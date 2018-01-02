Нестандартные методы заработка денег: реально ли заработать... на корове

2 Янв. 2018 2018-01-02T00:57:20+03:00

Корову я назвал в честь своей коллеги Алисы. Она не обиделась, но потребовала процент от выручки. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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ИДЕЯ № 1

Облигации рогатого займа

Про удивительного фермера Артура Нургалиева из Башкирского села Шаймуратово я узнал от знакомых. У него коровье стадо на 800 голов, крольчатник и сельхозполя. В народе же Артур известен своими невероятными социально-экономическими выкрутасами. Он, например, ввел на селе собственную валюту (сейчас эксперимент закончился), установил для всех работников в хозяйстве сухой закон и всерьез собирется купить трактор с автопилотом.

Но больше всего меня заинтересовал его проект под условным названием «совладелец дойного стада». Нургалиев задолжал банку (в нашем сельском хозяйстве это дело нехитрое) и придумал схему, как ему собрать деньги с народа. Объявил, что готов продать любому желающему корову за 80 тысяч рублей. Правда, с ограничением. Животное не покидает стадо. Покупатель буренки обязан передать свою корову в аренду... назад фермеру. Договор заключается на полгода. В конце этого срока колхозник возвращает назад 80 тысяч рублей. И каждый месяц платит по 2350 рублей за аренду (на самом деле - по 2700 рублей, минус подоходный налог).

В договоре аренды прописано, что фермер обязан следить за животным, лечить его, кормить. И отвечает за сохранность чужого рогатого имущества.

35% процентов годовых! Это почти в пять раз больше, чем платят своим вкладчикам банки. И мне ничего не придется делать!

Покупку буренки я решил обсудить с женой. Все-таки 80 тысяч рублей из семейного бюджета брать.

- Корова? 35% годовых? Конечно, возьмем, - супруга быстро согласилась на сделку.

В общем, я вложился. Кстати, купить корову может любой желающий - контакты для связи есть на сайте фермы: shaymurat.com.

Как телят делить будем?

- А если буренка родит. Теленок мой? - звоню в Башкирию.

- Ну нет. Тут как у Успенского про Дядю Федора: корову купили одну. А все, что она дает - молоко или телят, - наше, - засмеялся Нургалиев.

Так мы и жили полгода: я в Москве, корова моя - в Башкирии. Видел я ее только на картинках. Зато каждый месяц 10-го числа мне на карту капали мои коровьи барыши.

В ноябре 2017 года кончился 6-месячный срок аренды. И я предложил продлить контракт еще на полгода. Артур согласился.

Более того, я купил еще одну корову! Ну а что? Теперь мне каждый месяц больше денег приходить будет. Пока идут новогодние праздники, снег лежит в полях, я буду получать свои дивиденды. А к лету очередной договор закончится - там уже и деньги забрать не грех.

Единственная возникшая проблема: как назвать вторую буренку. Первую я окрестил Алисой (в честь моей коллеги из «Комсомолки»). Просто у нее был день рождения, когда я купил первую корову. А вторую в итоге назвали Диссертацией - в честь аспирантуры, куда поступила моя жена.

Как пойдут дела с облигациями рогатого займа дальше, неизвестно. Но в конце концов у меня всегда останутся коровы. Реальная цена для дойной буренки - 110 тысяч рублей. 80 тысяч - это стоимость мяса. Отбить вложения получится, даже если банально отвезти животное на колбасный завод.

Итог: за полгода, вложив 80 тысяч рублей, я заработал 14 100 рублей.

ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТА

Фермер - молодец!

- Фермерам, которые не могут получить льготный кредит, приходится туго, - рассказал «КП» первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Владислав Корочкин. - Аграриям приходится брать деньги у перекупщиков урожая под часть будущего зерна. Средств дают мало, а отдавать приходится львиную долю собранного. Невыгодно. Так что идея с «коровьим займом» не такая плохая. И 35% годовых за аренду коровы - это выгоднее, чем брать у перекупщиков деньги.

