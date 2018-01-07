Эксперт: доллар в 2018 году может подорожать до 75 рублей

7 Янв. 2018 2018-01-07T16:15:11+03:00

«Внешнеполитические отношения — довольно яркий и обычно неожиданный катализатор для валютного рынка Фото: REUTERS

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По мнению старшего аналитика «Альпари» Анны Бодровой, в начале 2018 года не стоит ждать резкого ослабления курса рубля.

- Первый квартал не несет в себе видимой угрозы для российской валюты, - уверен эксперт. - Но более отдаленная перспектива внушает некоторые сомнения в устойчивости рубля.

Бодрова полагает, что есть несколько вещей, которые в будущем могут повлиять на курс рубля:

1) Спрос на облигации федерального займа. Если у правительства не окажется проблем с продажей государственных ценных бумаг, то курс рубля не будет падать. Доходы от реализации ОФЗ пойдут на пополнение бюджета.

2) Антироссийские санкции.

«Внешнеполитические отношения — довольно яркий и обычно неожиданный катализатор для валютного рынка. Сейчас все довольно спокойно, но никто не гарантирует, что администрация Дональда Трампа не захочет „закрутить гайки“ в российско-американских отношениях», - заявила журналистам Анна Бодрова.

А тут все опять завязано на наших облигациях федерального займа. Если санкции против России ужесточат, то государственные ценные бумаги потеряют привлекательность на бирже. Тогда их купят меньше, чем планирует Минфин. Дальше бюджет недополучит деньги. И курс рубля может упасть.

3) Выборы президента России. Теоретически народное волеизъявление может повлиять на курс рубля. В случае смены власти финансовые рынки будет лихорадить из-за политической неопределенности. Но это вряд ли. По мнению эксперта, «в итогах предстоящих президентских выборов в РФ нет никакой интриги». У основного кандидата положение самое сильное.

Анна Бодрова делает два прогноза по курсу рубля. Если ОФЗ будут продавать хорошо, а резкого ужесточения санкций не будет, то в 2018 году стоит ждать курс доллара: 55-64 рубля. А если негативные прогнозы сбудутся, то курс американской валюты может подскочить и до 75 рублей.

- Евро будет стоить в диапазоне 67-77 рублей, — считает эксперт.

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