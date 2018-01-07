2018-01-07T15:50:15+03:00
Общество

Патриарх Кирилл: Расслоение общества - вызов для власти, а отказ от наличных денег опасен!

Предстоятель РПЦ дал рождественское интервью
Ася ХОВАНСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments29
Патриарх КириллПатриарх КириллФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Рождество Патриарх Кирилл дал интервью телеканалу "Россия-1". "КП" приводит наиболее интересные фрагменты:

РОССИЯ СОВЕСТЛИВАЯ

- Я думаю, что своеобразие России во многом в том, что хотя это иногда приносило и проблемы для страны, но своеобразие в том, что Россия совестливая...Если Бог возлагает крест, то дает и силы его нести. И сам факт несения этого креста имеет огромное значение для всего мира, для всего человеческого сообщества. И как бы ни пытались представить в иных красках нашу, в том числе и внешнюю политику, она будет притягательной для очень многих людей в мире до тех пор, пока она будет сохранять вот это нравственное измерение.

БЕЗ НАЛИЧНЫХ НЕЛЬЗЯ

- Церковь очень обеспокоена тем, что современные технические средства способны тотально ограничить человеческую свободу. У нас есть горячие головы, которые с восторгом говорят о необходимости ликвидировать наличные деньги и перейти только на электронные карточки. Это обеспечит прозрачность, контроль, ну, и все те аргументы, с которыми многие хорошо знакомы. А, если вдруг в какой-то момент исторического развития доступ к этим карточкам будет открываться в ответ на вашу лояльность? Вот сегодня для того, чтобы получить гражданство в одной из европейских стран, людям, которые там живут, и которые желают натурализоваться, получить гражданство или вид на жительство, предлагают посмотреть ролик, в котором рассказывается о жизни страны, об обычаях, о законах. И вот в этом ролике очень ярко представлена тема ЛГБТ. В красках. По просмотру задается вопрос: вы со всем этим согласны? Если человек говорит "да", это для меня все нормально, он проходит отсев. И он станет либо гражданином, либо получит вид на жительство. А если нет, то не получит. А если доступ к финансам будет ограничен вот такого рода условиями?

РАССЛОЕНИЕ ОБЩЕСТВА - ВЫЗОВ ДЛЯ ВЛАСТИ

- Расслоение общества - это огромная проблема. Социализм пытался решить эту проблему. Но давайте честно скажем: он ее не решил. Я застал еще свидетельство своей тети, которая в 50-е годы жила в деревне, у которой не было паспорта, и которая чудом как-то вырвалась в Ленинград навестить родственников. И она рассказывала об ужасающем положении тогдашней деревни.

Стабильность общества и справедливость в обществе зависят в первую очередь от преодоления этого разрыва. Это, конечно, вызов для власти. Для законодательной власти, для исполнительной власти. Еще раз хочу сказать, что богатые и бедные всегда будут. Но очень важно, чтобы разрыв сокращался. И чтобы понятие бедности не означало тяжелейшего положения человека, на грани выживания.

И, конечно, тревогу вызывает и состояние многих пенсионеров. Тревогу вызывает то, что многие люди в конце жизни лишаются жилья, их выбрасывают из квартиры черные рэкетиры. В государстве должна быть система очень четкая, которая бы страховала людей от такого рода жизненных ситуаций.

КОГДА ЖДАТЬ "КОНЦА СВЕТА"

- Если зло будет нарастать, если оно вытеснит добро из человеческой жизни, тогда и наступит конец. Безудержное нарастание зла в человеческом обществе начнется, когда точка зрения, ставящая на одну доску добро и зло, восторжествует в глобальном масштабе. И поскольку мы сегодня находимся даже уже не в начале этого процесса, а какой-то определенный период времени пройден, история какая-то уже исчерпана, то как же церкви об этом не говорить, как же не бить в колокола, как же не предупреждать о том, что мы вступили на страшно опасную тропу самоуничтожения? Если церковь об этом не будет говорить, кто будет об этом говорить?

ФОТОРЕПОРТАЖ

Праздничная рождественская служба в храме Христа Спасителя

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Патриарх Руси Кирилл обратился с назиданием в Рождество

В ночь с 6 на 7 января православные встречают второй по значимости церковный праздник - Рождество Христово. Вместе с нами в эту ночь его отмечают также Иерусалимская, Сербская, Польская и Грузинская православные церкви, монастыри Афона, католики восточного обряда и некоторые живущие по Юлианскому календарю протестанты (подробности)

Патриарх рассказал на елке,как навестил бездомных.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Если вы увидели в соцсети просьбу о помощи больному ребенку, не спешите переводить деньги на карточку его родителей
Накануне Рождества Христова президент фонда помощи хосписам «Вера» Юлия Матвеева рассказала нашему корреспонденту, как правильно оказать помощь нуждающемуся
Кто вспугнул раскольника Филарета и надо ли отвечать танцующей у храма Собчак?
Официальный спикер Русской православной церкви Владимир Легойда рассказал "КП", ждать ли новых обменов пленными, куда ведут факты в "царском" следствии, и как настроиться на встречу Рождества
Новости 24
Песков рассказал, где крестили родителей Путина
Самолет ВМС США провел оперативную разведку вблизи Крыма
В Берлине прошел флешмоб «День в метро без штанов»
Пострадавший от взрыва в пригороде Стокгольма скончался в больнице
Видео падения воздушной гимнастки в цирке Гомеля появилось в сети
Экс-министр экономики Украины объяснил зависимость Киева от МВФ
ВТО: на рассмотрение жалобы ЕС на Россию по ввозу свинины отведено 60 дней
Госдума предложила вернуть России пол-Украины после слов об «оккупации»
Рождество в Москве повторило температурный рекорд 11-летней давности
Стали известны подробности задержания экс-президента Ирана Ахмадинежада
Трамп заявил, что автор книги о Белом доме брал у него интервью лишь в воображении
Опрос показал, что в Швеции растет число противников присоединения к НАТО
Ростуризм предупредил о риске наводнений в Германии и Франции
В Германии начались переговоры о формировании нового правительства
Захарова рассказала, есть ли у нее приятели в Госдепартаменте США
На Украине предложили признать период в составе СССР «оккупацией»
Во Франции умерла певица Франс Галль
В Стокгольме произошел взрыв у станции метро
Патриарх Кирилл предупредил об угрозе развития цифровых технологий в экономике
Американский сноубордист спровоцировал сход лавины в Пиренеях и сам чуть не погиб
В Совфеде прокомментировали требование ЕС о выплатах за эмбарго на ввоз свинины
СМИ сообщили об аресте экс-президента Ирана Ахмадинежада за поддержку протестов