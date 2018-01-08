ЕС подложила России свинью: С нас требуют 1,4 млрд. евро за эмбарго на поставку мяса

8 Янв. 2018 2018-01-08T13:59:20+03:00

Понятно, почему европейцы так бьются за наш рынок — на Россию приходилась четверть всего экспорта свинины из Европы Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Евросоюз в очередной подал на Россию жалобу во Всемирную торговую организацию. Причина: запрет на продажу у нас свинины из ЕС. На Западе считают, что ограничения противоречат правилам ВТО.

В качестве наказания за эмбарго, с России требуют 1,39 млрд. евро. Но окончательное решение еще не принято — в течение 60 дней жалобу будет рассматривать арбитраж ВТО.

Вообще, споры из-за хрюшек идут аж с 2014 года. Тогда мы запретили импорт мяса из-за вспышки африканской чумы свиней в Литве и Польше.

В 2016 году после иска Евросоюза Всемирная торговая организация постановила, что мы должны снять санитарные ограничения. Ведь болезнь получилось побороть. Россия подчинилась и эмбарго из-за чумы отменила. Но... свинину из ЕС продавать у нас все равно нельзя. На этот раз, из политических соображений — мясо попало в список продуктовых контрсанкций.

По мнению Брюсселя, наши ограничения не соответствуют правилам ВТО. Поэтому мы должны ответить за нарушение. 1,4 млрд. евро — это годовой объем импорта свинины в РФ за 2013 год, когда никакого эмбарго еще не было.

Понятно, почему европейцы так бьются за наш рынок — на Россию приходилась четверть всего экспорта свинины из Европы.

Какое решение примет арбитраж ВТО — вопрос. В конце концов, не мы первыми ввели экономические ограничения.

- То, что заявляет ЕС, — это беспредел, - заявил сенатор Владимир Джабаров. - На финансовых рынках там ограничения, наши компании под запретом. В связи с чем? Почему такое неравноправие?

Политик заметил, что претензии европейцев «ставят под вопрос необходимость участия России в ВТО».

Отношение Всемирной торговой организации к санкциям крайне субъективное. Россия еще в 2014 году жаловалась в ВТО на ограничения со стороны США. Американцы ответили на это, что санкции соответствуют правилам организации, поскольку их введение можно оправдать необходимостью обеспечить национальную безопасность США. О нашей безопасности, понятное дело, на Западе не особо заботятся.

- Выйти из этой ситуации очень сложно, потому что выход из ВТО чреват очень серьезными последствиями, - считает первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов. - Это тот вариант, когда вход — рубль, а выход — два… В итоге придётся компенсировать убытки всем участникам ВТО — это почти 150 стран.

- Вступив в ВТО, мы сели играть за стол с международными шулерами, причем подписались играть по их правилам. Они будут решать, законно то или иное действие России или незаконно. И мы стоим перед очень серьезным выбором: либо подчиниться этим правилам и нести экономические убытки, либо мы будем неуклюже защищать свой рынок, — заметил Емельянов.

В Минэкономики пояснили, что нас не будут напрямую штрафовать. Страна может лишиться торговых уступок.

- Может быть повышение импортных пошлин на российские товары, или введение количественных ограничений импорта и прочее, - сообщили в министерстве.