За месяц до Олимпиады российские конькобежцы выиграли пять золотых медалей на чемпионате Европы

7 Янв. 2018 2018-01-07T21:32:57+03:00

Нашим спортсменам достались в подмосковной Коломне 14 наград разного достоинства, на одну больше чем у Голландии

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В воскресенье, 7 января, в подмосковной Коломне завершились соревнования на чемпионате Европы по конькобежному спорту. И за месяц до старта Олимпиады 2018 в Пхенчхане наши спортсмены выиграли 14 медалей разного достоинства, став первыми по общему числу наград. При этом, у законодателей мод в этом виде спорта, Голландии, на одно "золото" больше и на одну медаль меньше, чем у нас.

В последний день соревнований наши выиграли две золотые медали в командном спринте. У женщин первое место заняли Ангелина Голикова, Ольга Фаткуллина, Елизавета Казелина. У мужчину победу одержали Руслан Мурашов, Павел Кулижников и Денис Юсков. Второе место в обоих случаях оставалось за сборной Голландии.

По итогам трех дней соревнований у сборной России - 14 медалей, из которых 5 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых. По два золота досталось нашим главным звездам - Денису Юскову и Павлу Кулижникову. У команды Голландии - 13 наград, 6 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых. Третье место в командном зачете - у Италии с 4 наградами - по 2 золотых и серебряных медали.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Конькобежный спорт. Чемпионат Европы на отдельных дистанциях. Коломна, 5 -7 января

Женщины.

500 м. 1. Ванесса Херцог (Австрия) – 37,69. 2. Ангелина Голикова (Россия) – 38,04. 3. Каролина Ербанова (Чехия) – 38,18. 4. Ольга Фаткулина – 38,30. 5. Дарья Качанова (обе – Россия) – 38,56.

1000 м. 1. Екатерина Шихова (Россия) – 1.15,34. 2. Ванесса Херцог (Австрия) – 1.15,44. 3. Маррит Леенстра (Голландия) – 1.15,74… 6. Ольга Фаткулина – 1.16,64. 7. Дарья Качанова (обе – Россия) – 1.16,85.

1500 м. 1. Лотте ван Беек (Голландия) – 1.55,52. 2. Екатерина Шихова (Россия) – 1.56,57. 3. Маррит Леенстра (Голландия) – 1.56,58… 11. Юлия Скокова – 2.00,03. 12. Елизавета Казелина (обе – Россия) – 2.00,80.

3000 м. 1. Эсми Виссер – 4.05,31. 2. Карлин Ахтеректе (обе – Голландия) – 4.06,81. 3. Наталья Воронина – 4.07,62… 5. Анна Юракова – 4.09,33. 6. Ольга Граф (все – Россия) – 4.11,28.

Командный спринт. 1. Россия (Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Елизавета Казелина) – 1.26,71. 2. Голландия – 1.28,65. 3. Норвегия – 1.31,88.

Командная гонка преследования. 1. Голландия – 2.59,34. 2. Россия (Ольга Граф, Екатерина Шихова, Наталья Воронина) – 3.01,88. 3. Германия – 3.05,03.

Масс-старт. 1. Франческа Лоллобриджида. 2. Франческа Беттроне (обе – Италия). 3. Ванесса Херцог (Австрия)… 7. Виктория Филюшкина (Россия).

Мужчины.

500 м. 1. Рональд Малдер (Голландия) – 34,80. 2. Мика Путала (Финляндия) – 34,854. 3. Павел Кулижников – 34,858... 5. Артем Кузнецов – 35,06… 9. Руслан Мурашов (все – Россия) – 35,28.

1000 м. 1. Павел Кулижников – 1.08,84. 2. Денис Юсков (оба – Россия) – 1.08,92. 3. Нико Иле (Германия) – 1.08,95… 6. Алексей Есин (Россия) – 1.09,72.

1500 м. 1. Денис Юсков (Россия) – 1.44,53. 2. Томас Крол – 1.45,20. 3. Коен Фервай (оба – Голландия) – 1.46,40… 5. Сергей Грязцов – 1.46,72… 11. Данил Синицин (оба – Россия) – 1.49,42.

5000 м. 1. Никола Тумолеро (Италия) – 6.16,85. 2. Александр Румянцев (Россия) – 6.18,13. 3. Марсель Боскер (Голландия) – 6.20,45… 5. Данила Семериков – 6.24,14… 13. Данил Синицин (оба – Россия) – 6.37,08.

Командный спринт. 1. Россия (Руслан Мурашов, Павел Кулижников, Денис Юсков) – 1.19,38. 2. Голландия – 1.19,76. 3. Финляндия – 1.21,19.

Командная гонка преследования. 1. Голландия – 3.42,79. 2. Россия (Данила Семериков, Сергей Грязцов, Александр Румянцев) – 3.44,59. 3. Польша – 3.52,60.

Масс-старт. 1. Ян Блокхайзен (Голландия). 2. Андреа Джованнини (Италия). 3. Руслан Захаров… 10. Данила Семериков (оба – Россия).