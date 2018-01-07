Личная жизнь Франс Галль. Девочка в сорочке и первая аватарка Сержа Генсбура

7 Янв. 2018 2018-01-07T21:51:57+03:00

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Франс Галль помнят как крашеную глупенькую блондинку в сорочке, первую аватарку Сержа Генсбура. Она не очень понимала, что поет пошлости. Не очень попадала в ноты. В 1965 году она стала победительницей «Евровидения-1965», за что была бита. После объявления результатов, главная фаворитка конкурса, певица Кэти Керби ворвалась в гримерку и с размаху дала девчонке по лицу, обозвав дурой.

Может быть, справедливо. Лауреатка «Евровидения» искренне полагала, что поет про восковую куклу, а автор песни — тот самый эротоман Серж Генсбур хихикал в кулачок. Песня «Poupee de Cire Poupee de Son» — «восковая кукла» — содержала скрытый каламбур. Можно было прочесть — «Кукла, набитая опилками», или же — «Поющая восковая кукла». Исполнительница на голубом глазу пела про себя, наивную игрушку в руках опытных продюсеров.

France Gall - Poup e de cire, poup e de son (1965) St r o HQ.Extracted from a TV program of Netherlands in 1965 The TV directors are sometimes obliged to shorten the length of a song because of constraints related to t...

В 1968 году эту песню исполнит Муслим Магомаев. Правда, перевод, сделанный Леонидом Дербеневым, несколько исказит смысл оригинала. В русской версии песни речь будет идти о девушке без сердца.

С этого хита началась мировая слава Галль. На самом деле звали вовсе Франс и не Галль. Настоящее имя девушки — Изабель Обре, а патриотичный псевдоним дал ей отец, популярный поэт-песенник. По сути, он и продал пятнадцатилетнюю дочку в музыкальное рабство.

Одна из первых песен Франс — Pense à moi, «Думай обо мне». Незатейливые слова: «думай о наших каникулах, о голубых пляжах, о нас двоих, о солнце для нас с тобой». В клипе ей пятнадцать и она еще не блондинка.

France Gall - Pense moi (1963) (Restaur e).Cette seule vid o connue de "Pense moi" qui circule sur Youtube est la plupart du temps dans un tat extr mement d grad . La bande sonore monophonique a t...

В лицее она так и недоучилась. Перекрасила волосы и полностью отдала себя музыке, особому музыкальному жанру йе-йе. (Термин восходит к английскому yes, в этом жанре пели девушки-нимфетки). Невинные, на первый взгляд, песни, похожие на детские, содержали мощный эротический подтекст. Что неудивительно. Автором текстов был Серж Генсбур. Тридцатилетний эмигрант использовал глупеньких девчонок как своих аватарок. (Помните знаменитый дуэт Генсбура и Биркин, в котором Биркин эротично кряхтела на разные голоса? Так вот первой ипостасью Генсбура, исполнявшей пошлости, была Галль.

Как признавался Серж, именно неопытные девочки помогли ему, тридцатилетнему эмигранту страшной внешности, прорваться на сцену. Шутка с «Восковой куклой» была не единственной. Потом последовали «Леденцы» — песенка про девочку Ани, которая очень любит анисовые леденцы. Когда журналисты рассказали Галль, что на самом деле подразумевалось под «леденцами», певица оскорбилась и даже не выходила из дома. Ей было стыдно и неприятно. «Я спела песню со всей невинностью, которой горжусь, а Серж посмеялся надо мной», — говорила она.

France Gall & Serge Gainsbourg - Les Sucettes.Serge Gainsbourg and France Gall walk around in the decor of a French TV show, singing 'Les Sucettes'.

Кстати, русская версия «леденцов» тоже существует и носит малоэстетичное название «Сосачки».

Справедливости ради, отметим, что пела Галль и другие песни. Про школу, например. В 1964 году папа навязал ей Sacré Charlemagne. Песенка по типу пугачевского «Волшебника-недоучки», про «проклятого Карла Великого, которому пришла эта глупая мысль — придумать школу». За рубежом школьная песенка стала очень популярна, а в Алжире даже стала гимном молодежного движения.

France Gall - Sacr Charlemagne (1964) Version St r o.Amusant quand on sait que France regrettait d'avoir enregistr cette chanson qui a t traduite en 16 langues ! Film en mars 1965 dans le parc du Ch teau de...

Конечно, как всякая красивая женщина, Галль была музой и умела вдохновлять. В частности, ей посвящен знаменитый французский хит Comme d’habitude (Как обычно) Клода Франсуа, написанный в 1967 году, после разрыва с Галль. В Советском Союзе эта песня больше известна в исполнении Мирей Матье.

Встреча с молодым певцом и композитором Мишелем Берже помогает Франс Галль найти себя и оставить навязанный злыми дядьками образ глупенькой нимфетки.

Песня La déclaration d'amour, написанная для нее Берже, стала началом нового витка карьеры певицы. Как пишет критик Сергей Курий, именно Берже оказался тем любящим мужчиной, которой не относился к певице, как к «Восковой кукле». «Мне кажется, я родилась тогда, когда встретила Мишеля», — признавалась Галль.

La d claration d'amour, France Gall.Superbe chanson interpr t e France Gall. Je vous invite voir aussi cette vid o : https://www.youtube.com/watch?v=hivOmo5Bq3U (pour vous marrer un peu apr s...

Совместное счастье длилось около двадцати лет. Берже умер 1992 году. Через год певица узнала о своем онкологическом диагнозе. «Эта мысль была для меня невыносимой не потому, что я должна была умереть, а потому, что я оставила бы своих детей», — говорила Галль. В 1997 году после смерти от муковисцидоза дочери Полин, певица оставила карьеру.