Спортивный календарь на 2018 год: наполним Кубки мира

1 Янв. 2018 2017-12-31T11:48:10+03:00

К нам приедет, к нам приедет Лео Месси дорогой! И это будет летом на чемпионате мира. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В этом году все турниры меркнут перед зимней Олимпиадой и чемпионатом мира по футболу. Но зачем лишать себя удовольствия поболеть и во время других состязаний?

ЯНВАРЬ

6 - 20 января. РАЛЛИ «Дакар» (Перу, Боливия, Аргентина)

«Дакар» - это пески и высокогорье, чертовская тряска и испытание на прочность людей и машин. Но каждый год начинается с того, что российские «КамАЗы», грозно урча, обгоняют всех на финише.

14 января. ХОККЕЙ. Матч звезд КХЛ (Астана, Казахстан)

В мини-играх будут сражаться лучшие хоккеисты дивизионов КХЛ. А накануне главные звезды лиги продемонстрируют самые эффектные финты. Например, будут забрасывать шайбы горящими клюшками!

5 - 22 января. Фигурное катание. Чемпионат Европы (Москва)

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в конце года получила травму и не поехала на финал Гран-при, который в итоге выиграла 15-летняя Алина Загитова. Теперь все ждут их дуэли в Москве.

15 - 28 января. ТЕННИС. Турнир Большого шлема. Australian Open (Мельбурн, Австралия)

Вы знаете, что Серена Уильямс возвращается на корт после рождения дочери? Вы помните, что Мария Шарапова после дисквалификации жаждет вернуться в мировой топ? Будет здорово, если уже в Австралии две заклятые соперницы столкнутся нос к носу у сетки.

ФЕВРАЛЬ

9 - 25 февраля. XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ (Пхенчхан, Корея)

Вряд ли эта Олимпиада будет похожа на праздник - скорее на войну. И война эта будет партизанской: в Южной Корее сборная России будет выступать под олимпийским флагом. Только 28 января станет окончательно известно, кто из россиян поедет на Олимпиаду. Но мы ждем побед как минимум от фигуристки Евгении Медведевой, от лыжника Сергея Устюгова, от биатлониста Антона Шипулина и нашей хоккейной «Красной машины».

13, 15 февраля - 22 февраля. ФУТБОЛ. Лига Европы. 1/16 финала

Четыре российских клуба в плей-офф Лиги Европы - такого не было уже давно. И дает нам право мечтать о повторении 2005 или 2008 года - тогда Кубок УЕФА доставался ЦСКА и «Зениту». В феврале станет понятен настрой: ЦСКА играет с сербской «Црвеной Звездой», «Локомотив» - с французской «Ниццей», «Зенит» - с шотландским «Селтиком», «Спартак» - с испанским «Ателтиком».

МАРТ

2 марта. ФУТБОЛ. Чемпионат России. 21-й тур

Российский чемпионат возвращается с зимних каникул. «Локомотив» - сенсационный лидер Премьер-лиги, за 10 туров до окончания турнира он опережает преследователей на 8 очков! Это много, но надежда у «Зенита», «Спартака» и ЦСКА догнать беглеца еще жива.

10 - 28 марта. ШАХМАТЫ. Турнир претендентов на участие в матче за звание чемпиона мира (Берлин, Германия)

Битва шахматных принцев за право бросить вызов королю - чемпиону мира Магнусу Карлсену. В восьмерке претендентов трое россиян - Сергей Карякин (он уже выигрывал такой турнир два года назад), Александр Грищук и Владимир Крамник.

19 - 25 марта. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Чемпионат мира (Милан, Италия)

После Олимпийских игр чемпионаты мира не так волнуют кровь и трибуны. Но это самое время зажигать новые звезды.

Победительница Гран-при Алина Загитова на чемпионате Европы будет соперничать с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

АПРЕЛЬ

14 - 26 апреля. ХОККЕЙ. КХЛ. Кубок Гагарина. Финал. Серия до четырех побед

Питерский СКА катком идет по соперникам в КХЛ. Так что армейцы вполне могут вновь взять трофей. Но статус фаворита - еще не гарантия победы. Тем более что почти в каждом финале Кубка Гагарина была команда-сенсация.

