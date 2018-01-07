2018-01-07T21:03:10+03:00
Спорт

"Тур де Ски" выиграл швейцарец Дарио Колонья, россиянин Устюгов снялся из-за травмы спины

Лучшим из наших спортсменов в общем зачете стал Александр Большунов, занявший шестое место
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Швейцарец Дарио Колонья - победитель очередной лыжной многодневки "Тур де Ски".Швейцарец Дарио Колонья - победитель очередной лыжной многодневки "Тур де Ски".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Год назад россиянин Сергей Устюгов произвел настоящий фурор, одержав победу в многодневной гонке "Тур де Ски". Причем, выиграв практически все этапы с большим отрывом. И за месяц до Олимпиады многие специалисты и болельщики рассчитывали на то, что будет повторен этот успех, или же, Устюгов окажется в призовой тройке.

Однако, в день старта последнего этапа стало известно, что Сергей Устюгов, который пару дней назад получил травму после серии падений на неудачно подготовленной трассе, снимается с гонки. Он должен был стартовать третьим в 1,5 минутах от лидировавшего швейцарца Дарио Колоньи.

В гонке на 9 километров последнего этапа, большая часть которой это - подьем в гору, в итоге Колонья одержал победу. Он пришел к финишу с результатом 28 минут 52,1 секунды. Второе место - у норвежца Мартина Суднбю, проигравшего 1 минуту 26,5 секунды лидеру. А вот Алекс Харви из Канады - третий, с отставанием в 1 минуту 41,7 секунды в общем зачете.

Лучшим из наших стал молодой Александр Большунов, занявший шестое место. Далее идут - Алексей Червоткин (9), Андрей Ларьков (10), Денис Спицов (13), Алексей Виценко (18), Андрей Мельниченко (19), Станислав Волженцев (26), Глеб Ретивых (41).

Теперь же наш лидер Сергей Устюгов, как планируется, пройдет медицинское обследование. И на следующем этапе Кубка мира, который пройдет в немецком Дрездене 13-14 января, он принимать участия не будет.

После этого у лыжников останется 2 этапа - в словенской Планице (20,21 января) и австрийском Зефельде (27,28 января). После чего - финишная подготовка к Олимпиаде в Пхенчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля.

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