2018-01-09T01:04:35+03:00
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Неизвестная Гренада

Как отнеслись к Гражданской войне в Испании советский народ и советские спецслужбы для всех сегодня вполне очевидно, а вот как к этой войне отнеслись белоэмигранты? А были ли те, кто вступил в интербригады и сражались против Франко?
Олег ЖДАНОВradiokp@radio_kp
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Научная монография Константина Семенова подробно раскрывает еще один аспект Гражданской войны в Испании, а именно, участие в нем представителей Белого движенияНаучная монография Константина Семенова подробно раскрывает еще один аспект Гражданской войны в Испании, а именно, участие в нем представителей Белого движения
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«РУССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ИСПАНИИ 1936–1939 ГГ.»

«Алгоритм», 2017

Среди событий ХХ века Гражданская война в Испании занимает особое место, тем более, применительно к истории нашей страны. Романтическая тема с оттенком трагизма и доблести – интербригады, знаменитая «Гренадская волость» из стихотворения, написанного Михаилом Светловым еще за 10 лет до того, испанские сироты, обретшие в СССР вторую родину, - активно использовалась советской пропагандой. Но были и другие страницы, до сих освещенные не в полной мере – испанская версия «красного террора», например…

Научная монография Константина Семенова «Русская эмиграция и гражданская война в Испании 1936–1939 гг.» подробно раскрывает еще один аспект того конфликта, а именно, участие в нем представителей Белого движения. Следует учитывать, что речь шла тогда не только и не столько о том, быть Испании республикой или королевством. Все события обретали особое значение на фоне назревавшей в Европе новой большой войны. «Близость войны разделила Русское Зарубежье на новые враждующие лагеря. Часть эмиграции выдвинула лозунг защиты СССР от внешнего врага, рассматривая Советский Союз уже не как новое государство, а как историческую Родину – Россию. Однако значительно большая часть русской эмиграции осталась в лагере непримиримых противников советской власти и в предстоящем конфликте планировала поддержать внешнего врага, напавшего на СССР. Эмигрантская пресса присвоила сочувствующим СССР эмигрантам название «оборонцев», а противникам СССР – «пораженцев».

Автор наглядно показывает, как Гражданская война в Испании стала катализатором, обострившим и ярко выявившим противоречия, сложившиеся в среде российской эмиграции к середине 1930-х годов. На испанской земле опять, как и в годы послереволюционной Гражданской войны в России, друг другу противостояли наши соотечественники. Бывшие белые офицеры снова сражались против коммунистов. Однако не все было так просто – на стороне республиканцев воевали не только участники интербригад и советские военные советники, но и те из эмигрантов, кто увидел в этом шанс вернуться на родину.

Автором исследования впервые сделана попытка назвать поименно всех эмигрантов, участвовавших в испанской Гражданской войне. Анализируются как мотивы русских эмигрантов, побуждавшие их участвовать в испанском конфликте, так и статистические данные. Книга вводит в научный оборот ряд ранее неизвестных документов из российских и зарубежных архивов.

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