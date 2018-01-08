2018-01-08T15:15:31+03:00
Наука

Ученые охладили воду до рекордно низкой температуры

Физики охладили микрокапли воды до -42,5 градусов без превращения в лед
Ксения КОНЮХОВА
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По словам ученых, новый метод позволит отследить кислородно-водородные связи в молекулах при критически низких температурахПо словам ученых, новый метод позволит отследить кислородно-водородные связи в молекулах при критически низких температурахФото: EAST NEWS
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Физики из Франции, Германии, Италии и Испании установили новый рекорд. Им удалось охладить воду до супернизкой температуры – 42,55 градуса по Цельсию. Это почти на полтора градуса ниже предыдущего рекорда.

Эксперимент проводился под началом Роберта Гризенти, исследователя из Франкфуртского университета имени Гёте. Чтобы вода, охлаждаясь, не превращалась в лед, Гризенти и его коллеги использовали метод быстрого испарения в вакууме. Для этого ученые поместили кристалл льда в облако с микрокаплями воды размером до 6,3 микрон. А температуру этих капель исследователи определили при помощи комбинационного рассеяния света с погрешностью в 0,5 градуса по Цельсию. Результаты эксперимента уже опубликованы в американском научном журнале Physical Review.

По словам ученых, новый метод позволит отследить кислородно-водородные связи в молекулах при критически низких температурах, что поможет усовершенствовать климатические модели.

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