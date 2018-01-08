Шарапова спустя два года вернулась в топ-50

8 Янв. 2018 2018-01-08T18:49:52+03:00

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Мария Шарапова достаточно уверенно начала год, дойдя до полуфинала на турнире китайском Шэньчжэне. Этот результат позволил ей впервые за два года подняться в топ-50. Напомним, что в начале 2016 года Шарапова была дисквалифицирована на 15 месяцев и растеряла весь свой рейтинг.

Вернувшись на корт в апреле 2017 года, Мария постепенно набирала очки и вот теперь достигла того рубежа, когда сможет участвовать в крупных турнирах без специального приглашения организаторов.

Первым из этих турниров станет Открытый чемпионат Австралии, который стартует 15 февраля. Уже в этот четверг Шарапова, как бывшая победительница этих соревнований в 2008 году, будет присутствовать на жеребьевке. Напомним, что именно после Australian Open-2016 в допинг-пробах Шараповой и был обнаружен мельдоний.

Рейтинг WTA от 8 января 2018 года

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 6425 очков

2 (3). Каролин Возняцки (Дания) – 6095

3 (2). Гарбин Мугуруса (Испания) – 6005

4 (6). Элина Свитолина (Украина) – 5785

5 (5). Винус Уильямс (США) – 5567

6 (4). Каролина Плишкова (Чехия) – 5445

7 (7). Елена Остапенко (Латвия) – 4901

8 (8). Каролин Гарсия (Франция) – 4385

9 (9). Йоханна Конта (Великобритания) – 3600

10 (10). Коко Вандевеге (США) – 3258…

14 (12). Светлана Кузнецова – 2757…

16 (15). Анастасия Павлюченкова – 2485…

17 (18). Елена Веснина – 2220…

24 (24). Дарья Касаткина – 1950…

33 (33). Екатерина Макарова – 1580…

47 (59). Мария Шарапова – 1116…

63 (62). Наталья Вихлянцева – 961…

95 (96). Екатерина Александрова (все – Россия) – 709

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