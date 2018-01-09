Поклонники уверены, что Ирина Шейк вышла замуж

9 Янв. 2018 2018-01-09T16:07:07+03:00

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8 января русская модель и возлюбленная голливудского актера Брэдли Купера отмечала день рождения. И пока ее коллеги по подиуму поздравляли ее с личным праздником в соцсетях, сама красавица улетела на тропические острова, откуда вскоре опубликовала снимок, на котором держит в руках большого краба. Внимательные поклонники обратили внимание на руки модели — на ее безымянном пальце красовалось золотое кольцо. И конечно же, поклонники предположили, что Шейк тайно вышла замуж за своего возлюбленного Брэдли Купера, от которого родила дочь в прошлом году.

Пока что Ирина и Брэдли хранят молчание и никак не комментируют возможную тайную свадьбу. Напомним, что у Шейк и Купера родилась дочь весной прошлого года — вскоре после рождения малышки в Сети появилась информация о том, что в актер уже сделал модели предложение руки и сердца, а свадьба состоится в конце лета. Однако, марш Мендельсона для пары тогда так и не прозвучал.

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«У Брэдли и Ирины все действительно хорошо, они стали еще ближе после рождения ребенка. Вероятно в будущем у них будет больше детей. Они влюблены в Лею», — говорит инсайдер. (подробности)