В храмы на празднование Рождества Христова пришли 2,5 миллиона верующих

7 Янв. 2018 2018-01-07T14:17:07+03:00

В ночь с 6 на 7 января 2018 года на территории России в более чем в 5,7 тысячах населенных пунктах состоялось около 11 тысяч торжественных богослужений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Охрану общественного порядка при проведении рождественских мероприятий в церквях осуществляли более 70 тысяч человек

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Охрану общественного порядка при проведении рождественских мероприятий в храмах, церквях и монастырях осуществляли более 50 тысяч сотрудников органов внутренних дел, 3,8 тысяч военнослужащих и сотрудников Росгвардии, 3,5 тысяч работников частных охранных организаций, 10 тысяч членов народных дружин и свыше 5,4 тысяч представителей казачества. Празднование Рождества Христова прошло без нарушений общественного порядка. Об этом в воскресенье сообщает МВД России.

"В ночь с 6 на 7 января 2018 года на территории России в более чем в 5,7 тысячах населенных пунктах состоялось около 11 тысяч торжественных богослужений, посвященных празднику "Рождества Христова", в которых приняли участие более 2,5 миллиона человек, - уточняет официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ведомстве отметили, что в период проведения рождественских богослужений нарушений правопорядка зарегистрировано не было. Места проведения религиозных мероприятий были предварительно обследованы сотрудниками полиции. Безопасность дорожного движения вблизи православных храмов и монастырей обеспечивалась сотрудниками Госавтоинспекции.

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