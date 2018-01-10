Галина Шубенина, родившая в 60 лет: Актер Иван Краско позавидовал, что у нас такая чудесная дочка

10 Янв. 2018 2018-01-10T00:34:09+03:00

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Эту громкую историю обсуждала вся страна: москвичка Галина Шубенина, ранее пережившая смерть единственного сына (он погиб в 29 лет), родила дочку в 60-летнем возрасте. Побив тем самым ранее установленный рекорд (до Шубениной самой великовозрастной роженицей у нас в стране считалась женщина, родившая в 57 лет).

Скептики предрекали, что девочке будет несладко с возрастными родителями. 13 января Клеопатре Хрусталевой (девочка носит фамилию отца. - Ред.) исполнится три года. «Комсомолка» узнала у Галины Шубениной, как поживает именинница.

«Сладкое ем тайком»

- Что подарите Клеопатре на день рождения? - спрашиваю у ее мамы.

- Купили гитару детского размера со струнами. Клера любит изображать рок-музыканта: повесит гитару через плечо и делает вид, что играет. У нее хорошие музыкальные данные, слух. Очень любит Киркорова. Слушает его песни, напевает. И еще она очень пластичная девочка. Мы с мужем занимаемся в профессиональной студии танца, где, к слову, и познакомились. Сейчас, если получается вырваться, Клерочку с собой берем. Она на паркете выступает с воодушевлением. Да еще нам с мужем не дает танцевать, требует, чтобы я только с ней. Все внимание - только ей.

Вообще она любит все сама делать. Одеваться, например. Если я, чтобы побыстрее, надену ей колготки, она их обязательно снимет и заново сама натягивает...

- А сладости любит?

- Я ей не даю. Разве что иногда шоколадку «Аленка» по чуть-чуть. Я читала, что если молочные зубы с кариесом, то и постоянные зубы будут болеть.

Клера с мамой (Галине сейчас 63 года) на празднике в детском саду. Фото: личный архив Г. Шубениной

- Вы тоже не едите сладкое?

- Я люблю! Каждый день ем. Но мне хочется, чтобы Клерочка не приучалась к сладостям.

- Тайком от дочки едите конфеты?

- Конечно. А зачем я при ней буду? Если давать сладкое, то ребенок распробует, что это вкусно, и будет просить. А мы с Клео идем по магазину, она безразлична к этому всему, мимо проходит. Она и на игрушки спокойно смотрит, не просит. Может, потому что дома их много.

«Пошла в садик - заговорила»

- Говорит Клеопатра еще мало, - продолжает Галина Шубенина. - Я ее даже к неврологу водила. Решили в садик раньше отдать, чтобы она с детьми больше общалась. А то ну что она с нами дома? Папа на работе (он работает в Институте физики Земли РАН). Я делами занимаюсь. Видимо, Клео не хватало общения. А начала в садик ходить - разговорилась.

- Не любит, наверное, рано вставать?

- Ей как только утром скажешь: «Пора в садик» - моментально вскакивает. Хотя может лечь спать и в два ночи. Мы не заставляем. Если не хочет вставать, я говорю: «Там тебя Никита ждет, а то ему кусать некого». Она сразу вскакивает - и собираться. Есть у нее в садике дружок, раз ее укусил (смеется).

Сейчас мы с ней буквы изучаем, слоги. Дома у Клео есть парта, стульчик. Она сама себя занимает. Мы этому рады, потому что у нас сейчас столько дел. Недавно у нас дедушка умер, отец мужа. Ему было 90 лет. Теперь у Клеопатры нет ни дедушек, ни бабушек. Зато тети, племянники… Квартира у деда осталась, ее надо освободить - там у мужа хранились вещи, библиотека. Начали сюда к нам в однушку перевозить, где мы с мужем и Клео живем, - такой завал получается.

- Но зато вы теперь с наследством?

- Нет. Дедушка при жизни написал дарственную троим внукам, еще до рождения четвертой внучки Клерочки. Но на самом деле у нас есть квартира на «Щелковской», это однушка мужа, досталась от бабушки. Ту квартиру мы сдаем пока. Муж мало получает, а я не работаю. Но планируем расширяться. В однокомнатной нам втроем тесно. В наступившем году планируем переехать с нашей окраины в Сокольники. Сделаем все, чтобы у Клерочки было счастливое детство.

