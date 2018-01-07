2018-01-07T13:10:38+03:00
Наука

Обнаружно небывало большое простое число

В десятичной записи “простой рекордсмен” содержиит более 23 миллионов цифр
Владимир ЛАГОВСКИЙkpnauka
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Простые числа используют в криптографииПростые числа используют в криптографииФото: EAST NEWS
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Чтобы записать новое простое число, найденное математиками, потребовалась бы книга более, чем в 7 тысяч страниц. Оно – это небывало большое число – состоит из 23 249 425 цифр. Обнаружить его удалось благодаря проекту распределенных вычислений GIMPS (Great Internet Mersenne Prime Search).

Простые числа – это такие, которые делятся на единицу и на самих себя. И больше ни на что. Найденное ныне - относится еще и к так называемым числам Мерсенна, которые имеют вид 2 в степени n минус 1. Выразить рекордное число можно как 2 в степени 77232917 минус 1. Оно стало 50 известным числом Мерсенна.

Простые числа используют в криптографии – для шифрования. Они стоят немалых денег. Например, в 2009 году за одно из простых чисел было выплачена премия в 100 тысяч долларов.

КСТАТИ

В простых числах вскрылась таинственная сложность

Простые числа делятся без остатка на единицу и на самих себя. Они - основа арифметики и всех натуральных чисел. То есть тех, которые возникают естественным образом при счете предметов, например, яблок. Любое натуральное число это произведение каких-нибудь простых чисел. И тех и других - бесконечное множество (подробности)

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