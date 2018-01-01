"Кто-кто... Невеста в пальто!": Модницы всего мира пытаются выглядеть, как избранница принца Гарри

1 Янв. 2018 2017-12-29T18:42:39+03:00

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Обложку популярного американского журнала Hello! в январе украсило фото Меган Маркл. Читатели журнала присудили сериальной актрисе, родившейся в Калифорнии, титул «Женщина года». Меган стала дико популярной в США после того, как стало известно о ее помолвке с одним из наследников британского престола, принцем Гарри.

Тяжело Америке без королев

Причины такой популярности - в истоках государственного устройства Америки. Республиканская форма правления в США с самого начала существования страны не подразумевала привилегий для отдельных сословий. Проще говоря, в Америке никогда не было собственных дворян. Разные там князи, графы и бароны из других стран в США имеют право жить, но претендовать на то, чтобы в официальных документах или при общении их называли с титулом, - не могут. Это сформировало в Новом Свете настоящий голод на все, что связано с жизнью королевских особ, принцев и принцесс.

Новости об их приключениях сразу же попадают в топ самых читаемых! То наследнику престола княжества Монако в одном из нью-йоркских клубов расквасили нос, то катарский эмир приобрел целый этаж в еще не построенном небоскребе... Ну а уж если обладательница громкого титула еще и хороша собой, то начинается настоящая эпидемия! В эту особу влюбляется вся Америка.

Так актриса выглядела на рождественской службе. Сложно представить в России даму в подобной шляпке - а вот американцам и британцам образ понравился.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новая икона стиля

Сейчас Меган Маркл стала настоящей иконой стиля для американок. И не только для них. Мало ли в мире желающих из Золушки превратиться в жену принца!

Началось все сразу же после объявления о помолвке - и первой официальной фотосессии. На снимках Меган предстала в ничем не примечательном белом пальто канадской фирмы Line. После того как снимки появились в таблоидах, все до единого пальто этой модели были сметены в интернет-магазинах за считаные часы. Дизайнеры поблагодарили невесту принца и объявили, что отныне это пальто стоимостью $799 (около 46 тысяч рублей. - Ред.) будет названо в честь нее, Меган.

Происходящее уже хорошо знакомо и европейцам, и американцам: стоит в чем-то выйти в свет Кейт Миддлтон, супруге старшего брата принца Гарри, как это немедленно становится хитом продаж. Однако «эффект Меган» стал куда более мощным и разносторонним, нежели «эффект Кейт». Копируется не только гардероб, но и внешний вид, а также некоторые привычки и хобби. Так, в Нью-Йорке сейчас невиданный ажиотаж в классах йоги (фото Меган, регулярно выходящей из дома с ковриком для йоги в руках, не раз публиковались таблоидами).

Мулаткой поможет стать автозагар

В салонах красоты многие молодые девушки просят покрасить, распрямить или нарастить им волосы так, чтобы они были точно как на голове Меган.

- Кроме экспериментов с волосами, бровями, губами, все заказывают еще и солярий, - рассказали «КП» в одной из нью-йоркских студий красоты. - Мать Меган - афроамериканка. Кожа у невесты - актрисы и фотомодели - смуглая. Добиться максимально похожего оттенка лампами в солярии почти невозможно, и на помощь приходит автозагар - специальный стойкий красящий состав, наносящийся равномерно на все тело при помощи особого пульверизатора. Дорогая процедура!

Белое пальто канадской фирмы Line (за $799) назвали в честь Меган. Подобное можно купить в российских магазинах за 5 тысяч рублей.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Побьет ли Меган «эффект Кейт Миддлтон», не теряющий своего градуса накала вот уже шесть лет?

- Это покажут первые год-два брака Меган и Гарри, - рассказала «КП» известная американская светская хроникерша Джина ди Мео. - Естественно, что до свадьбы и в первый год после нее всеобщее внимание Меган обеспечено. А вот дальше все будет зависеть от того, какой вектор поведения она изберет: станет ли заботливой и верной супругой, матерью, как будет вести себя на людях? Внешняя привлекательность Меган не бесспорна, к тому же она уже была замужем… Есть вещи, которые принцессам не прощают или не смогут простить. Так что Меган должна быть крайне осторожна и в словах, и в поступках.

Нью-Йорк.

ИНТРИГА

Свадьбу года совместят с футболом

Принц Гарри и актриса Меган Маркл поженятся 19 мая. Любопытно, что в этот же день пройдет финал Кубка Англии по футболу. Очень важное событие для англичан.

Не будут ли приглашенные отвлекаться, тайком проверяя на смартфоне ход матча? И не воспитательная ли это мера в отношении 33-летнего принца Гарри: помни, что семейная жизнь важнее футбола? Еще вопрос: сумеет ли принц Уильям одновременно быть шафером на свадьбе в Виндзорском дворце и вручать кубок победителю финала? От церемонии на стадионе «Уэмбли» ему не отказаться, он - президент Футбольной ассоциации Англии.

Два важных события наверняка разведут по часам, но неразберихи не избежать.

Михаил ОЗЕРОВ (Наш соб. корр.). Лондон.

КАЛЬКУЛЯТОР «КП»

Сколько стоит «быть, как Меган»...

...в США

Пальто канадской фирмы Sentaler верблюжьего цвета (на фото) стоит $1350 (77 тыс. руб.)

В США в салоне красоты превратиться в Меган стоит примерно $1100 (почти 63 тысячи рублей). В эту сумму войдут: наращивание, покраска и выпрямление волос, дизайн бровей и ресниц, солярий и макияж. Обладательницы длинных и прямых волос смогут сэкономить порядка $300 (17 тысяч рублей).

...в России

Бежевое пальто почти как у невесты принца, по словам стилиста Руслана Громова, в России можно купить за 10 - 20 тыс. руб.

Преображение в салоне обойдется в 20 тыс. руб.

Самое дорогое: наращивание, покраска и выпрямление волос - от 15 тысяч рублей, моментальный автозагар в салоне может обойтись в тысячу рублей. Дизайн бровей - от тысячи рублей, наращивание ресниц - 2,5 тысячи рублей. А накраситься, как принцесса, наши дамы явно смогут сами.

КСТАТИ

Дом актрисы в Канаде продали за $1,4 млн.

Владелец небольшого дома в Торонто, где два года жила Меган Маркл (в Канаду актриса переехала для съемок в сериале «Форс-мажоры»), уже озолотился на ее славе. Пока невеста принца Гарри готовится к жизни в Лондоне, ее жилище было выставлено на продажу.

В 2007 году двухэтажный дом стоил 508 тысяч долларов (29 млн. рублей), а теперь его решили продать в разы дороже. И чутье собственника не подвело. На фоне бешеной популярности избранницы внука английской королевы недвижимость ушла за 1 миллион 395 тысяч долларов (почти 80 млн. рублей). Причем за сутки.

В сети есть фотографии интерьера - кстати, лаконичного и незатейливого. Видно, что актриса предпочитала белый и стальной цвет. В доме три спальни, две ванные комнаты, кухня и два гаража.

Помещения просторные, с минимумом мебели. Примечательно, что диванные подушки окрашены в цвета британского флага. Имя покупателя риэлтор не называет.

Ася ХОВАНСКАЯ.

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