Названы пять причин переедания

8 Янв. 2018 2018-01-08T14:34:50+03:00

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Профессор Сассекского университета Дженни Моррис рассказала в журнале «The Conversation», почему люди переедают. Причин оказалось всего пять.

1.Размер порций

Все просто – чем больше порция еды, тем больше съедает человек. Профессор рассказала об американском эксперименте, где испытуемым незаметно подливали суп в тарелки. В итоге все участники эксперимента чувствовали себя одинаково сытыми, хотя некоторые съели на 73 процента больше еды, чем другие. Участники даже не заметили, что съели гораздо больше привычной порции.

- Вряд ли кто-то будет тайком подкладывать вам еду, но лучше все же обращать внимание на количество еды на тарелке и не потреблять больше, чем вы действительно хотите съесть, - советует Дженни Моррис.

2.Разнообразие

Во время еды мы постепенно привыкаем к вкусу определенной пищи и перестаем ее есть. Этот эффект называется сенсорным насыщением – то есть, мы насыщаемся каким-то конкретным вкусом. Однако, когда стол ломится от самых разных блюд, такого насыщения не происходит – переключение между разными закусками позволяет наслаждаться едой дольше без ощущения переедания. В одном из экспериментов участники, которым предложили разнообразную еду, съели почти в четыре раза больше, чем те, кому досталось какое-то одно блюдо.

- Наша диета должна быть разнообразной, чтобы в организм попадали все необходимые вещества и нутриенты, - уточняет исследователь. – Но нужно быть аккуратнее в ситуациях, когда перед вами множество разных закусок – например, на шведском столе.

3.Отвлечение

Плохие новости для тех, кто привык есть во время просмотра телевизора, за работой или серфингом в социальных сетях. Им требуется больше еды, чтобы насытиться. Все дело в том, что когда мы отвлекаемся во время еды, механизм насыщения срабатывает медленнее. Это также подтверждается научными исследованиями.

Проблема еще и в том, что такой негативный эффект сохраняется в течение всего дня. Организм не помнит, что вы уже поели, ведь с его точки зрения, все это время было посвящено соцсетям и телевизору, а не еде. И в результате человек снова бежит к холодильнику, хотя и без того уже съел достаточно.

4.Алкоголь

Употребление алкоголя во время еды повышает шансы переедания сразу по нескольким причинам. Первая – это снижение самоконтроля. Человек просто не чувствует, что уже сыт, и продолжает подкладывать себе в тарелку новую еду. Вторая причина – это рост импульсивности и обострение восприятия. А в таком состоянии даже самые привычные блюда кажутся вкуснее, и их хочется съесть больше.

5.Еда в компании

Как показывают другие исследования, когда мы едим не в одиночку, а в компании друзей или коллег, срабатывает эффект подражания. Мы стремимся попробовать все те же блюда, что и наши соседи по столу, и нам нравится все то же, что и им. А значит, выше шансы переесть и выползти из-за стола с раздутым животом.

- Причин для переедания довольно много, а способ борьбы с ними один – внимательно относиться к процессу еды и фокусироваться на своей тарелке, - считает Дженни Моррис. – При таком подходе включается пищевая память, когда организм запоминает, что он уже поел, и дольше сохраняется ощущение сытости. Помогает и фотографирование своей еды – но только если эта фотография делается не для лайков в инстаграме.