводили руками и не могли поставить точный диагноз. Актрисе становилось все хуже, из-за болезни съемки даже прервали на год. Как выяснилось позже, перед началом работы над фильмом Екатерина выпила парного молока с рынка и заразилась бруцеллёзом. Из-за неточного диагноза болезнь долго не лечили, и она дала осложнения на мозг. У Савиновой развилось состояние, сходное с шизофренией. Актриса была вынуждена по четыре месяца в год проводить в психиатрической больнице. В периоды ремиссии она пыталась гастролировать по стране с концертами, но ее состояние стремительно ухудшалось. Понимая, что на карьере поставлен крест, и что для близких она становится обузой, артистка в 1970 году уехала к сестре в Новосибирск. 25 апреля 1970 года Фрося Бурлакова бросилась под поезд на узловой станции Новосибирска. Екатерине Савиновой было 43 года.

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