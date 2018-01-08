На небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке произошел пожар

8 Янв. 2018 2018-01-08T17:14:37+03:00

Данных о пострадавших или эвакуации здания не поступало [фото, видео]

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Пожарные Нью-Йорка устраняют небольшое возгорание в небоскребе Trump Tower, принадлежащем компании президента США Дональда Трампа Trump Organization.

В Нью-Йорке на крыше небоскреба Трамп-тауэр произошел пожар .

По данным местных СМИ, возгорание в небоскребе на 5-й авеню устраняют силами нескольких пожарных команд. На фото с места происшествия видно, что с крыши небоскреба поднимается столб густого белого дыма.

По предварительной информации, пожар произошел в системе вентиляциФото: REUTERS

По предварительной информации, пожар произошел в системе вентиляции. Пострадали два человека, причем состояние одного оценивается как тяжелое.

Самый известный жилец Трамп Тауэр в момент пожара в небоскребе отсутствовалФото: REUTERS

- Пресс-атташе экстренных служб Города Большого Яблока уже распространил заявление, в котором говорится, что очаг возгорания был небольшим, а огонь был вызван замыканием электропроводки. Самый известный жилец этого дома – президент США Дональд Трамп и члены его семьи в момент инцидента находились в Вашингтоне, - передает наш собкор в Нью-Йорке Алексей Осипов.

По предварительным данным, никто не пострадал. Но дым от небоскреба взволновал многих жителей Нью-Йорке Фото: twitter.com/SusanSball4

Напомним, именно в Trump Tower Дональд Трамп анонсировал свое участие в американских президентских выборах 2016 года, и там же объявил о своей победе. Избранный президент жил со своей семьей в небоскребе вплоть до своей инаугурации.

При этом дорогостоящая круглосуточная охрана башни остается до сих пор — президент может приехать в Нью-Йорк и расположиться в собственных апартаментах в башне в любую минуту.