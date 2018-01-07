Патриарх Кирилл: Расслоение общества - вызов для власти, а отказ от наличных денег опасен!

7 Янв. 2018 2018-01-07T15:50:15+03:00

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В Рождество Патриарх Кирилл дал интервью телеканалу "Россия-1". "КП" приводит наиболее интересные фрагменты:

РОССИЯ СОВЕСТЛИВАЯ

- Я думаю, что своеобразие России во многом в том, что хотя это иногда приносило и проблемы для страны, но своеобразие в том, что Россия совестливая...Если Бог возлагает крест, то дает и силы его нести. И сам факт несения этого креста имеет огромное значение для всего мира, для всего человеческого сообщества. И как бы ни пытались представить в иных красках нашу, в том числе и внешнюю политику, она будет притягательной для очень многих людей в мире до тех пор, пока она будет сохранять вот это нравственное измерение.

БЕЗ НАЛИЧНЫХ НЕЛЬЗЯ

- Церковь очень обеспокоена тем, что современные технические средства способны тотально ограничить человеческую свободу. У нас есть горячие головы, которые с восторгом говорят о необходимости ликвидировать наличные деньги и перейти только на электронные карточки. Это обеспечит прозрачность, контроль, ну, и все те аргументы, с которыми многие хорошо знакомы. А, если вдруг в какой-то момент исторического развития доступ к этим карточкам будет открываться в ответ на вашу лояльность? Вот сегодня для того, чтобы получить гражданство в одной из европейских стран, людям, которые там живут, и которые желают натурализоваться, получить гражданство или вид на жительство, предлагают посмотреть ролик, в котором рассказывается о жизни страны, об обычаях, о законах. И вот в этом ролике очень ярко представлена тема ЛГБТ. В красках. По просмотру задается вопрос: вы со всем этим согласны? Если человек говорит "да", это для меня все нормально, он проходит отсев. И он станет либо гражданином, либо получит вид на жительство. А если нет, то не получит. А если доступ к финансам будет ограничен вот такого рода условиями?

РАССЛОЕНИЕ ОБЩЕСТВА - ВЫЗОВ ДЛЯ ВЛАСТИ

- Расслоение общества - это огромная проблема. Социализм пытался решить эту проблему. Но давайте честно скажем: он ее не решил. Я застал еще свидетельство своей тети, которая в 50-е годы жила в деревне, у которой не было паспорта, и которая чудом как-то вырвалась в Ленинград навестить родственников. И она рассказывала об ужасающем положении тогдашней деревни.

Стабильность общества и справедливость в обществе зависят в первую очередь от преодоления этого разрыва. Это, конечно, вызов для власти. Для законодательной власти, для исполнительной власти. Еще раз хочу сказать, что богатые и бедные всегда будут. Но очень важно, чтобы разрыв сокращался. И чтобы понятие бедности не означало тяжелейшего положения человека, на грани выживания.

И, конечно, тревогу вызывает и состояние многих пенсионеров. Тревогу вызывает то, что многие люди в конце жизни лишаются жилья, их выбрасывают из квартиры черные рэкетиры. В государстве должна быть система очень четкая, которая бы страховала людей от такого рода жизненных ситуаций.

КОГДА ЖДАТЬ "КОНЦА СВЕТА"

- Если зло будет нарастать, если оно вытеснит добро из человеческой жизни, тогда и наступит конец. Безудержное нарастание зла в человеческом обществе начнется, когда точка зрения, ставящая на одну доску добро и зло, восторжествует в глобальном масштабе. И поскольку мы сегодня находимся даже уже не в начале этого процесса, а какой-то определенный период времени пройден, история какая-то уже исчерпана, то как же церкви об этом не говорить, как же не бить в колокола, как же не предупреждать о том, что мы вступили на страшно опасную тропу самоуничтожения? Если церковь об этом не будет говорить, кто будет об этом говорить?

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