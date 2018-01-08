2018-01-08T01:30:32+03:00
Звезды

Миногарова и Темникова сразили Сочи голыми ногами, а Нюша - идеальным прессом

На LiveFest-е прошёл концерт поп-исполнителей
Елена ЛАПТЕВА
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Из-за костюма Нюша приобретала сходство с экзотической птицей. Фото: предоставлены организаторамиИз-за костюма Нюша приобретала сходство с экзотической птицей. Фото: предоставлены организаторами
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На LiveFest-е было место не только реперам разных мастей, но и героям отечественного шоу-бизнеса. В день с заманчивой приставкой «поп» выступили Сергей Лазарев, группа MBand, Эмма М, Елка, Лена Темникова, Burito, Алексеев, Нюша, Время и Стекло, Artik&Asti, Юлианна Караулова и другие артисты. Вели шоу модель и звезда Ютюба Маша Миногарова в компании с Карауловой и Елкой.

MBand Фото: предоставлено организаторами

MBand Фото: предоставлено организаторами

Многие пришли на концерт сразу после катания. Владимир Пресняков, Группа MBand в полном составе гоняла на сноубордах, отдельно от них олимпийская чемпионка Маша Шурочкина также не упустила возможности испытать трассу. Но уже без сестры-певицы: Нюша опасается высоты и экстремальных видов спорта, но и у неё особо не было времени на то, чтобы испытывать Кавказ на прочность.

Мы, конечно же, оценили звёздные наряды.

Нюша появилась в оригинальном костюме - что твоя птица Сирин. Чёрный топик, открывающий плоский живот, короткая юбочка, высокие сапоги и колготки в сеточку. На внутренней стороне рукавов красовались длинные пластиковые полосы - как дождик, только толще. Из-за чего певица и приобретала сходство с экзотической птицей.

Маша Миногарова и Юлианна Караулова

Маша Миногарова и Юлианна Караулова

Маша Миногарова исправно читает модные журналы, поэтому знает, что колготки и туфли несовместимы, несмотря на погоду. Поэтому на сцене «Роза холла» она красовалась с голыми ножками. Темникова, одна из самых стильных отечественных певицы, также предпочла забыть про колготки, появившись на мероприятии в обтягивающем белом платье с изящно обнаженной благодаря крою наряда правой ногой.

Анна Дзюба (Artik&Asti) появилась в платье с глубоким разрезом и красивым декольте

Анна Дзюба (Artik&Asti) появилась в платье с глубоким разрезом и красивым декольте

Анна Дзюба, отвечающая за женский вокал в Artik&Asti, выступила в блестящем синем платье с глубоким разрезом и красивым декольте. Практически в таком же, только цвета темного граната, вышла и молодая мать Наталья Подольская. Правда, супруга Владимира Преснякова выбрала более закрытую конструкцию.

Наталья Подольская

Наталья Подольская

Елка, несмотря на прекрасную фигуру, была в чем-то экстравагантном - чёрном многослойном одеянии, скрывшим фигуру. Но, может, в этом и был прикол.

Елка, несмотря на прекрасную фигуру, была вчёрном многослойном одеянии

Елка, несмотря на прекрасную фигуру, была вчёрном многослойном одеянии

А вот солистка группы «Время и стекло», Надя Дорофеева, появилась в джинсовых шортах, под которыми были колготки в сеточку. А снизу - еще и тёплые «бабушкины» гольфы под босоножки с высоким каблуком - настоящий вызов девушкам, которые считают себя модным.

Солистка группы «Время и стекло» Надя Дорофеева, появилась в джинсовых шортах

Солистка группы «Время и стекло» Надя Дорофеева, появилась в джинсовых шортах

Конечно же, были и мужчины, про чьи наряды говорить совсем не интересно. Владимир Пресняков, например, завершал концерт. Так круто, что в свои без пяти пятьдесят этот певец по прежнему берет высокие ноты, благодаря которым его песни так по-особенному звучали в 90-е. И это единственное, что осталось у Преснякова от того времени. Сейчас Владимир переживает время «ребрендинга» - записывает и показывает новый материал, который позволит ему и сохранить старую аудиторию, и найти новую среди избалованных количеством артистов подростков.

Сергей Лазарев. Фото: предоставлены организаторами

Сергей Лазарев. Фото: предоставлены организаторами

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