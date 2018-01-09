2018-01-09T13:47:40+03:00
Спорт

Неймар почти в три раза дороже Роналду

Трансферная стоимость футболистов зависит от возраста
Сергей КИРИЛЛОВ
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Неймар прошлым летом буквально взорвал рынок, перейдя из «Барселоны» в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евроНеймар прошлым летом буквально взорвал рынок, перейдя из «Барселоны» в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евроФото: REUTERS
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Бразилец Неймар по версии исследовательского центра CIES Football Observatory признан самым дорогим футболистом мира. 25-летний форвард оценен в 213 миллионов евро. Напомним, что именно Неймар прошлым летом буквально взорвал рынок, перейдя из «Барселоны» в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро.

Чуть меньше - 202,2 млн. евро стоит 30-летний капитан сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси. А вот лучший футболист мира по версии ФИФА Криштиану Роналду, которому скоро стукнет 33, оказался в этом списке лишь на 49-м месте (80.4 млн.).

Дело в том, что при подсчетах трансферной стоимости игроков учитывается прежде всего возраст, длительность контракта, а уже потом текущая результативность и былые заслуги. Словом, специалисты считают, что Роналду уже на сходе...

Российские футболисты в топ-100 не попали. Самым же дорогим игроком российского чемпионата считается 26-летний форвард «Спартака» Квинси Промес. Английский «Эвертон», который имеет на него виды, оценил голландца в 20 млн. фунтов (22,5 млн евро).

На днях стало известно, что еще один клуб Английской премьер лиги - «Брайтон» - готов дать за другого спартаковского нападающего Зе Луиша 20 млн. евро.

Топ-10 самых дорогих футболистов мира

1. Неймар (Бразилия, «ПСЖ») – 213 миллионов евро

2. Лионель Месси (Аргентина, «Барселона») – 202,2 млн

3. Гарри Кейн (Англия, «Тоттенхэм») – 194,7 млн

4. Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ») – 192,5 млн

5. Пауло Дибала (Аргентина, «Ювентус») – 174,6 млн

6. Деле Алли (Англия, «Тоттенхэм») – 171,3 млн

7. Кевин де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити») – 167,8 млн

8. Ромелу Лукаку (Бельгия, «Манчестер Юнайтед») – 164,8 млн

9. Антуан Гризманн (Франция, «Атлетико») – 150,2 млн

10. Поль Погба (Франция, «Манчестер Юнайтед») – 147,5 млн…

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