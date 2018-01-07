2018-01-07T14:17:07+03:00
Общество

В храмы на празднование Рождества Христова пришли 2,5 миллиона верующих

Охрану общественного порядка при проведении рождественских мероприятий в церквях осуществляли более 70 тысяч человек
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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В ночь с 6 на 7 января 2018 года на территории России в более чем в 5,7 тысячах населенных пунктах состоялось около 11 тысяч торжественных богослуженийВ ночь с 6 на 7 января 2018 года на территории России в более чем в 5,7 тысячах населенных пунктах состоялось около 11 тысяч торжественных богослуженийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Охрану общественного порядка при проведении рождественских мероприятий в храмах, церквях и монастырях осуществляли более 50 тысяч сотрудников органов внутренних дел, 3,8 тысяч военнослужащих и сотрудников Росгвардии, 3,5 тысяч работников частных охранных организаций, 10 тысяч членов народных дружин и свыше 5,4 тысяч представителей казачества. Празднование Рождества Христова прошло без нарушений общественного порядка. Об этом в воскресенье сообщает МВД России.

"В ночь с 6 на 7 января 2018 года на территории России в более чем в 5,7 тысячах населенных пунктах состоялось около 11 тысяч торжественных богослужений, посвященных празднику "Рождества Христова", в которых приняли участие более 2,5 миллиона человек, - уточняет официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ведомстве отметили, что в период проведения рождественских богослужений нарушений правопорядка зарегистрировано не было. Места проведения религиозных мероприятий были предварительно обследованы сотрудниками полиции. Безопасность дорожного движения вблизи православных храмов и монастырей обеспечивалась сотрудниками Госавтоинспекции.

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Праздничная рождественская служба в храме Христа Спасителя

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В ночь с 6 на 7 января православные встречают второй по значимости церковный праздник - Рождество Христово. Вместе с нами в эту ночь его отмечают также Иерусалимская, Сербская, Польская и Грузинская православные церкви, монастыри Афона, католики восточного обряда и некоторые живущие по Юлианскому календарю протестанты (подробности)

Рождественская служба в Храме Христа Спасителя.Праздничную службу возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

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