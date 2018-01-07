Семья жертвы «подмосковного Отелло» просит наградить врача, который сумел пришить женщине руку

7 Янв. 2018 2018-01-07T16:24:21+03:00

В конце декабря врачи разрешили Рите покинуть больницу и встретить Новый год в кругу семьи Фото: ВКонтакте

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В Сети набирает ход петиция, создатели которой просят наградить московского врача, который совершил невозможное.

Вечером 10 декабря в московскую городскую киническую больницу №71 доставили пациентку без кистей обеих рук. Об этой истории мы много раз писали: в подмосковном Серпухове ревнивый муж вывез 25-летнюю Маргариту Грачеву в лес и, пытаясь выбить из нее признания в измене, начал дробить руки, отрубая топором пальцы. В местную больницу она попала с ампутацией кистей. Случай тяжелейший. Молодую женщину, мать двоих детей, срочно повезли в Москву. По просьбе столичных врачей полицейским удалось отыскать на месте экзекуции отрубленную левую кисть. К сожалению, правая была в таком состоянии, что восстановить ее было уже невозможно. Да и насчет левой прогнозы были неутешительные. Врачи пообещали попробовать. Шансы на успех были очень низкими. Чтобы молодая женщина не умерла, серпуховские врачи уже сформировали культю - то есть, «запаяли» сосуды. Столичный микрохирург Тимофей Сухинин делал операцию около десяти часов. И все-таки сумел пришить руку! Вопреки самым осторожным ожиданиям, кисть, судя по всему, прижилась. Прошли два первых кризисных периода. Рита научилась шевелить пальцами.

3 тысяч человек подписали петицию с просьбой присвоить микрохирургу Сухинину звание «Заслуженный врач Москвы»

Друзья женщины и ее родные опубликовали в Интернете петицию, обращенную к Департаменту здравоохранению Москвы. Они просят присвоить Тимофею Сухинину звание «Заслуженный врач Москвы».

В настоящий момент эту петицию на сайте Change.org подписали уже около 3 тысяч человек.

На кадрах семейной фотохроники Рита и Дмитрий изображали идеальную семью

Напомним, в конце декабря врачи разрешили Рите покинуть больницу и встретить Новый год в кругу семьи, с детьми. О своем текущем физическом состоянии Рита Грачева написала в соцсетях:

alexander_myasnikov1 Безмерно горжусь своими докторами. Будем надеяться, что не напрасно столько людей участвовали в судьбе этой 26-летней девочки Маргариты и руки приживутся.Но случай даже нас поверг в шок. Нормальный человек не может такого сделать другому.

«Левой руке предстоит ещё очень долгий путь реабилитации – год-полтора. Пока ничего не могу ею делать. Протез на правую руку начнут делать только к концу февраля (надо чтобы полностью спал отёк). Сама чувствую себя неплохо, но с детьми пока непросто. Буду стараться и бороться до конца!»

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

В Подмосковье ревнивый муж вывез жену в лес и пытал, отрубая топором пальцы

Утром в понедельник у Серпуховской больницы тормознула иномарка. Выскочил молодой мужчина. Открыл заднюю дверь и выволок, как мешок картошки, девушку. Рядом швырнул окровавленную коробку из-под обуви. Прыгнул в машину и рванул прочь (подробности)

Ревнивый муж, искалечивший свою жену: «Я сейчас отрублю тебе руки. Ты ими так любила гладить детей!»

В этой истории до сих пор много белых пятен. Почему девочка из интеллигентной семьи выбрала мальчика из неблагополучной, которого даже из школы исключили за поведение? Действительно ли за месяц до трагедии Рита писала заявление в полицию - после того, как он вывез ее в лес первый раз и угрожал ножом? И могла ли она за шесть лет совместной жизни ни разу не заподозрить, что живет с настоящим садистом? (подробности)

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Адвокат: «Мужчина, отрубивший жене руки, сделал все, чтобы не получить максимальный срок»

Об этой жуткой истории в подмосковном Серпухове мы писали несколько раз: после того, как жена решила подать на развод, 26-летний Дмитрий Грачев увез женщину в лес и отрубил ей кисти рук. Рита Грачева выжила, но врачи смогли пришить только левую руку (подробности)

Мама девушки, которой муж отрубил руки: «Врачи давали 1%, что пришитая рука приживется. А Рита уже большим пальцем может шевелить!»

- После операции врачи давали всего 1%, что рука после такого вообще приживется, - рассказала «Комсомольской Правде» мама пострадавшей девушки Инна Шейкина. - А Рита уже может шевелить большим пальцем. Для нас это первая маленькая победа. Остальные пальцы тоже теплые. Нам говорили, что даже если рука приживется, она не сможет выполнять свои функции на сто процентов. Но мы очень надеемся, что пальцы все-таки будут работать. (подробнее)

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