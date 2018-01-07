2018-01-07T11:35:56+03:00
Спорт

Установленная в Москве ледяная фигура Криштиану Роналду стала хитом соцсетей

Западные пользователи активно обсуждают - похож или не похож
Семен ЕЛЕНИН
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Дорогие читатели, а вы как думаете, - похож высеченный изо льда Криштиану на настоящего или не похож?Дорогие читатели, а вы как думаете, - похож высеченный изо льда Криштиану на настоящего или не похож?Фото: Instagram.com
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Ледяной Криштиану Роналду - в три метра высотой - стал одним из «экспонатов» фестиваля «Ледовая Москва». Он (фестиваль) открылся еще 29 декабря на Поклонной горе. Это десятки высеченных изо льда скульптур. (7 января, когда наконец-то устоялась минусовая температура, здесь еще и долгожданные горки откроют). В этом году основной темой фестиваля стал будущий Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в 2018-м. Поэтому нет ничего удивительного, что в Парке Победы появился и ледяной Роналдо. И вот, спустя неделю после старта, фигуру известного футболиста рассмотрели в зарубежных СМИ и блогах.

«К сожалению, скульптура поразительно похожа на катастрофический бюст Роналду, который был установлен в прошлом году в аэропорту Мадейры», - пишет британский таблоид The Sun.

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Криштиану Роналду в Португалии. Ледяной Роналду на фестивале Ледовая Москва на Поклонной горе. Есть разница? #ЛедоваяМосква #IceMoscow #АлександрКовтунец #Москва #НовыйГод #Роналду #Реал
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Тут надо объяснить: остров Мадейра - малая родина Роналду. И в местном аэропорту как-то раз решили в очередной раз напомнит об этом туристам. Но бронзовый бюст, который появился в здании аэровокзала, действительно, вышел не очень… Лицо футболиста у скульптора получилось ассиметричным, глаза разъехались. Бюст мгновенно стал интернет-мемом. И вот, заграничные журналисты и пользователи уверены, что российские ледяных дел мастера сделали нечто похожее.

«Интересно, что обе скульптуры выглядят как один и тот же человек, но при этом одинаково непохожи на самого Роналду», - пишет в Твиттере пользователь Itch, инженер из Орегона.

«Нет, офицер. Я не пьян», - так некий Shane подписал это фото.

Впрочем, многие пользователи ледяного Роналду из Москвы защищают.

«Эта статуя намного лучше той, что поставили в Португалии», - уверен Rick Broughton.

«Это все простительно, потому что лицо делали изо льда», - написал Umar Armar.

Дорогие читатели, а вы как думаете, - похож высеченный изо льда Криштиану на настоящего или не похож?

КСТАТИ

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