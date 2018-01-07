2018-01-08T01:03:46+03:00
Звезды

Как звезды отметили Рождество: Рудковская на шоу Навки, а Крутой кутит с Николаевым в Майами

Знаменитости поделились в соцсетях праздничными снимками [видео]
Игорь ПОЛЯКОВ
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Яна Рудковская вместе с младшим сыном 7 января посетила ледовый мюзикл Татьяны Навки «Руслан и Людмила»Яна Рудковская вместе с младшим сыном 7 января посетила ледовый мюзикл Татьяны Навки «Руслан и Людмила»Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Уже второй год подряд Алла Пугачева и Максим Галкин отмечают Рождество в доме у продюсера Александра Достмана.

Как всегда, за праздничным столом Достмана восседали и другие знаменитости: семья кутюрье Валентина Юдашкина в полном составе, певица Ольга Орлова, Александр Буйнов с близкими.

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Рождественские встречи!!!
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Кстати, в канун Рождества АБ и Максим тоже выходили в свет. Пара побывала на ледовом шоу Евгения Плющенко «Щелкунчик 2».

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Спасибо дорогие Алла Борисовна @alla_orfey и Максим @maxgalkinru,для нас была большая честь в такой прекрасный праздник видеть Вас на нашем заключительном шоу #щелкунчикплющенко
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- Сегодня с Аллой были на настоящем рождественском представлении «Щелкунчик 2» Евгения Плющенко. Эта потрясающая ледовая сказка оставила незабываемые впечатления как у нас, так и у всего ликующего зала. Спасибо Женя, Яна, за эти эмоции. Спасибо выдающимся фигуристам за блестящие номера. Браво! Отдельно хочу отметить Сашу Плющенко, который в своём детсадовском возрасте красиво откатал подряд два с лишним десятка шоу как настоящий артист. Сегодня у Саши день рождения! (Малышу исполнилось 5 лет - ред.) Мы его поздравляем! - написал в своём Инстаграме Максим Галкин.

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Алла Борисовна, Максим ,очень счастливы были Вас видеть сегодня !Спасибо за высокую оценку нашего #щелкунчикплющенко -это дорогого стоит!Всех с наступающим праздником! С Рождеством!
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В свою очередь, Яна Рудковская вместе с младшим сыном 7 января посетила ледовый мюзикл Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

- Танечка, спасибо за сказку! В первый выходной мы пошли с Сашенькой к Вам на шоу. Ты и твоя и команда проделали титанический труд! - похвалила подругу в своём Инстаграме Яна Рудковская.-Прекрасная русская сказка на льду для любого возраста.

...Высокотехнологичное шоу! Вложено здесь столько сил и таланта! Новое прочтение Пушкина! Обязательно к просмотру! P.S . Мне приятно, что наши шоу с Таней задают планку и делают счастливыми стольких детей и взрослых, а также бьют все кассовые рекорды в Москве.

А вот Филипп Киркоров, который озвучил в шоу Татьяны Навки Черномора, отдыхает в Майами вместе с детьми и своей тётей Мари.

Рождество артист отпраздновал в ресторане с друзьями: с Игорем Николаевым, Игорем Крутым, Кристиной Орбакайте, дизайнером Игорем Гуляевым.

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Вот такой вот замечательной, дружной компанией мы встретили Православное Рождество, в нашем любимом греческом местечке на краю Океана....
42994 отметок «Нравится»352 комментариевInstagram

- Вот такой вот замечательной, дружной компанией мы встретили Православное Рождество в нашем любимом греческом местечке на краю Океана...

Дай Бог всем Света в Душе и Тепла в Сердцах!!! С Праздником!!! Спасибо, мои дорогие друзья, что откликнулись на мое Приглашение сегодня! Я был счастлив вас всех видеть сегодня, вкусно накормить, сладко выпить и закусить! - отчитался перед поклонниками в своём Инстаграме Филипп Киркоров.

Судя по всему, дети Киркорова и Орбакайте подружились. Кристина выложила трогательное видео, как ее 5-летняя дочь Клавдия играет с 6-летней Аллой-Викторией и 5-летним Мартином.

- Беззаботная пора - босоногое весёлое детство! Пусть же наши дети растут в мире и согласии. А многим взрослым надо учиться у детей как дружить, радоваться и быть искренними, - поделилась с подписчиками Кристина Орбакайте.

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Беззаботная пора - босоногое весёлое детство!
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