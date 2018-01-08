«Летающие автомобили» появятся в России не раньше, чем через три года

8 Янв. 2018 2018-01-08T13:37:14+03:00

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Всего через три года в России появятся летающие «внедорожники» - небольшие самолеты короткого взлета и посадки, которые смогут перевозить пассажиров и грузы массой от 100 до 1000 килограмм, а также участвовать в спасательных работах. Именно такие условия к разработке поставил Фонд перспективных исследований при Президентской комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России.

В начале 2017 года Фонд запустил конкурс на создание такого летающего автомобиля с призом в три миллиона рублей. И эксперты уже отобрали самые перспективные заявки. В число финалистов вошли как государственные вузы – например, МФТИ и МАИ – так и частные компании.

- В России множество труднодоступных районов, которые недосягаемы для обычных самолетов, - рассказал руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований Борис Сатовский. – Поэтому аппарат с вертикальным взлетом нам необходим. Конструкторы и инженеры занимаются созданием такого аппарата уже почти сто лет, есть отдельные удачные решения, но окончательного варианта пока нет.

Требования к летающему внедорожнику серьезные. Во-первых, он должен взлетать и приземляться с небольшой площадки, не больше, чем 50 на 50 метров, чтобы не пришлось прокладывать для него целую взлетную полосу. Во-вторых, управление должно быть максимально простым – именно поэтому этот аппарат и окрестили «автомобилем». А в-третьих, аппарат должен быть оборудован шасси и механизмом катапультирования для пилота.

- Мы предлагаем разработчикам ориентироваться на уже существующие решения – конвертопланы, автожиры, мультикоптеры. А вот вертолеты – это не самый удачный вариант, нам нужен рывок в снижении стоимости, - подчеркнул Ян Чибисов, эксперт Фонда перспективных исследований.

В течение следующих трех лет финалисты конкурса должны создать работающие прототипы своих аппаратов. И только после этого модели будут выводить на рынок. Так что в массовом порядке летающие внедорожники появятся еще не скоро.

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