2018-01-09T00:50:09+03:00
Дом. Семья

Жан-Поль жизнелюб

Биографии и автобиографии редко обладают хорошим ритмом и динамикой. Чаще это размышления, осмысление, анализ известных и малоизвестных фактов. Но бывают книги похожие на кардиограмму
Олег ЖДАНОВradiokp@radio_kp
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Какой он, кумир миллионов женщин, самый обаятельный некрасавец на свете - Жан-Поль Бельмондо, становится ясно с первых страницКакой он, кумир миллионов женщин, самый обаятельный некрасавец на свете - Жан-Поль Бельмондо, становится ясно с первых страниц
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«ЖАН-ПОЛЬ БЕЛЬМОНДО.ТЫСЯЧА ЖИЗНЕЙ»

«Эксмо», 2017

Какой он, кумир миллионов женщин, самый обаятельный некрасавец на свете - Жан-Поль Бельмондо, становится ясно с первых страниц, но книгу хочется прочесть до последней строчки. Из нее летят брызги искренности, любви к жизни и к скорости во всех ее проявлениях. От почти полета на гоночном автомобиле до почти безумного перемещения между съемочными площадками. Не от жадности к гонорарам, кстати, а от жадности к ролям, которые дают прожить тысячи жизней. Прожить – а не просто увеличить фильмографию или создать у продюсеров и режиссеров репутацию безотказного артиста.

Вместе с тем, в книге много простых, но очень емких образов времени, быта, эмоциональных состояний. Она походит на монолог перед внимательным слушателем, который не осудит гримасы, жестикуляцию, скачки громкости и неожиданные паузы. Осмысление прожитых жизней в книге не меняет темп повествования и поэтому книга похожа на трансляцию моноспектакля, а не на заунывную исповедь потускневшей звезды. Кстати, нытья на приход новых поколений зрителей, новых вкусов и чего-то нового – нет и быть не может. Легкое сожаление о том, что исполнение трюков наконец-то пришлось доверять каскадерам – вот и весь максимум сожаления, на которое способен жизнелюб Бельмондо.

Эпизоды, эпизоды, эпизоды. Рассказ Жан-Поля о ярких моментах своей жизни, создает ощущение, что других, скучных и серых в ней просто не было. Однако это не собрание историй в жанре «это понравится читателю», это истории, которые хочет рассказать сам Бельмондо. Именно такая мотивация сюжетного отбора создает в книге гармонию и искренность. Повествование можно преподавать на сценарных факультетах, чтобы не появлялись фильмы, где Высоцкий только пьет, Есенин только скандалит, а Бродский никогда не выходит из высокомерия. Люди многогранны и противоречивы, а автобиография Бельмондо доказывает эту почти банальную парадигму на уровне истории жизни звезды французского и мирового кинематографа.

Интересно, что герой книги несмотря на весьма разные эпизоды, приведенные в книге, продолжает казаться абсолютно здоровым человеком. Любовь к жизни, азарт жизни – это не болезнь. Да, и творчество не стоит обязательно приравнивать к психоневротическому состоянию. Бельмондо умудряется без малейшего намека на дидактику подарить читателю энергию гениальной и простой мысли: жизнь прекрасна и ее нужно проживать в каждом вдохе, не пытаясь закончить ее бег. Книга завершается неожиданной для финала цитатой: «не пишите слово: «конец».

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