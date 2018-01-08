За что Донатаса Баниониса в Литве включили в список бывших агентов КГБ, спустя три года после смерти

8 Янв. 2018 2018-01-08T18:55:56+03:00

Артист никогда не скрывал, что вынужден был сотрудничать со спецслужбами. Почему это подают как сенсацию сейчас, и куда из этого списка исчезла нынешний президент Даля Грибаускайте?

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«СВОИ» НЕ ХОТЯТ ЗАСТУПАТЬСЯ ЗА «СВОИХ»

Два дня держала паузу – ждала, когда свои заступятся за своих. В смысле – бывшие за бывших. Агенты КГБ за агентов КГБ. Если быть совсем точным: президент Литвы Даля Грибаускайте (кличка «Магнолия») и литовское «нашевсе», экс-председатель сейма Витаутас Ландсбергис (кличка «Дядюшка») за самого известного литовца, народного артиста СССР Донатаса Баниониса. Не дождалась, увы. Все молчат…

О том, что Банионис сотрудничал с КГБ и числился агентом по кличке «Бронюс», мир узнал внезапно, когда Центр по исследованию геноцида и сопротивления жителей Литвы обнародовал на днях самые свежие данные. Откуда и выяснилось: Банионис якобы делился с КГБ впечатлениями о встречах с зарубежными литовцами и прилагал отчеты о поездках. Ну и правильно делал, если делился – как в горбачевские времена делиться перестали и разрешили эмигрантам свободный въезд – так вся советская страна с Литвой на переднем фланге и рухнула.

Страна-то, допустим, потом отряхнулась и встала, а вот от «фланга» скоро совсем ничего не останется: на 900 тысяч сократилось населения Литвы в «счастливые и свободные» независимые времена, в отличие от «оккупационных».

О том, что Банионис сотрудничал с КГБ и числился агентом по кличке «Бронюс», мир узнал внезапноФото: GLOBAL LOOK PRESS

СОРОК ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ

Никакого негодования новость о том, что в Литве потоптались на очередном гробе одного из самых известных ее сыновей, честно сказать, уже не вызвала. Всех, кого могли из тех, кто блистал при СССР, там уже опорочили – будто и не было в истории этих 50 лет в составе СССР. Непонятно только одно: а какой тогда столетний юбилей Литовская республика собирается праздновать в феврале 2018-го? Ну пусть тогда и празднует свои 48 с половиной!

Информация о Банионисе была опубликована на специальном сайте (www.kgbveikla.lt). Там таких, как он, много: в списке 1669 человек, и все – агенты: «Ивановс», «Жуковс», «Студент», «Киевас», «Космос» и другие. Это те, кто не сознались в сотрудничестве по первому призыву.

Информация о Банионисе была опубликована на специальном сайте

Принцип такой: кто честно сообщает куда следует о своих связях с КГБ – от общественного позора освобождается. А имена тех, кто умолчал, вывешивают на позорный интернет-столб. «Я бы рассматривала обнародование информации как очищение нашей нации», - с пафосом заявила руководитель Центра по исследованию геноцида и сопротивления Тереза ​​Бируте Бураускайте. Звучит красиво…Но вот что интересно: нация очищается не совсем равномерно! 18 строчек в этом списке вымарано! Сами смотрите: номер по порядку остался, а вместо имени, даты рождения и агентской клички – пропуск! Чьи имена там были напечатаны? И куда и по каким причинам делись? И сколько это им стоило – убрать свое имя с официального сайта?? И под каким все-таки номером в этом списке были перечислены Даля Поликарповна и Витаутас Витаутасович?

«НИКАКОЙ Я НЕ РАЗВЕДЧИК»

Самое забавное состоит в том, что сам Банионис тайны из своего прошлого не делал. В интервью «МК» в 2009-м сказал прямо: «Когда я возвращался из-за границы, надо было с ними рассчитаться, отчеты писать. Не знаю, вербовка это, не вербовка. Я писал, с кем встречался, кого видел. Конечно, лгал, выкручивался, чтобы не подставлять хороших людей. Но все равно надо было это делать, иначе бы меня больше за границу не пустили и я бы не мог нигде работать. Кагэбэшники знали, что я лгу, но им обязательно требовалось приложить к моему делу отчет». В интервью «КП» в 2014-м, когда мы встречались с ним в Вильнюсе, ответил иначе, но тоже глаза не отводил: «Меня с роли сняли (в «Мертвом сезоне» - Г.С.), знаете об этом? Сказали, что никакой я не разведчик. Там нужен был настоящий советский герой - высокий, широкоплечий, светлоглазый. А у меня все было наоборот. Мне так и говорили: советский разведчик должен по-другому выглядеть в кино. Как Штирлиц. Вот английский шпион может таким быть, а советский должен быть высокого роста. Штамп, а что поделать? Но за меня заступились сам Конон Молодый и режиссер Савва Кулиш». То есть, категорию «вербовка-невербовка» он воспринимал исключительно с точки зрения кино. Но уж никак не мог предположить, что охота на ведьм, которая стала сутью сегодняшней литовской политики, догонит и его даже после смерти.

«Не понимаю, что происходит, понимаю, что необходимо собирать чемоданы и бежать из этой страны, потому что страшно», - так прокомментировал новость про умершего три с лишним года отца сын Донатаса Баниониса Раймундас. «Пожалуйста, не бегите!» - дружно умоляют его в соцсетях литовского интернета. Когда-нибудь маятник качнётся в обратную сторону и чемоданы паковать придётся им: Центру исследования геноцида и сопротивления. Дале Грибаускайте. Детям Ландсбергиса (сам он уже скорее мертв, чем жив).

И в анкетах (возможно!) появится вопрос: сотрудничали ли вы с тем временным режимом, который захватил республику после распада СССР, пыжась, пытался объявить Россию «террористическим государством» и уменьшил население Литвы на четверть? Как знать, как знать…

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