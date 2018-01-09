2018-01-09T17:02:44+03:00
Звезды

Ольге Бузовой снова поставили капельницу

Похоже, организм звезды не выдержал рабочих сверхнагрузок
Ольга АНТОНОВА
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Бузова почти не отдыхает и даже в отпуске умудряется работать и давать концертыБузова почти не отдыхает и даже в отпуске умудряется работать и давать концертыФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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О том, что Ольга Бузова «заработалась» и пора ей сделать паузу не раз говорили самой певице ее друзья. И телеведущая действительно взяла небольшой отпуск и улетела на несколько дней в Дубай. Однако, кажется, даже эти каникулы не помогли полноценно восстановиться организму звезде, и вернувшись в Москву ей вскоре понадобилась помощь врачей. О своем состоянии Ольга сама рассказала в социальных сетях. Она опубликовала снимки, на которых видно, что из ее руки торчит капельница. И надо отметить, что уже далеко не первый раз, когда Ольге приходится обращаться за квалифицированной помощью.

За последний год график телеведущей существенно изменился — Ольга работает без выходных уже не первый месяц. Она почти не отдыхает и даже в отпуске умудряется работать и давать концерты. Сейчас знаменитость совмещает роль телеведущей проекта «Дом-2» со своей сольной карьерой — она дает концерты по всей России и активно гастролирует. Также Бузова успевает вести свой бизнес, участвовать съемках. Плюс, недавно ведущая «Дом-2» начала вести проект на Первом канале «Бабий бунт». Сама Ольга месяц назад призналась, что практически не спит из-за множества дел, которые требуют ее участия. И видимо, организм девушки уже начал давать сбои. Этот год начался с того, что Ольге уже несколько раз становилось плохо, из-за чего певица была вынуждена вызывать врачей.

«Так получилось, что мой организм дал сбой, иммунитет ослаб настолько сильно, что я могу сказать, что так плохо мне не было никогда …все сразу. Простуда, жар, слабость, говорить очень больно, высокая температура, все тело ломит… еще и на душе тяжело как-то», — делилась своими проблемами Ольга некоторое время назад.

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Несколько дней назад Ольга Бузова дала концерт на одной из столичных площадок. Очередь на вход выстроилась аж до самого Кремля! Пока одни фанаты визжали от восторга, другие обсуждали внешний вид начинающей певицы. Подписчики Инстаграма звезды «Дома-2» заподозрили, что девушка переборщила с уколами красоты, из-за чего филлеры (гелевидные препараты, которые служат наполнителем для косметологических инъекций) распределились по лицу неравномерно, образовав в некоторых местах ямочки. (подробности)

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