Что же касается рисков для тех, кто вкладывается в коров, - так риски есть с любыми высокодоходными инвестициями.

ИДЕЯ № 2

Продаю деньги

Я человек пытливый и, кроме коровьего бизнеса, искал новые источники дохода. Скажу честно: самая беспроигрышная схема заработка - продажа новых купюр в 200 и 2000 рублей. Хоть деньги и не коллекционные, но еще мало где встречаются. Вот народ и берет их на сувениры. Банкноты в 200 и 2000 рублей продаются и через интернет на 15 - 25% дороже номинала.

Конечно, через месяц-два купюры поступят в широкий оборот, ими завалят все кассы и банки. Но пока эти деньги еще остаются дефицитом. Надо только найти банк, где банкноты уже есть. Риск минимальный. В худшем случае человек останется при своих.

Так я загнал знакомым около пятидесяти 200-рублевок. В среднем каждая уходила по 230 рублей. Мог и больше наварить - но не сразу догадался забрать из кассы банка в центре Москвы все новые банкноты. А когда пришел с толстой пачкой обычных денег на обмен, оказалось, что 200-рублевки кончились.

Итог: заработал 1500 рублей из ничего - потрачено только время на переговоры с желающими и поход в банк.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

«Платите налоги»

- Продавать деньги дороже номинала законом не запрещено, - уверен председатель московской коллегии адвокатов Андрей Князев. - Есть свобода сделки. Кто может запретить человеку отдать за купюру столько, сколько он хочет? Главное - заплатить потом 13-процентный подоходный налог с полученной прибыли. Конечно, если человек продаст одну-две-десять купюр дороже номинала, никто об этом не узнает. По крайней мере в налоговой. Не надо только о своих спекуляциях рассказывать в «Комсомолке».

СПРАВКА «КП»

Три пути к богатству

Экономисты учат нас, что денежные инвестиции делятся на три вида.

Первый - консервативные инвестиции. Например, депозит в банке. Риск минимален. Государство гарантирует возврат 1 млн. 400 тысяч рублей с вклада, если банк вдруг разорится. Но и доходность от консервативных инвестиций самая низкая.

Второй тип - вложения в ценные бумаги. Можно купить российские Облигации федерального займа или облигации крупных компаний. Доход тут выше, чем с банковского депозита. Но и риск больше. А еще деньги, инвестированные в облигации, нельзя вернуть без потери процентов.

Третий тип - высокорискованные инвестиции. Это покупка коров, покупка биткоинов или акций быстрорастущих компаний. Можно легко сколотить капитал, но и риск все потерять максимальный.

В любом случае помните главное правило: нельзя вкладывать последние средства. Сначала создайте надежную финансовую подушку - откройте тот же депозит. А потом можно покупать акции или тех же коров.

ЕЩЕ МЫСЛЬ

А может, вложиться в криптовалюту?

Наверное, каждый из нас пожалел, что не купил пару биткоинов года так три назад. Курс самой популярной криптовалюты на планете за этот год вырос больше чем в 10 раз. Вечером 22 декабря он стоил 769 тысяч рублей. Такой прибыли не дают наркотики и оружие вместе взятые.

И, кстати, необязательно брать биткоин целиком. Можно поменять одну сколько-то-там-сотую. Заплатить за нее условные 10 тысяч рублей и ждать, когда курс еще поднимется.

Проще всего купить криптовалюту в онлайн-обменнике. Список всех надежных менял есть на сайте bestchange.ru.

Обменник стоит выбирать тот, который работает давно и у которого много положительных откликов, на сайте эта информация имеется.

Перед тем, как покупать биткоин, надо завести электронный кошелек. Это можно сделать на сайтах: blockchain.info, xapo.com. Сначала на сайте надо зарегистрироваться, а потом следовать инструкции. Деньги списываются с обычного банковского счета, а биткоин приходит на электронный кошелек. Продажа происходит аналогично: только списывается биткоин, а рубли падают на банковский счет.

Кусочек биткоина я пока еще не купил - только думаю... Вдруг его курс возьмет да и упадет?