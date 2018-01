Личная жизнь Франс Галль. Девочка в сорочке и первая аватарка Сержа Генсбура

Франс Галль помнят как крашеную глупенькую блондинку в сорочке, первую аватарку Сержа Генсбура. Она не очень понимала, что поет пошлости. Не очень попадала в ноты. В 1965 году она стала победительницей «Евровидения-1965», за что была бита. После объявления результатов, главная фаворитка конкурса, певица Кэти Керби ворвалась в гримерку и с размаху дала девчонке по лицу, обозвав дурой.

Может быть, справедливо. Лауреатка «Евровидения» искренне полагала, что поет про восковую куклу, а автор песни — тот самый эротоман Серж Генсбур хихикал в кулачок. Песня «Poupee de Cire Poupee de Son» — «восковая кукла» — содержала скрытый каламбур. Можно было прочесть — «Кукла, набитая опилками», или же — «Поющая восковая кукла». Исполнительница на голубом глазу пела про себя, наивную игрушку в руках опытных продюсеров.