МАЙ - ИЮНЬ

4 - 20 мая. ХОККЕЙ. Чемпионат мира (Копенгаген, Хернинг, Дания)

В последний раз сборная России была чемпионом мира в 2014-м. Пора бы повторить.

9 мая. ФУТБОЛ. Кубок России. Финал (Волгоград)

В Волгограде к чемпионату мира построили новый стадион. С одной из его трибун открывается шикарный вид на «Родину-мать». Представьте: 9 мая, финал Кубка России - в такой атмосфере это будет впечатляюще.

16 мая. ФУТБОЛ. Лига Европы. Финал (Лион, Франция)

«Младший» из еврокубков сейчас по составу участников выглядит серьезно: кроме четырех российских клубов там есть лондонский «Арсенал», немецкая «Боруссия», итальянский «Наполи», французский «Марсель»... Кто из них дойдет до самого конца?

26 мая. ФУТБОЛ. Лига чемпионов. Финал (Киев, Украина)

Претендентов на титул лучшего клуба Европы более чем достаточно. Но главным фаворитом выглядит «Манчестер Сити». Команда зимой смотрится настоящим монстром, укротить которого смогут разве что «Барса» или «Реал».

27 мая - 10 июня. ТЕННИС. Турнир Большого шлема. «Ролан Гаррос» (Париж, Франция)

Все как всегда: Булонский лес, стук мячей на кортах, Роджер Федерер и Рафа Надаль в ролях главных фаворитов турнира.

ИЮНЬ - ИЮЛЬ

14 июня - 15 июля. ФУТБОЛ. Чемпионат мира, Россия

Главное спортивное событие планеты! 11 городов, 12 стадионов, 32 страны-участницы. Футбольные звезды со всего мира: Неймар, Месси, Азар, Роналду, Суарес, Кейн... Ну и конечно, все надеются на нашу сборную. Задача-минимум - выход в плей-офф из группы. А соперники в ней у нас вполне себе ничего - Саудовская Аравия (с ней играем в Москве в матче открытия 14 июня), Египет (Санкт-Петербург, 19 июня), Уругвай (Самара, 25 июня).

АВГУСТ

15 августа. ФУТБОЛ. Суперкубок УЕФА (Таллин, Эстония)

Победители Лиги чемпионов и Лиги Европы доедут до Таллина, чтобы выяснить, кто сильнее.

27 августа - 9 сентября. ТЕННИС. Турнир Большого шлема. US Open (Нью-Йорк, США)

В 2017 году призовой фонд US Open впервые в истории теннисных турниров перевалил за 50 млн. долларов.

СЕНТЯБРЬ

10 - 16 сентября. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. Чемпионат мира (София, Болгария)

В сентябре 2017 года сестры Аверины поставили с ног на голову всю художественную гимнастику. Арина и Дина забрали все «золото» чемпионата мира. Как поделят награды близняшки на этот раз?

30 сентября. «ФОРМУЛА-1». Гран-при России (Сочи)

Последние годы российские этапы «Формулы-1» проходили в мае. Но футбольный чемпионат мира нарушил гоночный календарь, и дата съехала на 30 сентября. Будет ли в Олимпийском парке стартовать российский гонщик - неизвестно. Даниила Квята выгнали из Королевских гонок после очередной устроенной им аварии.

ОКТЯБРЬ

15 - 21 октября. ТЕННИС. ATP TOUR/WTA TOUR. ВТБ Кубок Кремля (Москва, Россия)

Чтобы и друг на друга посмотреть, и призовой фонд в 1,678 млн. долларов поделить, в Москву слетается множество сильных теннисистов со всего мира.

НОЯБРЬ

9 - 28 ноября. ШАХМАТЫ. Матч за звание чемпиона мира (Лондон, Великобритания)

Пару лет назад Сергей Карякин был в шаге от того, чтобы снять корону с норвежского гения Магнуса Карлсена. Может быть, сейчас удача улыбнется?

ДЕКАБРЬ

26 декабря - 5 января. ХОККЕЙ. Чемпионат мира среди молодежных команд (Ванкувер, Виктория, оба - Канада)

Это, возможно, самый искренний хоккейный турнир: молодые звезды не думают о деньгах, они сражаются за свои команды, выдавая порой матчи с умопомрачительным сюжетом.

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