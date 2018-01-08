2018-01-08T13:25:34+03:00
Здоровье

Туннельный синдром оказался связан с мигренью

Ученые сделали неожиданный вывод по итогам наблюдения: те, кто подвержен мигреням , чаще других страдали синдромом запястного канала
Анна КУКАРЦЕВА
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У женщин мигрени бывают чаще и дольшеУ женщин мигрени бывают чаще и дольшеФото: Иван МАКЕЕВ
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Ученые из Техасского университета проанализировали данные боле 26 тысяч американцев, склонных к приступам мигрени. И выяснили удивительные вещи: у трети, помимо мигреней, наблюдался также синдром запястного канала, который также называют туннельным синдромом. Ученые так и не смогли понять связи между этими двумя совершенно разными заболеваниями. Но, как показывают данные, у людей с синдромом запястного канала риск возникновения мигреней выше в 2,6 раза. Также как и риск развития туннельного синдрома выше в 2,7 раза у тех, кто страдает от мигреней. Также ученые вывели и другие общие факторы риска для мигрени и синдрома запястного канала - ожирение, сахарный диабет, курение и женский пол.

- Интересные выводы, - говорит врач-невролог Татьяна Завялова. - Туннельный синдром, относится скорее к профессиональным, нежели неврологическим заболеваниям. Он возникает из-за сдавливания срединного нерва запястья и наблюдается у тех, чья работа тесно связана с компьютером. Как правило, туннельный синдром поражает правую руку, которой люди работают с компьютерной мышкой. Связь синдрома запястного канала с мигренью можно объяснить напряжением, которое испытывает человек, проводя долгое время за компьютером. Природа же мигрени по-прежнему неясна, ее развитие связывают с генетикой, часто мигренью страдают те люди, у которых есть родственники с тем же недугом. Спровоцировать ее могут стрессы, смена погоды и другие факторы. В том числе и напряжение на работе. Часто у людей-трудоголиков наблюдается шейный остеохондроз, который также может провоцировать приступы. Так что, в целом, выводы коллег из Техасского университета не так уж и удивительны.

КСТАТИ

У женщин мигрени бывают чаще и дольше

Мигрени у женщин встречаются, действительно, чаще, и как правило, длятся они дольше, чем у мужчин. Подсчитано, что у женщин приступы мигрени длятся 7,5 часов, а у мужчина 6,5. Существует специальное приложение, которое людям, подверженным мигренями, рекомендуют установить на телефон. Собранные данные показывают, что у женщин в 50 процентах случаев мигрени провоцировала смена погоды - температуры, давления. у мужчин в 35 процентах случаев мигрени были связаны с физическим переутомлением, напряжением.

Что удивительно - при изменении влажности и температуры риск мигрени значительно возрастает у обоих полов. Мужчины в эти моменты впадают в депрессию и мучаются от светочувствительности. Женщины резко реагируют на запахи и мучаются тошнотой.

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