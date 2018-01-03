Самые знаменитые собаки и другие животные в истории мирового спорта

3 Янв. 2018 2017-12-29T02:16:13+03:00

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Псы очень популярны во всех видах спорта, они становятся друзьями для мировых звезд, их назначают талисманами турниров... Вот далеко не самый полный список самых известных в мировом спорте собак.

Пес спас Кубок мира

Настоящей легендой мирового футбола является пес по кличке Пиклз. Он прославился в 1966 году, перед чемпионатом мира. В то время за победу на таких турнирах вручался приз Жюля Риме - серебряная статуэтка богини Победы, покрытая золотом. За четыре месяца до чемпионата кубок мира выставили на всеобщее обозрение в Вестминстере. И его похитили!

Это был скандал! Кто решил присвоить самую главную реликвию футбола? Все разъяснил звонок в федерацию футбола: неизвестный требовал выкуп за трофей в размере 15 000 фунтов - очень солидная по тем временам сумма. Скотленд-Ярд был поставлен на уши и почти сразу арестовал вымогателя. Но вот Кубка мира при нем не было...

Англичане, стремясь скрыть позор, в пожарном порядке бросились мастерить копию приза и думать, как они все расскажут фанатам.

Но всех спас пес по кличке Пиклз. Он гулял с хозяином по одному из парков Южного Лондона, а потом ринулся под одну из скамеек и радостно залаял. Там, в свертке газеты, и обнаружился целым и невредимым золотой Кубок мира.

Пиклз стал знаменитостью. Его хозяин получил 5000 фунтов вознаграждения, а пес был приглашен на банкет по случаю победы сборной Англии на чемпионате мира, и ему даже доверили лизнуть тот самый легендарный трофей. Затем Пиклз снялся в фильме «Шпион с холодным носом» и стал участником нескольких телевизионных шоу. Но вскоре жизнь и карьера четвероногой звезды оборвалась самым трагичным образом: герой Англии побежал облаять птиц на дереве, его поводок запутался в ветках, и пес, спасший футбольную честь страны, удавился.

Месси, к ноге

Чтобы стать легендой даже среди псов, хорошо бы держаться рядом с настоящими звездами-людьми, отражая свет их славы. Этот закон усвоил французский мастиф, который живет в Барселоне. Его хозяин - сам Лионель Месси. У питомца знаменитого футболиста было два звездных часа. Первый, когда его еще совсем щенком Лионелю подарила жена Антонелла. Второй - через несколько месяцев, когда щенок вырос ростом с самого хозяина! Нет, Месси, конечно, никогда не отличался богатырским телосложением. Но когда в интернете появилось фото, где пес выглядел мощнее своего хозяина, все восхитились и поставили массу лайков.

leomessi Мастиф Лионеля Месси перерос своего хозяина.

Но есть еще одна собака, которая делает себе славу на имени футболиста. Дело в том, что лабрадора еще одного известного футболиста, Иско, как раз зовут Месси. Все бы ничего, но Иско играет в мадридском «Реале» - в стане самого главного врага «Барселоны». И когда испанский нападающий переходил в столичный клуб, местные фанаты требовали у него переименовать пса в Роналду. Иско не согласился. Но все равно пес с таким именем стал для него проблемой. Как-то странно выходить гулять с собакой по Мадриду и кричать: «Месси, к ноге!»

Оплата по таксе

Были в истории и футбола, и спорта другие знаменитые собаки. Но больше всего удалось прославиться тем зверям, что стали талисманами либо каких-нибудь команд, либо целых турниров. Такса Вальди - одна из них. Ей повезло стать талисманом Олимпиады-1972 в Мюнхене. По задумке организаторов этот пес олицетворял стойкость, упорство и ловкость - то есть все качества спортсмена. Но на самом деле Вальди стал символом финансового успеха. Футболки, сумки и всю сувенирку с его изображением сметали в прилавков. Влет шли и комиксы с Вальди в главной роли, а фигурки ярко раскрашенной таксы до сих пор можно купить в Мюнхене. Так что все будущие талисманы в чем-то обязаны Валди своей жизнью - если бы не его коммерческий успех, не было бы ни олимпийского мишки-1980, ни всех других животных.

Такса Вальди стала талисманом Олимпиады-1972 в Мюнхене.

РОГАТЫЙ ТАЛИСМАН

За козла отвечают

Самый известный в спортивном мире живой талисман - козел Хеннесс IX. Он - хранитель славы немецкого футбольного клуба «Кельн». А римская цифра девять в конце имени у него неспроста: талисман живой, и периодически его приходится обновлять. Так что фраза «Козел умер! Да здравствует Козел!» вот уже восемь раз раздавалась в Кельне.

В клубе «Кельн» уже девятый козел Хеннесс.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хеннесс IX ходит на все матчи команды, и он популярнее, чем большинство игроков. Об этом в интервью «КП» рассказывал Константин Рауш - защитник сборной России, который как раз сейчас играет в «Кельне»:

- Перед каждым сезоном у нас собирается полный стадион болельщиков, и им представляют состав команды. На поле выходит капитан, его представляют, все аплодируют. Потом - вратарь, другие игроки… А потом выходит Хеннесс. И когда объявили «Хеннесс девятый», ему хлопали сильнее всех! Сильнее, чем любому игроку!

КСТАТИ

Талисманом чемпионата мира по футболу-2018 в России стал все же не пес, а его ближайший родственник - волк Забивака. Напомним, что во время выборов талисмана в 2016 году волчонок собрал 53% голосов, опередив тигра (27 %) и кота (20%). Как видим, даже в спорте у псовых и кошачьих большая конкуренция.

Талисманом чемпионата мира по футболу-2018 в России стал волк Забивака.

ОРАКУЛЫ

Нам назовут итоги коты и осьминоги

У многих животных в период больших турниров открывается дар предвидения. Кого только не просили предсказывать результаты спортивных соревнований! Слониха Нелли перед каждым футбольным матчем в Германии пинала мяч в нужные ворота и так отгадывала ту команду, что должна выиграть. Хряк Фунтик во время Евро-2012 на Украине делал футбольные ставки и иногда даже пил пиво с фанатами. Выдра Гарри не покладая лап трудился во время Олимпиады в Сочи. А краб Петрович предсказывал исходы хоккейных матчей во время чемпионата мира в Минске.

На футбольном чемпионате мира в России будут свои предсказатели. Например, кот Ахилл. Он живет в Санкт-Петербурге и глух с рождения.Фото: Александр ГЛУЗ

Но настоящей легендой в мире оракулов остается осьминог Пауль. От того, в кормушку с каким флагом он залезет всеми своими щупальцами, зависели ставки букмекеров на тот или иной матч чемпионата мира-2010 в ЮАР. Статистика у Пауля потрясала: из 14 матчей он ошибся всего два раза. Когда Пауль скончался от старости, в его родном океанариуме в Оберхаузене приспустили флаги. А потом воздвигли памятник.

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