Такая смешная дичь

11 Янв. 2018 2017-12-30T19:36:14+03:00

«Вас тут не стояло!» Лучшее фото в номинации «Под водой» от Троя Мэйна. Фото: comedywildlifephoto.com

Животные - те еще комики. И ничто человеческое им не чуждо. Тем более эмоции. Они улыбаются, а мы смеемся, глядя на них. Видимо, потому, что видим в них прежде всего себя. Наши забавные жизненные ситуации. Которые при более тщательном рассмотрении оказываются не такими уж и забавными, а скорее наполненными философией.

«Травка есть? А если найду?» Этого зайца поймал в объектив Оливер Колл. Фото: comedywildlifephoto.com

Как, например, фото - победитель Comedy Wildlife Photography Awards-2017. На снимке запечатлены три совы, одна из которых падает с ветки. Смех, да и только. Пока не вспомнишь, как сам бывал в такой ситуации, срываясь в бездну, пока твои коллеги делали вид, что ничего не видят. И никто не протянул тебе лапу, не подставил крыло... Сам-сам-сам...

«Карьерная лестница» Фото Тибора Керца из Венгрии стало самым забавным в 2017 году. Фото: comedywildlifephoto.com

Или вот победившая в категории «Под водой» фотография (вверху), где сердитая черепаха отпихивает плавником рыбу. Ну просто вылитое московское метро в час пик. Тоже какие-то нерадостные ассоциации.

«Как ты это делаешь?» от Джорджа Кечкарта. Фото: comedywildlifephoto.com

Зато радости через край - в лучшем фото в категории «На земле». Веселая полевка на цветке. Вот этому снимку я бы отдал главный приз. Хотя в нем нет скрытого смысла. Просто неописуемая радость от осознания, что живешь. И такое тоже бывает. К счастью, не только у животных...

«И смеется он, и хохочет он!» Лучшее фото в разделе «На земле» от Андреа Зампати. Фото: comedywildlifephoto.com

КСТАТИ

В этом году на конкурс Comedy Wildlife Photography Awards прислали 3,5 тысячи фотографий из 86 стран.

«Добро пожаловать в аэропорт Занзибара» (автор - Грэм Гай). Фото: comedywildlifephoto.com

ВНИМАНИЕ, КОНКУРСЫ!

Открылся прием работ на фотоконкурс Русского географического общества «Самая красивая страна». Правила и прием фото - на сайте photo.rgo.ru. Причем нет никаких ограничений по возрасту и месту жительства участников. Главное условие - фотографии должны быть сделаны только на территории нашей страны.

Кстати, если у вас, дорогие друзья, есть забавное фото диких животных, да еще с замечательным рассказом о том, как снимок был сделан, - вы имеете шанс увидеть его на страницах «Окна в природу».

Присылайте свои работы c пометкой «Фотоохотники» на адрес reporter@kp.ru.