Отцу девочки Алексею исполнилось 55 лет.Фото: Личный архив

«Знает, кто такой Ленин»

- Недавно у меня одноклассница умерла, 63 года, - вздыхает Галина Шубенина. - Я как-то ненароком подумала, что кто-то уже уходит, а у нас с мужем только все начинается. Клеопатра нас держит в тонусе. Хочется видеть, как она растет.

- Дочка знает, кто Президент России?

- Что вы, ей рано еще. Хотя знает Ленина. Говорит: «Где дядя Вова?» Мы с ней читаем букварь советский, еще от моего сына остался. Там крупный портрет Ленина. Она показала пальчиком. Я - ей: «Это дядя Вова». Она запомнила и все время сама показывает: «Это дядя Вова».

- На ток-шоу с Клеопатрой ходите?

- Да, время от времени приглашают. С Андреем Малаховым Клеопатра знакома - он ее друг! Клерочка заводная, компанейская. Актер Иван Краско с Клеопатрой поиграл, похвалил - какая веселая девчушка. Сказал: завидую, что у вас такая замечательная дочка, хотел бы такую же. Но я считаю, 60 лет - это максимум, когда можно родителями становиться. Дальше уже не стоит. Вот бывшая молодая жена Джигарханяна предлагала ему завести ребенка - ну куда в его возрасте?! А Краско мы видели с его молодой женой - они смотрятся счастливой парой.

МНЕНИЕ МЕДИКА

«Колоссальный риск и для матери, и для ребенка»

- К 45 годам риск рождения ребенка с синдромом Дауна составляет более 3%, - рассказала «КП» Елена Уварова, руководитель отделения гинекологии детского и юношеского возраста Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова. - Дальше - еще выше. Врачи рекомендуют женщинам рожать до 35 лет. И когда рожают с помощью ЭКО в 50 лет и старше, это сумасшедшие риски! В первую очередь для роженицы.

В 60 лет своих яйцеклеток, как правило, уже нет, применяется донорская (от здоровых женщин 20 - 30 лет), что снижает риск мутаций. Если взять пример Аллы Пугачевой, то она, еще когда была молодой, заморозила свои яйцеклетки. Потому ее дети здоровые. А если мы говорим о собственной яйцеклетке женщин от 40 лет, то риск рождения ребенка с синдромом Дауна возрастает. К тому же, чтобы возрастная женщина выносила беременность, применяется активная гормональная поддержка. К сожалению, потихоньку ползут вверх показатели онкологических состояний репродуктивных органов после ЭКО. В 55 - 60-летнем возрасте у женщин обычно есть остеопороз, а значит, на вынашивание ребенка роженица потратит огромное количество кальция - возрастает риск переломов. Липидный обмен в таком возрасте нарушен, а при использовании системы ЭКО он будет искусственно активирован. Как следствие, ускоряется образование бляшек, тромбов, повышается риск инсультов и инфарктов. А ведь женщине потребуется еще лет 20, чтобы вырастить ребенка.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Психолог Анетта ОРЛОВА:

Ребенок может стесняться возраста своих родителей

- Зрелые родители хороши для ребенка, потому что они уже социально адаптированы, у них есть некие материальные блага и духовный багаж. Они гораздо терпимее к детским шалостям, больше балуют. Возрастная мама старается уделять максимально больше времени своему ребенку. Для нее может быть более ценно общение с ним, чем для 25-летней мамы. При этом взрослые родители больше переживают за детей, возможна и гиперопека. Часто им бывает трудно поддерживать ритм ребенка - много гулять, везде успевать.

Ребенок в три года не ощущает разницы, сколько лет его маме, он не сравнивает своих родителей с другими. Трудности возникают, когда родители стареют, а ребенок, наоборот, социализируется, взрослеет. Он может начать стесняться - в какой-то момент обратит внимание, что его родители сродни бабушкам и дедушкам. Могут возникать и некие сложности во взаимопонимании - люди слишком разных поколений, что может сказаться на разности интересов, менталитетов, отчасти им труднее найти взаимопонимание. Таким родителям сложно быть авторитетом.

В целом дети возрастных родителей могут столкнуться не с таким уж большим количеством проблем, как это может казаться. Все зависит от психологического климата семьи. Если мама «за 40 и старше» бодрая, активная и ее психологический возраст молодой, то ребенок будет развиваться нормально. А бывает, что в 25 лет мама депрессивная, постоянно тревожащаяся о том, что муж уйдет к другой женщине. В этом случае ребенок и с молодой родительницей будет развиваться плохо.

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