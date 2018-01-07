В Рождество Патриарх навестил бездомных

7 Янв. 2018 2018-01-07T16:24:23+03:00

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В Рождество Патриарх Кирилл всегда навещает с подарками самых нуждающихся и обездоленных. На сей раз он устроил праздничный обед для московских бездомных, спасением которых занимается православная служба помощи "Милосердие".

В открытом для них на Николоямской улице "Ангаре спасения" можно не только поесть и помыться, но и получить юридическую и медицинскую помощь. Главная же цель - вернуть этих людей в нормальную жизнь. За 4 года существования проекта помощь получили уже свыше 40 тысяч человек.

На столе оливье, красная рыба, копчености, курица, печеный картофель. Десятки бездомных самого разного возраста рассказывают гостю свою историю. Один мужчина из Еревана, например, горячо благодарит за помощь в восстановлении документов для возвращения на родину. Некоторые смущаются и даже не притрагиваются к еде, пока их лично не подбодрит Святейший.

- Мое детство проходило в бедности. Пять человек жили в одной комнате коммунальной квартиры, жили очень бедно, поэтому в 15 лет я вынужден был уйти из дома, чтобы зарабатывать на хлеб. Работал, учился. Всю жизнь я вспоминаю этот опыт бедности и наверно, многое я в жизни не понял, если бы через этот опыт не прошел, - поделился собственной историей Патриарх и отметил, что у бездомных есть два пути. - Один путь - это смириться с тем, что есть, но этот путь не приведет к хорошему результату. Есть другой путь: сказать себе - так не должно быть в моей жизни, я должен выйти из этого состояния. И здесь как раз то место, где вы можете принять такое решение, и если вы скажете это, то сделаете самый большой подарок людям, которые здесь трудятся. Я призываю, чтобы на каждом приходе была своя социальная служба. Глубоко убежден, что ответственность прихода простирается и на этих людей.

Осмотрев душевые и парикмахерскую, предстоятель РПЦ вручил всем рождественские подарки. В больших пакетах лежали продукты, белье и средства личной гигиены. А бездомные подготовили ему свой подарок - резную Казанскую икону Божией Матери, сделанную подопечными приюта при храме Веры, Надежды, Любви и матери их Софии подмосковного города Ожерелье.

- Когда я встречался с ними, у меня на душе было светло и радостно. Не всегда так бывает, когда встречаешься с людьми благополучными, богатыми и сильными. А почему так происходит? Когда мы открываем свое сердце навстречу нуждающимся, Господь в наше сердце входит, - рассказал он потом о своем походе детям на Рождественской елке в храме Христа Спасителя.

А следом поспешил соблюсти еще одну традицию - поздравить по видеомосту экипаж МКС.

Святейший поздравил экипаж МКС по видеомостуФото: Елена ЧИНКОВА

- Мы вами восхищаемся, считаем вам героями, поэтому я всегда имею потребность душевную поговорить с космонавтами в великие праздники, - помахал Патриарх космонавтам Александру Мисуркину и Антону Шкаплерову. - Я убежден в том, что страна наша и народ идут вперед. Я 70 с лишним лет живу на свете и у меня есть возможность сравнить, что было в прошлом и что сейчас. Испытываешь глубокое удовлетворение от того, как развивается общественная, религиозная жизнь в России. Надеюсь, это поступательное развитие будет продолжаться.

- Мы верим в добро, в мир на всей нашей земле. Нам везет, что находясь в космосе, мы можем пообщаться с вами лично. Это дорогого стоит. Ваши слова дают нам силы, помогают зарядиться атмосферой Рождества, - поблагодарили собеседники из космоса и получили у Святейшего благословение на благополучное возвращение на Землю.

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