2018-01-07T18:25:24+03:00
Общество

Байкер Хирург жалеет, что не выбил из Собчак дурь поездкой на мотоцикле

Лидер "Ночных волков" предлагает найти ей роль в своей зимней сказке
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Георгий Победоносец въехал в Байк-центр на заднем колесе гигантского 12-метрового мотоцикла. Фото: Екатерина МосквинаГеоргий Победоносец въехал в Байк-центр на заднем колесе гигантского 12-метрового мотоцикла. Фото: Екатерина Москвина
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- За баксы силы нам продай - мы завоюем русский край! Взрастим здесь поколение уродов! - подкупают Кащея иноземные злодеи в цилиндрах.

Тот не продается, его жутковатая свита то ли на копытах, то ли на лабутенах пугает даже взрослых, а каскадеры с горящими спинами, вываливаются из железного зева невероятной чудо-техники. Взлетающие и переворачивающиеся в воздухе мотоциклисты срывают овации - так гремит в Москве до 15 января традиционная байк-елка "Ночных волков". Как всегда, приглашены сюда и воспитанники детдомов, и дети из Донбасса.

- Летом некоторые СМИ раздували "сенсацию", что ваша елка осталась без президентских грантов. Но обошлись своими силами? - спрашиваю стоящего за режиссерским пультом Хирурга (Александра Залдастанова).

- 20 лет назад мы создали первую сказочную историю для детей, исходя из нашего понимания мира. Ни о каких грантах даже слыхом не слыхивали. У нас были другие мотивы. Ими до сих пор и руководствуемся. Поэтому при любых обстоятельствах будем продолжать начатое. В конце концов, я вам не автомат, в который можно кинуть монетку и он заиграет мелодию. Мною движет то, что лежит за гранью денег.

За баксы силы нам продай - мы завоюем русский край! - подкупают Кащея иноземные злодеи. Фото: Екатерина Москвина

За баксы силы нам продай - мы завоюем русский край! - подкупают Кащея иноземные злодеи. Фото: Екатерина Москвина

А поддержка нам нужна для того, чтобы больше детей смогли увидеть нашу елку, которую они очень ждут и без которой у них уже нет Нового года. Ведь наш Байк-центр при таком масштабе действия - очень маленькое пространство, и мы не можем вместить всех желающих, даже за несколько раз.

- Чем интересна нынешняя елка?

- Как сказал мне сегодня один гость: "В этом году у вас такое гигантское добро, которое совершенно затмило все зло". Да, это так. Воплощением такого Русского Реактора у нас стал Георгий Победоносец, который, сражаясь со Змием, въехал в Байк-центр на заднем колесе гигантского 12-метрового мотоцикла.

Хирург обещал носить подарок от "КП" - толстовку с нашей передовицей о полете Гагарина. Фото: "Ночные волки"

Хирург обещал носить подарок от "КП" - толстовку с нашей передовицей о полете Гагарина. Фото: "Ночные волки"

- В Новый год многие были возмущены танцем Ксении Собчак у православного храма с бутылками и кличем "Pussy Riot уже не те". Русская православная церковь комментировать эту выходку не стала.

- Для меня она бесноватая, хотя и весьма яркая особа. Но ее попыток обратить на себя внимание я не замечаю. Она из кожи вон лезет, чтобы ее не забыли. Многие к ней уже привыкли и воспринимают как фрика. Когда она однажды пыталась задать мне на пресс-конференции дурацкие вопросы, я предложил прокатить ее на мотоцикле, чтобы дурь вылетела у нее из головы. К сожалению, не прокатилась. Можно предложить ей роль в нашей сказке - пусть поучится у Кащея Родину любить.

- Что пожелаешь читателям и слушателям "Комсомолки" в Рождество?

- Чтобы в их сердцах никогда не стихал гул Русского Реактора, о котором и была наша елка!

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