2018-01-08T20:57:56+03:00
Политика

Украинские националисты отошли от Киево-Печерской Лавры, но пообещали вернуться

Во второй день праздника Рождества Христова экстремисты заблокировали вход в главную православную святыню
Игорь ЯКУНИН
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Украинские националисты решили бороться со священниками и даже настоятелем Киево-Печерской Лавры. Фотографии своих "подвигов" они выложили в сетиУкраинские националисты решили бороться со священниками и даже настоятелем Киево-Печерской Лавры. Фотографии своих "подвигов" они выложили в сети
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Украинские националисты (многие из которых участвовали в АТО в Донбассе), чья организация «Сич» (или С14), созданная в 2010-м году, внесена в число экстремистских в ряде стран, в том числе в США, пытались спровоцировать на неадекватные действия священников и даже настоятеля Киево-Печерской Лавры владыку Павла. Тот пробовал обратиться к ним как к людям, в которых присутствует хоть искра разума — но, разумеется, тщетно.

Обвинения, звучавшие со стороны отморозков, закрывших свои лица, оригинальностью не отличались — священнослужителей и семинаристов эти ярые сторонники Бандеры обвиняли в том, что все они служат президенту «страны-агрессора» и вообще «русскому миру». А «служение» это заключалось в отказе отпевать погибших на Донбассе карателей (к тому же не крещенных в русской православной церкви).

Удивительно, что отпор неонацисты получили не со стороны правоохранительных органов, а со стороны простых верующих, в том числе женщин, которые пытались отогнать бандеровцев от Лавры. А реплика одного из защитников этого святого места о том, что Нацгвардия Украины убивает на Донбассе детей и стариков, едва не спровоцировала суд Линча.

Когда представители «Сича» покидали «поле боя», они обещали вернуться с большим числом своих сторонников и совершить более жесткие действия...

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