Елена Вяльбе: Назовем состав сборной после всех судов

8 Янв. 2018 2018-01-08T16:08:25+03:00

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Еще перед новогодними праздниками наш известный лыжник Александр Легков говорил: «Можно сидеть и есть оливье, наблюдая за тем, как бегает Устюгов, и наслаждаться этим». И мы все смотрели, болели... Увы, Сергею Устюгову не удалось отстоять титул чемпиона многодневки «Тур де Ски». Лидер нашей команды начал с победы, но в одной из гонок его сбили, он сильно упал и не смог выйти на финальный этап.

- Но что это была за гонка, где лыжники толкались, как в американском футболе, переезжая друг через друга? - спросили мы президента федерации лыжных гонок Елену Вяльбе.

- Это обыкновенный масс-старт, просто в связи с тем, что в Оберсдорфе было очень мало снега и пошел сильный дождь, гонку запустили по маленькому кругу. Растянуться по трассе не было возможности, и на лыжне возникла настоящая давка.

- Устюгова тоже сбили?

- Серега упал там три раза, и не только он, кто-то падал по четыре, по пять, раз. Кому-то наступали на палки, кому-то на лыжи, все ломалось... К сожалению, в таких ситуациях падения практически неизбежны. Так вот, в одном из этих падений Устюгов повредил спину. Позавчера он понял, что невозможно терпеть, и вчера пришлось сняться с последнего этапа. Сейчас он поехал в больницу на обследование. Ждем вердикта врачей.

- Он уже не выйдет на старт до Олимпийских игр?

- У нас перед Играми еще три этапа кубка мира. Ближайший, в Дрездене, он пропустит, а дальше, я думаю, он вновь выйдет на старт. Не думаю, что у него там что-то сверхсерьезное. Но в любом случае, завтра отправляем к нему мануального терапевта. В общем, готовимся к тому, чтобы его быстрее поставить на ноги.

- Другие наши лыжники смотрелись тоже очень хорошо. Большунов по итогам «Тур де Ски» занял шестое место, Червоткин - девятое... Главное, ребята помогают друг другу. Смотрятся одной командой. Но состав сборной на Олимпиаду будет на этот раз будет определять комиссия МОК. Вы уже отправили списки?

- Да. И не только мы.

- А сколько лыжников вы вписали в заявку?

- 42 человека.

- А среди них есть Александр Легков и Максим Вылегжанин - те, кого МОК пожизненно дисквалифицировал?

- Да, есть. Мы же идем в Спортивный арбитражный суд (CAS) суд, и до решения суда, я считаю, вообще никто не имеет право их вычеркнуть?

- А когда состоится суд?

- Слушания начнутся 22 числа. Сначала общие, а когда будут назначать конкретные даты для спортсменов, пока не знаю. Но, думаю, что не раньше 25-26-го числа.

- 28 января МОК вроде бы обещал дать свой окончательный ответ по спискам.

- Свои первые решения они обещали прислать уже 9 января, ровно за месяц до старта Олимпиады.

- А максимальная квота для лыжников у нас какая?

- 20 человек.

- То есть, если, например, Легкова не допускают, вы можете заменить его кем-то другим?

- У нас нет такого, что конкретно Легков получил какую-то квоту. Наша команда, сборная России по лыжным гонкам, имеет максимальную квоту – 20 человек. Так же, как норвежцы, как шведы. Мы имеем право сами решить, сколько у нас будет там – 12 мужчин и 8 женщин, например. Или 10 и 10. Или там, 11 и 9… По идее, мы раньше предполагали, что завершим отбор в олимпийскую сборную 20-21-го января. Но сейчас, придется дожидаться решений суда. Так что формировать команду придется в самый последний момент.

- А какова сейчас обстановка на Кубке мира среди лыжников? Нет такого, как у биатлонистов, где все ополчились против наших спортсменов? Помните, в прошлом году Мартен Фуркад специально сбил нашего биатлониста?

- По первости у нас там канадцы что-то пытались писать, как-то комментировать. Но в лицо они нам этого не говорили. Так что я бы не сказала, что к нам со стороны других спортсменов какое-то особое отношение… По крайней мере, визуально мы этого не видим.

- А как себя ведут признанные лидеры - норвежец Сундбю, швейцарец Колонья?

- Сундбю сразу сказал,что он не перемеряет никаких медалей с Олимпиады в Сочи и не верит, что Легков или еще кто-то еще замешан. То есть, у нас как-то более спокойно.

- Может, лыжники просто другой народ?

- Мне бы хотелось, чтобы лыжники были все-таки адекватными людьми. Потому что если верить во все то, что написано этими господами, то, мы должны быть все, наверное, просто из Кащенко сбежавшими.

- А вы слышали про новые фейковые новогодние вбросы? Пишут о том, что российские спортсмены чуть ли не должны будут просить прощения на Олимпиаде...

- У кого и за что просить прощения!? А еще писали, что нас там разместят в тюрьму, или еще куда-то… На самом деле, люди просто веселятся, развлекаются.

- Ну, держитесь, мы за вас очень переживаем и болеем.

- Спасибо большое.

- А как вы новый год отпраздновали?

- Да никак не отпраздновали. К сожалению, команда даже не жила в одной гостинице. Не смогли собраться. Тем более, на следующий день были старты… Поэтому – работали. Потом уйдут из спорта и будут отмечать новые года и другие праздники…

А В ЭТО ВРЕМЯ

Бег на коньках с препятствиями

В подмосковной Коломне прошел чемпионат Европы по конькобежному спорту, где наши спортсмены выиграли 14 медалей, пять из которых золотые. У голландцев на одну победу больше, но всего наград на одну меньше, чем у нас.

По два золота завоевали - Денис Юсков и Павел Кулижников. Но допустят ли наших лидеров мирового сезона до Олимпиады - станет известно в конце января.

Напомним, что оба этих спортсмена уже отстранялись за нарушение антидопинговых правил. (Юскова, как потом выяснилось, подставили свои партнеры по команде и дисквалификацию отменили. Также по глупости и недоразумению «отсидел» еще в юниорском возрасте Кулижников.) Чтобы отстоять свое право выступать на Играх, конькобежцы подали иск в Спортивный арбитражный суд.

- Слушания в CAS могут совпасть с Кубком мира, что не вписывается ни в какие рамки. Чтобы Юскову или Кулижникову выиграть общий зачет Кубка мира, нужно быть в нормальном тонусе. Эти моменты просто отвлекают. Мне кажется, нам постоянно ставят барьеры, и получается бег с препятствиями. Обидно, что в этой ситуации мы не можем бороться. Наша борьба может выражаться только нашими результатами, - прокомментировал СМИ ситуацию главный тренер сборной России Константин Полтавец.